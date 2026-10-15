Google cảnh báo AI có thể gây sự cố lớn trong hai năm tới nếu thiếu biện pháp an toàn

Ông Demis Hassabis - Giám đốc điều hành và đồng sáng lập DeepMind.

Cảnh báo được đưa ra tại hội nghị về AI đang diễn ra ở thủ đô Dublin của Ireland, nơi quy tụ các “ông lớn” và chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này.

Theo Google, AI giống như con thuyền, có thể giúp con người tiến xa nhưng cũng có thể gây nguy hiểm và một loạt sự cố “chệch hướng” gần đây được coi là lời cảnh báo.

Ông Demis Hassabis, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập Google DeepMind, cho rằng năng lực của các hệ thống hiện nay chưa quá mạnh nên các sự cố xảy ra cũng chưa quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo ông Demis Hassabis, từ năm tới và những năm tiếp theo, nếu toàn ngành, các doanh nghiệp và chính phủ các nước không có thêm biện pháp bảo đảm an toàn cho các hệ thống này, những sự cố đó có thể trở thành sự cố lớn.

Cùng quan điểm, Microsoft nhận định các biện pháp bảo vệ hiện có chưa theo kịp tốc độ phát triển năng lực của AI. Chủ tịch Microsoft Brad Smith dẫn thông tin từ Financial Times và một số hãng truyền thông ngày hôm trước cho biết, “sâu AI” có thể chiếm quyền kiểm soát toàn bộ hệ thống nhà thông minh, thậm chí lây nhiễm sang cả tủ lạnh trong gia đình.

Về phía Liên minh châu Âu (EU), để bảo đảm con người tiếp tục kiểm soát được các hệ thống AI, các doanh nghiệp cần dành nhiều thời gian hơn cho việc kiểm thử. Bản sửa đổi Đạo luật AI của EU có hiệu lực chính thức từ tháng 7, mở rộng hỗ trợ đối với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát và yêu cầu nội dung do AI tạo ra phải được gắn dấu hiệu nhận diện. Đây được coi là bộ quy định về AI có phạm vi bao quát rộng nhất thế giới hiện nay.