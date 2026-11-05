Google cắt quyền truy cập tìm kiếm đối với học sinh tại các trường từ chối sử dụng AI

Trường học“nói không” với AI sẽ khó sử dụng Google Search

Google sẽ mặc định tắt các công cụ AI đối với tài khoản học sinh phổ thông từ đầu năm 2027. Tuy nhiên, trường học muốn loại bỏ hoàn toàn AI cũng sẽ không thể duy trì Google Search theo cách truyền thống, bởi công nghệ này đã được tích hợp sâu vào công cụ tìm kiếm.

Theo kế hoạch công bố ngày 4-11, Google sẽ chuyển các dịch vụ Gemini, NotebookLM, Gemini trong Classroom và Google Search sang trạng thái tắt đối với tài khoản học sinh phổ thông do nhà trường quản lý.

Ban quản trị trường học sẽ quyết định dịch vụ nào được phép hoạt động.

Google cho biết chính sách mới được xây dựng sau khi tham khảo ý kiến của giáo viên, cơ sở giáo dục, giới nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách, nhằm trao thêm quyền kiểm soát cho nhà trường trong việc sử dụng AI.

Trường học có thể bật riêng Google Search mà không cần kích hoạt Gemini hoặc NotebookLM. Tuy nhiên, AI Overviews và AI Mode đã trở thành một phần của công cụ tìm kiếm, nên nhà trường không thể giữ Google Search trong khi loại bỏ hoàn toàn các tính năng AI.

Ông Chris Phillips, Phó Chủ tịch phụ trách giáo dục của Google, cho biết công cụ tìm kiếm và AI hiện được “tích hợp sâu”. Nếu một trường quyết định cấm toàn bộ AI, học sinh cũng sẽ không thể truy cập Google Search bằng tài khoản do nhà trường quản lý.

Quy định trên đang đặt các cơ sở giáo dục trước bài toán khó. Nhiều giáo viên không muốn học sinh phụ thuộc vào những câu trả lời hoặc bản tóm tắt do AI tạo ra, nhưng vẫn cần công cụ tìm kiếm để phục vụ tra cứu tài liệu, kiểm chứng thông tin và nghiên cứu.

Cùng với việc thay đổi cơ chế quản lý, Google sẽ đưa tính năng Guided Learning vào môi trường giáo dục.

Công cụ này được thiết kế để hướng dẫn học sinh giải quyết vấn đề theo từng bước, thay vì cung cấp ngay đáp án hoàn chỉnh. Các tính năng AI trong Search dành cho trường học cũng sẽ được điều chỉnh theo hướng hỗ trợ quá trình học tập và tư duy.

Chính sách mới vấp phải phản ứng từ một số chính trị gia, nghiệp đoàn giáo viên và tổ chức bảo vệ trẻ em tại Mỹ.

Những người phản đối cho rằng Google đang tận dụng vị thế thống lĩnh trong lĩnh vực tìm kiếm để buộc trường học chấp nhận AI nếu muốn tiếp tục sử dụng Google Search.

Google bác bỏ nhận định này, khẳng định cơ chế mới tạo thêm lựa chọn khi cho phép nhà trường bật riêng từng dịch vụ. Tuy nhiên, hãng chưa đưa ra phương án sử dụng Google Search mà không có các tính năng AI được tích hợp sẵn.

Google hiện là nhà cung cấp công nghệ giáo dục hàng đầu cho các trường học tại Mỹ.

Trên toàn thế giới, công ty cho biết có 150 triệu học sinh và giáo viên sử dụng nền tảng Google Classroom, và nhiều học sinh sử dụng máy tính Chromebook do trường cung cấp.

Chính sách dự kiến áp dụng từ đầu năm 2027 có thể tác động lớn đến cách các trường tổ chức việc tra cứu thông tin và quản lý AI trong lớp học.

Theo AP