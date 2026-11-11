Google bổ sung công cụ quản lý bộ nhớ Gemini

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Gemini ngày càng được sử dụng như một trợ lý cá nhân, đặc biệt tại Đông Nam Á, Indonesia là một trong những thị trường có mức độ tương tác cao với ứng dụng này.

Biểu tượng Google trên màn hình máy tính bảng. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Memory Summary sắp xếp những thông tin Gemini ghi nhớ thành các nhóm như thông tin cá nhân và những mối quan hệ quan trọng, nền tảng nghề nghiệp và dự án đang thực hiện, hoạt động du lịch và thiết bị sử dụng, truyền thông và giải trí, cũng như thể dục và lối sống. Nhờ đó, người dùng có thể nắm rõ hơn hệ thống đang lưu giữ những dữ liệu nào về mình thay vì chỉ nhận biết thông qua các câu trả lời được cá nhân hóa.

Tính năng cho phép người dùng bổ sung thông tin mới, sửa những nội dung không chính xác hoặc xóa dữ liệu không còn muốn lưu giữ bằng các yêu cầu trực tiếp với Gemini. Công cụ cũng có chức năng theo dõi lịch sử bộ nhớ, giúp xác định thời điểm một thông tin cụ thể được thêm vào hoặc chỉnh sửa.

Theo hướng dẫn của Google, người dùng cần có tài khoản cá nhân, từ 18 tuổi trở lên, bật chế độ lưu giữ hoạt động và tính năng Memory. Hiện Memory Summary chỉ dành cho người dùng tại Mỹ có đăng ký gói Google AI và hỗ trợ tiếng Anh, trên cả phiên bản web và ứng dụng di động Gemini.

Đối với Indonesia, việc mở rộng các tính năng cá nhân hóa của Gemini có ý nghĩa đáng chú ý khi thị trường này đang chứng kiến mức độ sử dụng AI ngày càng tăng. Theo báo cáo Gemini tại Đông Nam Á năm 2026 do Google công bố, 82% câu lệnh của người dùng Indonesia được gửi từ thiết bị di động, cao hơn mức trung bình 73% của khu vực. Khoảng 50% số câu lệnh tại Indonesia có sử dụng dữ liệu đầu vào đa phương thức như hình ảnh hoặc giọng nói, trong khi 84% câu lệnh được thực hiện bằng ngôn ngữ địa phương.

Báo cáo cũng cho biết người dùng Indonesia tạo ra gần 9 triệu hình ảnh mỗi ngày bằng Gemini, cao nhất Đông Nam Á. Các tương tác mang tính sáng tạo chiếm 32% tổng số hoạt động của người dùng tại nước này, so với mức trung bình 25% trong khu vực. Những số liệu do Google thống kê cho thấy Gemini không chỉ được sử dụng để tìm kiếm thông tin mà còn phục vụ sáng tạo nội dung, tư vấn đời sống và hỗ trợ các công việc thường ngày.

Trước khi công bố Memory Summary, Google đã đưa tính năng Personal Intelligence (Trí tuệ cá nhân) lên ứng dụng Gemini tại Indonesia từ ngày 17/4/2026. Tính năng này cho phép người dùng chủ động kết nối Gemini với các ứng dụng Gmail, Google Photos, YouTube và Search để trợ lý AI khai thác thông tin từ nhiều nguồn, qua đó đưa ra câu trả lời phù hợp hơn với nhu cầu và thói quen của từng người. Theo Google, các kết nối ứng dụng mặc định được tắt và người dùng có quyền lựa chọn dịch vụ muốn liên kết.

Google cho biết dữ liệu từ hộp thư Gmail và thư viện Google Photos không được sử dụng trực tiếp để huấn luyện mô hình AI. Người dùng cũng có thể yêu cầu Gemini trả lời không sử dụng dữ liệu cá nhân hóa hoặc chuyển sang chế độ trò chuyện tạm thời. Tuy nhiên, Personal Intelligence và Memory Summary là hai tính năng khác nhau: việc Personal Intelligence đã có mặt tại Indonesia không đồng nghĩa người dùng nước này đã được sử dụng công cụ quản lý bộ nhớ mới.

Việc bổ sung Memory Summary phản ánh xu hướng các trợ lý AI không chỉ ghi nhớ sở thích và bối cảnh cá nhân để cải thiện câu trả lời, mà còn cung cấp thêm công cụ để người dùng kiểm soát những thông tin được lưu giữ. Với những thị trường có lượng tương tác lớn như Indonesia, khả năng quản lý dữ liệu cá nhân sẽ là một yếu tố đáng chú ý khi các dịch vụ AI ngày càng được tích hợp sâu hơn vào công việc và sinh hoạt hằng ngày.