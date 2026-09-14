Goo Hye Sun tự cắt phăng mái tóc, nói một câu khiến dân mạng chú ý

Goo Hye Sun khiến khán giả bất ngờ khi tự tay cắt tóc và thay đổi sang kiểu tóc ngắn đầy cá tính. Nữ diễn viên khoe diện mạo mới trên trang cá nhân, đồng thời tiết lộ cô đã tự mình thực hiện màn "xuống tóc" này.

Cụ thể, mới đây, Goo Hye Sun đăng tải hình ảnh mới trên mạng xã hội cùng dòng trạng thái: "Tôi gây chuyện rồi. Một mình". Trong những hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên xuất hiện với mái tóc ngắn hơn hẳn trước đó, mang đến diện mạo khác lạ.

Goo Hye Sun tiết lộ diện mạo mới sau khi cắt tóc ngắn.

Đáng chú ý, Goo Hye Sun không đến salon để thay đổi kiểu tóc. Cô cho biết mình đã tự cắt tóc tại nhà. Nữ diễn viên thậm chí đăng tải hình ảnh phần tóc bị cắt nằm ngổn ngang dưới sàn cùng một chiếc dao cạo lông mày, qua đó hé lộ công cụ được sử dụng để thực hiện màn thay đổi ngoại hình.

Sau khi hoàn thành, Goo Hye Sun tự ghi lại diện mạo mới trước máy quay. Dù tự thực hiện, mái tóc ngắn của cô vẫn được tạo kiểu khá gọn gàng, không tạo cảm giác quá lộn xộn.

Kiểu tóc mới cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Từ hình ảnh quen thuộc với mái tóc dài, Goo Hye Sun chuyển sang kiểu tóc ngắn mang sắc thái hiện đại và có phần sắc sảo hơn. Sự thay đổi giúp nữ diễn viên tạo nên vẻ ngoài cá tính, khác biệt so với hình ảnh trước đây.

Dù kiểu tóc được cắt ngắn đáng kể, Goo Hye Sun vẫn giữ được nét đẹp trong trẻo vốn gắn liền với hình ảnh của cô. Nữ diễn viên không trang điểm quá cầu kỳ, song diện mạo mới vẫn nhận được sự chú ý nhờ thần thái tự nhiên và vẻ ngoài trẻ trung.

Khoảnh khắc Goo Hye Sun tự cắt tóc cũng khiến khán giả bất ngờ bởi cách làm khá đặc biệt. Thay vì chuẩn bị cầu kỳ cho một màn thay đổi hình ảnh, cô chủ động thực hiện ngay tại nhà và dùng dao cạo lông mày để cắt tóc. Những hình ảnh được chia sẻ cho thấy nữ diễn viên dường như khá thoải mái với quyết định bất ngờ này.

Goo Hye Sun tự tay cắt tóc ngay tại nhà.

Goo Hye Sun sinh năm 1984, được biết đến rộng rãi với vai trò diễn viên và từng ghi dấu ấn qua bộ phim Boys Over Flowers. Bên cạnh diễn xuất, cô còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác như đạo diễn phim, viết lách và hội họa.

Trong những năm qua, Goo Hye Sun không giới hạn bản thân trong lĩnh vực diễn xuất mà liên tục thử sức với nhiều công việc khác nhau. Cô từng thực hiện các dự án phim, xuất bản sách và tổ chức những hoạt động liên quan đến hội họa. Gần đây, nữ diễn viên còn giới thiệu sản phẩm do chính mình phát minh và được cấp bằng sáng chế, cho thấy cô tiếp tục mở rộng hoạt động sang lĩnh vực kinh doanh.

Màn tự cắt tóc lần này tiếp tục cho thấy Goo Hye Sun lựa chọn cách thể hiện bản thân khá riêng biệt. Với kiểu tóc ngắn mới, nữ diễn viên mang đến hình ảnh trẻ trung, cá tính nhưng vẫn giữ được nét đẹp đặc trưng.