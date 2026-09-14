Gong Hyo Jin đối đầu Lee Elijah trong A Bona Fide Killer

MBC vừa hé lộ loạt hình ảnh mới trước thềm tập cuối A Bona Fide Killer, báo hiệu màn đối đầu căng thẳng giữa Yu Bo Na do Gong Hyo Jin thủ vai và Layla do Lee Elijah đảm nhận. Bộ phim hành động được chuyển thể từ webtoon cùng tên xoay quanh một người mẹ có cuộc sống tưởng như bình thường nhưng thực chất là nữ xạ thủ huyền thoại Kingfisher. Bên cạnh những nhiệm vụ nguy hiểm, Yu Bo Na còn phải tìm cách bảo vệ gia đình và duy trì cuộc sống riêng.

Ở những diễn biến trước đó, một kẻ bắt chước Kingfisher bất ngờ xuất hiện và sát hại hai nạn nhân vô tội, khiến cả thành phố chấn động. Phương thức gây án quen thuộc khiến Yu Bo Na nhớ lại quãng thời gian ở Nga, nơi cô từng có cuộc đối đầu dữ dội với Layla. Hóa ra, Layla vẫn nuôi mối hận sâu sắc với Yu Bo Na và đã tìm đến Hàn Quốc với mục đích trả thù. Sự xuất hiện của nhân vật này khiến bí mật về quá khứ của Yu Bo Na một lần nữa bị đẩy lên cao trào.

Gong Hyo Jin trong vai Yu Bo Na, người phụ nữ sống hai thân phận trong A Bona Fide Killer.

Trong loạt ảnh được công bố từ tập cuối, Yu Bo Na và Layla chạm trán ngay trước mặt Kwon Tae Sung do Jung Jun Won thủ vai. Anh xuất hiện tại hiện trường do kế hoạch của Layla. Khoảnh khắc nhận ra chồng đã biết thân phận thật khiến Yu Bo Na thoáng sững sờ, nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng chuyển thành giận dữ khi cô lao về phía Layla. Cuộc đối đầu giữa hai người phụ nữ từng có ân oán từ quá khứ vì thế trở nên đặc biệt căng thẳng.

Kwon Tae Sung thực chất đã sớm phát hiện Yu Bo Na chính là Kingfisher, nhưng việc tận mắt chứng kiến cô hành động vẫn khiến anh không thể giấu được sự kinh ngạc. Khi tiếng súng vang lên, tình thế vốn đã nguy hiểm càng trở nên khó lường. Bí mật mà Yu Bo Na cố gắng che giấu bấy lâu nay giờ đây không còn nằm trong phạm vi của riêng cô, mà có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và mối quan hệ với chồng.

Một hình ảnh khác cho thấy Yu Bo Na nắm lấy sau gáy Kwon Tae Sung, ánh mắt chất chứa tình yêu nhưng cũng đầy tuyệt vọng. Chi tiết này hé lộ một mặt khác của nữ xạ thủ phía sau những pha hành động quyết liệt. Dù mạnh mẽ khi đối diện nguy hiểm, Yu Bo Na vẫn là một người phụ nữ luôn muốn bảo vệ những người mình yêu thương, đặc biệt khi thân phận Kingfisher có thể đẩy gia đình vào vòng nguy hiểm.

Tập cuối A Bona Fide Killer hứa hẹn nhiều diễn biến nghẹt thở.

Trong khi đó, Lee Dong Jin do Lee Sang Yi thủ vai cũng xuất hiện tại hiện trường cùng lực lượng đặc nhiệm và chĩa súng về phía một người. Danh tính mục tiêu vẫn được giữ kín, khiến câu hỏi về việc ai sẽ trở thành người bị bắt giữ càng được đẩy lên cao. Đặc biệt, việc Kingfisher có bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ hay không trở thành một trong những điểm được chờ đợi nhất ở tập cuối.

Tập cuối A Bona Fide Killer được kéo dài thêm 10 phút, lên sóng lúc 21 giờ 40 phút ngày 12/9 theo giờ Hàn Quốc. Với hàng loạt bí mật được đẩy đến giới hạn, màn đối đầu giữa Gong Hyo Jin và Lee Elijah hứa hẹn khép lại hành trình của Yu Bo Na bằng những diễn biến đầy kịch tính.