Ngày 21/11, Gong Yoo tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ mang tên The Long Take tại Manila (Philippines), đánh dấu một trong những điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến lưu diễn châu Á năm 2026. Sự kiện cũng là dịp để nam diễn viên kỷ niệm 25 năm ra mắt trong ngành giải trí.

Xuất hiện với chiếc áo sơ mi hồng, Gong Yoo bày tỏ niềm vui khi được gặp người hâm mộ Philippines sau thời gian dài chờ đợi. Anh cho biết từng nghe nhiều về đất nước này và mong muốn có dịp đến thăm Cebu, thậm chí thử câu cá nếu có thêm thời gian.

Ảnh: fb Gong Yoo

Trong cuộc trò chuyện với MC Anne Curtis, nam diễn viên tiết lộ sở thích cá nhân khi không làm việc. Anh đặc biệt yêu thích LEGO và từng được LEGO Hàn Quốc gửi tặng một bộ sản phẩm đặc biệt vì biết sở thích của anh. Ngoài ra, Gong Yoo còn dành thời gian chăm sóc mèo, nấu ăn, nghe nhạc và xem phim khi ở nhà.

Nhìn lại chuyến lưu diễn năm 2026, Gong Yoo cho biết những lời động viên từ người hâm mộ ở nhiều thành phố đã khiến anh vô cùng xúc động. Đặc biệt, một lời nhắn nhủ rằng anh không cần vội vàng, hãy ưu tiên bản thân và đi theo nhịp độ riêng đã để lại ấn tượng sâu sắc với nam diễn viên.

Gong Yoo cũng nhắc lại những dự án nổi bật trong sự nghiệp, trong đó có bộ phim truyền hình Goblin (Yêu tinh). Khi được hỏi muốn dành thời gian bên nhân vật nào trong phim, anh chọn Kim Shin, nhân vật do chính mình thủ vai, thay vì Thần Chết như lựa chọn mà nhiều khán giả mong đợi.

Nam diễn viên hài hước cho rằng ở bên yêu tinh sẽ rất thú vị vì nhân vật này có nhiều kỹ năng và có thể giúp mọi người không cần phải xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh.

Nhắc đến bộ phim The Trunk (Chiếc rương), Gong Yoo đưa ra ba lý do khán giả nên xem tác phẩm, trong đó lý do đầu tiên đơn giản là vì có anh tham gia.

Nam diễn viên cũng dành lời khen cho bạn diễn và cho biết đây là dự án khiến anh suy ngẫm về cuộc sống, tình yêu cũng như các mối quan hệ. Theo Gong Yoo, bộ phim không có màu sắc tươi sáng nhưng chính những góc nhìn đối lập ấy lại tạo nên sức hấp dẫn riêng.

Bên cạnh những chia sẻ về sự nghiệp, Gong Yoo còn tham gia nhiều hoạt động tương tác với người hâm mộ. Anh hoàn thành thử thách sắp xếp toàn bộ vật dụng trên bàn vào vali trong chưa đầy 100 giây, chụp ảnh Polaroid với các đạo cụ gắn liền với những bộ phim nổi tiếng như Train to Busan, Coffee Prince và Goblin để tặng khán giả may mắn.

Ảnh: fb Gong Yoo

Nam diễn viên cũng khiến khán phòng hào hứng khi thể hiện hai ca khúc 0+0 của Hanroro và What Happened của An Shinae. Gong Yoo thừa nhận mình yêu thích nhạc ballad nhưng chọn những bài hát có tiết tấu vừa phải để duy trì không khí sôi động. Anh khiêm tốn cảm ơn người hâm mộ đã đón nhận phần trình diễn, đồng thời khẳng định bản thân đã cố gắng hết sức.

Chia sẻ về dấu ấn đáng nhớ nhất trong năm 2026, Gong Yoo cho biết đó chính là chuyến lưu diễn gặp gỡ người hâm mộ tại nhiều thành phố. Việc được nhìn thấy cảm xúc và biểu cảm của khán giả ở khoảng cách gần mang lại cho anh những trải nghiệm đặc biệt.

Đề cập đến cột mốc 25 năm hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên thừa nhận bản thân khá bất ngờ khi thời gian trôi qua nhanh đến vậy. Anh cũng chia sẻ rằng mình không tránh khỏi căng thẳng và những áp lực trong công việc, nhưng chính tình cảm của người hâm mộ đã giúp anh tiếp tục vững vàng trên con đường nghệ thuật.

Gong Yoo bày tỏ sự biết ơn trước tình yêu mà khán giả dành cho mình và cho biết luôn cố gắng ghi nhớ những tình cảm ấy. Mục tiêu trong tương lai của anh là duy trì sức khỏe, tiếp tục hoàn thiện bản thân để trở thành một diễn viên giỏi hơn và có thể gặp gỡ người hâm mộ trong nhiều năm tới.

Ảnh: fb Gong Yoo

Trong phần giao lưu, Gong Yoo còn tiết lộ mình là người hướng nội và gặp khó khăn khi xây dựng những mối quan hệ thân thiết. Vì vậy, nếu được lựa chọn một khả năng đặc biệt, anh muốn có thể kết bạn với bất kỳ ai chỉ trong ba giây. Nam diễn viên cũng tiết lộ Brad Pitt là diễn viên yêu thích của mình, đồng thời cho biết luôn cảm thấy hào hứng mỗi khi ngôi sao Hollywood xuất hiện trên màn ảnh.

Đáng chú ý, Gong Yoo dành thời gian giới thiệu Tantara, loạt phim Netflix sắp ra mắt có sự tham gia của anh và Song Hye Kyo. Tác phẩm lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc trong giai đoạn từ thập niên 1960 đến 1980, xoay quanh những con người nuôi dưỡng khát vọng thành công và nỗ lực hết mình để theo đuổi ước mơ.

Gong Yoo tiết lộ anh đã có khoảng một năm làm việc với dự án và cảm thấy rất vui trong suốt quá trình ghi hình. Nam diễn viên đánh giá cao sự ăn ý giữa các thành viên trong đoàn, đồng thời kỳ vọng câu chuyện về những giấc mơ và khát vọng của con người trong ngành giải trí sẽ mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho khán giả.