Good Partner 2 tung poster mới, Jang Nara và Kim Hye Yoon gây chú ý

Sau thành công của mùa đầu tiên, Good Partner 2 tiếp tục thu hút sự quan tâm khi chính thức tung poster mới, hé lộ màn kết hợp của bốn luật sư với tính cách và quan điểm hoàn toàn khác biệt. Sự trở lại của Jang Nara bên cạnh Kim Hye Yoon, cùng sự góp mặt của Park Hae Jin và P.O, khiến khán giả thêm kỳ vọng vào phần phim tiếp theo.

Trong poster vừa được công bố, bốn nhân vật xuất hiện với phong thái tự tin, tạo cảm giác như một đội ngũ luật sư không dễ bị đánh bại. Mỗi người mang một màu sắc riêng: Cha Eun Kyung (Jang Nara) sở hữu kinh nghiệm dày dặn và khả năng nhìn xa trông rộng; Kang Hye Sung (Kim Hye Yoon) thể hiện tinh thần quyết liệt, sẵn sàng đối diện mọi thử thách. Trong khi đó, Jeon Eun Ho (P.O) gây thiện cảm bằng nụ cười thân thiện, còn Park Tae Soo (Park Hae Jin) xuất hiện với biểu cảm tinh quái khi tìm cách thuyết phục khách hàng.

Poster mới nhất của Good Partner 2.

Dòng giới thiệu trên poster: "Những luật sư giải quyết các vụ ly hôn. Những người đồng hành cứu lấy nhau" phần nào hé lộ mối quan hệ phức tạp giữa bốn nhân vật. Họ có thể sát cánh trong công việc, trở thành bạn bè nhưng cũng không tránh khỏi những lần đối đầu vì khác biệt trong quan điểm và cách giải quyết vấn đề.

Ở mùa 2, Jang Nara tiếp tục đảm nhận vai Cha Eun Kyung, luật sư đứng đầu tại Công ty luật Rebom. Không chỉ tập trung giải quyết các vụ kiện, cô còn quan tâm đến cuộc sống của khách hàng và đang tìm kiếm một cộng sự mới để cùng điều hành công ty.

Kim Hye Yoon vào vai Kang Hye Sung, nữ luật sư giàu kinh nghiệm, đặc biệt nghiêm túc và tận tâm với các vụ ly hôn. Trước đó, cô từng giải quyết nhiều vụ án dân sự lẫn hình sự bằng sự kiên trì và quyết đoán. Cuộc gặp gỡ với Cha Eun Kyung, người được xem là huyền thoại trong giới luật sư ly hôn, mở ra bước ngoặt mới trong hành trình nghề nghiệp của cô.

Trong khi đó, Jeon Eun Ho (P.O) từng rời Công ty luật Daejeong cùng Cha Eun Kyung và hiện đã trưởng thành hơn trong vai trò luật sư tại Rebom. Với phương châm "Ly hôn nhanh, tan làm sớm", anh thường đứng ra tháo gỡ những rắc rối giữa đồng nghiệp và khách hàng.

“Good Partner 2” tung poster mới của Jang Nara và Kim Hye Yoon.

Nhân vật mới Park Tae Soo do Park Hae Jin thủ vai là luật sư đứng đầu Công ty luật Taesoo. Anh từng học cùng trường đại học với Cha Eun Kyung và hiện trở thành đối thủ của cô trong cuộc cạnh tranh vị trí luật sư ly hôn hàng đầu. Sở hữu đầu óc kinh doanh cùng chiến lược riêng, Park Tae Soo thường xuyên có những màn đối đầu với Cha Eun Kyung.

Đại diện ê-kíp sản xuất cho biết mùa phim mới không chỉ tập trung vào quá trình các luật sư giải quyết những vụ việc theo cách riêng mà còn khai thác sự trưởng thành, ảnh hưởng lẫn nhau giữa họ. Những mối quan hệ nhiều màu sắc hơn, câu chuyện được mở rộng cùng các màn tranh tụng ly hôn kịch tính được kỳ vọng mang đến cảm giác thỏa mãn cho người xem.