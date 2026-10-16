Google bắt tay CNN và hàng loạt báo lớn trong chương trình tin tức AI

(Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Hãng tin CNN thuộc sở hữu của Skydance, cùng với Financial Times, Axios và nhiều cơ quan báo chí khác đã tham gia vào chương trình tin tức trí tuệ nhân tạo (AI) của Google.

Thỏa thuận này cho phép Google sử dụng nội dung báo chí để phát triển các tính năng AI tạo sinh, đồng thời giúp các hãng tin thu hút và kết nối tốt hơn với độc giả.

Google ngày 15/10 cho biết chương trình trên - đã được khởi động dưới dạng thử nghiệm vào năm ngoái với các đối tác như The Washington Post - hiện đã thu hút hơn 400 ấn phẩm báo chí trên toàn cầu tham gia.

Đây là thỏa thuận hợp tác đầu tiên của CNN kể từ khi Paramount Skydance hoàn tất thương vụ thâu tóm Warner Bros Discovery, đúng theo định hướng của Giám đốc Điều hành David Ellison trong việc biến tập đoàn sau hợp nhất thành một tập đoàn truyền thông lấy công nghệ làm trọng tâm.

Theo các thỏa thuận đã ký kết, các nhà xuất bản tin tức sẽ mở rộng quyền truy cập nội dung, tạo điều kiện cho Google phát triển các tính năng AI mới.

Đổi lại, Google sẽ trả phí sử dụng nội dung cho các hãng tin. Các điều khoản tài chính cụ thể của thỏa thuận hiện chưa được công bố.

Bàn về sự hợp tác này, ông Sam Felix, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Quan hệ Đối tác Chiến lược và Phát triển Kinh doanh của CNN, nhận định rằng những bước tiến sáng tạo của Google trong lĩnh vực AI tạo sinh đã làm thay đổi cách thức công chúng tìm kiếm thông tin lẫn nội dung.

Do đó, các công cụ này sẽ hỗ trợ CNN trong việc khám phá những phương thức mới để tiếp cận và giữ chân độc giả.

Về phía Google, tập đoàn này khẳng định các tính năng AI mới sẽ đi kèm trích dẫn nguồn rõ ràng cùng các đường dẫn trực tiếp, giúp người đọc dễ dàng kết nối với các nguồn tin mà họ tin tưởng.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh các cơ quan báo chí đang đẩy mạnh các biện pháp pháp lý nhằm ngăn chặn các công ty AI tự ý khai thác nội dung của họ để huấn luyện các mô hình ngôn ngữ lớn khi chưa được sự cho phép.

Bên cạnh đó, các tòa báo cũng đang phải đối mặt với tình trạng lưu lượng truy cập chuyển tiếp sụt giảm nghiêm trọng, do các máy tìm kiếm triển khai tính năng trả lời tự động bằng AI, cho phép người dùng tiếp nhận thông tin trực tiếp mà không cần ấn vào liên kết để truy cập trang web gốc./.