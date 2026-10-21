Gong Hye Jin đi du lịch cùng chồng kém 10 tuổi

Gong Hyo Jin là nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc, được yêu mến qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách. Sau khi kết hôn với ca sĩ Kevin Oh, cô thường nhận được sự quan tâm của công chúng mỗi khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên ông xã.

Mới đây, Gong Hyo Jin thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh du lịch cùng chồng tại Bồ Đào Nha. Trong những hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên ghi lại nhiều khoảnh khắc giản dị bên Kevin Oh khi cả hai khám phá các địa điểm tại Bồ Đào Nha.

Gong Hyo Jin và chồng có chuyến du lịch tới Bồ Đào Nha.

Trong loạt ảnh đi du lịch cùng chồng kém 10 tuổi, Gong Hyo Jin xuất hiện với gương mặt không trang điểm và thoải mái tận hưởng chuyến đi theo cách tự nhiên nhất. Gong Hyo Jin cũng công khai chia sẻ khoảnh khắc Kevin Oh trong chuyến chuyến đi với vẻ ngoài giản dị, gần gũi.

Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, đặc biệt là những khán giả quan tâm đến cuộc sống hôn nhân của Gong Hyo Jin. Sau nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí, nữ diễn viên vẫn duy trì sức hút nhờ sự nghiệp ổn định và phong cách sống kín đáo. Những lần cô chia sẻ khoảnh khắc bên chồng vì thế thường trở thành chủ đề được công chúng chú ý.

Gong Hyo Jin chia sẻ những khoảnh khắc đẹp, giản dị cùng chồng trong chuyến du lịch.

Gong Hyo Jin kết hôn với Kevin Oh vào tháng 10/2022 tại New York, Mỹ. Chồng cô kém nữ diễn viên 10 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ gốc Hàn, được biết đến sau khi giành chiến thắng tại chương trình âm nhạc Superstar K7. Trước khi tiến tới hôn nhân, cả hai giữ mối quan hệ kín tiếng trước truyền thông.

Về Gong Hyo Jin, cô vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Gần đây, nữ diễn viên hoàn thành bộ phim truyền hình The Married Woman Killer của đài MBC. Sau khi khép lại dự án, cô cùng chồng lên đường đến New York để nghỉ ngơi, trước khi tiếp tục chuyến đi tại Bồ Đào Nha.

Ở tuổi ngoài 40, Gong Hyo Jin vẫn duy trì được vị trí riêng trong làng giải trí Hàn Quốc. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cuộc sống hôn nhân của cô cũng là chủ đề được khán giả quan tâm. Chuyến du lịch lần này cho thấy một khía cạnh đời thường, giản dị của nữ diễn viên khi tạm gác công việc để dành thời gian bên người bạn đời.