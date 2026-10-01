Gom yêu thương, gửi hành trang đến trường

Những chiếc xe đạp do đoàn viên Chi đoàn Công an xã Phủ Thông sửa chữa được trao tặng học sinh.

Xe đến trường, máy tính vào bàn học

Em Hoàng Văn Khánh, học sinh lớp 12E, Trường THPT Phủ Thông, là người dân tộc Dao, quê ở xã Vĩnh Thông. Do nhà cách trường xa, em ở trọ cùng 5 người bạn để thuận tiện cho việc học.

Bố mẹ đều làm thuê, kinh tế gia đình còn khó khăn nên dù rất muốn có một chiếc máy tính phục vụ việc học, Khánh chưa bao giờ dám xin mẹ.

Ở trường, sau những lần được sử dụng máy tính để học tập, Khánh dần yêu thích môn Tin học. Em thường được thầy cô, bạn bè tin tưởng giao làm bài thuyết trình. Chiếc máy tính em được tặng đầu năm học mới thật sự rất ý nghĩa.

Khánh bảo: Gia đình em thuộc diện khó khăn, ở miền núi, xuống đây học rất xa. Có máy tính em rất vui vì phục vụ công việc học tập. Em sẽ cố gắng học để sau này trở thành kỹ sư Tin học.

Với học sinh lớp 12, chiếc máy tính có thể phục vụ nhiều việc trong học tập, từ làm bài, soạn thảo, tìm tài liệu đến thực hành những nội dung liên quan đến Tin học. Riêng Khánh, món quà còn mở thêm điều kiện để em theo đuổi lĩnh vực mình yêu thích, thay vì chỉ sử dụng máy tính trong những giờ học ở trường.

Niềm vui của học sinh nghèo khi có xe đạp tới trường.

Cùng đợt này, em Phạm Quỳnh Như, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Phủ Thông, được tặng một chiếc xe đạp. Mẹ mất sớm, Như sống cùng ông bà ngoại. Sức khỏe của ông bà không ổn định, thường xuyên phải đi khám nên việc đưa đón cháu đến trường không phải lúc nào cũng thuận tiện.

Hào hứng đi thử chiếc xe đạp quanh sân, Quỳnh Như cười rạng rỡ: Bình thường bà con vẫn đưa đi, hoặc bà bận thì con tự đi bộ. Con rất thích khi có xe đạp mới. Có xe đạp con sẽ tự đến trường và đi về. Năm học này con sẽ cố gắng đạt học sinh xuất sắc.

Chiếc xe đạp với Như là món quà thiết thực. Từ nay, những hôm ông bà bận hoặc không thể đưa đón, em có thể tự đạp xe đến trường. Món quà không lớn về giá trị nhưng giúp gia đình bớt đi một phần khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày, thêm động lực để Như phấn đấu trong năm học mới.

Còn ở Trường Tiểu học và THCS Vi Hương, 3 học sinh cũng được nhận xe đạp trước thềm năm học mới. Cô giáo Hoàng Thị Ngọc Hường, Tổng phụ trách Đội, cho biết những học sinh được tặng xe nhà đều ở xa trường, hoàn cảnh gia đình khó khăn, trong đó có em mồ côi.

Cô Hường nhẹ giọng: Được tặng xe đạp khi bước vào năm học mới các em rất mừng. Phụ huynh cũng rất vui vì các con có thêm điều kiện để đến trường, mong rằng các em cố gắng hơn trong học tập.

Những chiếc xe đạp, máy tính được trao tặng đã đáp ứng nhu cầu thiết thực của học sinh. Có em cần phương tiện để tự đến lớp; có em cần thiết bị để học tập, làm bài và tìm hiểu thêm kiến thức. Điều đáng nói là những món quà ấy đến từ nguồn lực đã có trong cộng đồng.

Chung tay chắp cánh ước mơ

Để duy trì những hoạt động hỗ trợ học sinh khó khăn, kinh phí luôn là một trong những vấn đề đặt ra với tổ chức đoàn ở cơ sở. Với Đoàn Thanh niên xã Phủ Thông, việc trao cùng lúc nhiều xe đạp, máy tính cho học sinh vào đầu năm học không thể chỉ trông vào nguồn kinh phí của đơn vị.

Đoàn Thanh niên xã Phủ Thông trao máy tính tặng học sinh khó khăn.

Cách làm được lựa chọn là tìm thêm nguồn lực trong cộng đồng, kết nối các tổ chức, cá nhân có cùng mong muốn hỗ trợ học sinh. Từ những chiếc xe đạp, máy tính các gia đình không còn nhu cầu sử dụng đến sự đồng hành của các đơn vị Đoàn, mỗi phần hỗ trợ được góp lại để đưa đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Lường Văn Đức, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phủ Thông, cho biết ý tưởng vận động ủng hộ xe đạp, máy tính xuất phát từ thực tế nhiều gia đình có những đồ dùng đã qua sử dụng nhưng vẫn còn tốt. Nếu tìm được người cần, những món đồ ấy hoàn toàn có thể tiếp tục phát huy giá trị.

Anh Đức nói như tâm sự: Nhiều gia đình có xe đạp cũ, laptop cũ không còn sử dụng. Chúng tôi nghĩ nếu những đồ dùng đó vẫn còn tốt thì có thể kết nối để tặng lại học sinh. Xe đạp vẫn sử dụng được, máy tính có thể cấu hình chưa cao, nhưng với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đó là những đồ dùng rất hữu ích.

Từ ý tưởng đó, anh Đức vận động đoàn viên, thanh niên tìm nguồn xe đạp, máy tính thông qua các mối quan hệ, mạng xã hội; đồng thời rà soát học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu thực tế.

Đầu năm học 2026-2027, 12 xe đạp và 7 máy tính đã được kết nối, trao tặng học sinh trên địa bàn xã. Trong quá trình thực hiện, Đoàn thanh niên xã cũng nhận được sự phối hợp của nhiều đơn vị.

Chi đoàn Công an xã Phủ Thông đã hỗ trợ kiểm tra, sửa chữa xe trước khi trao tặng học sinh. Mỗi đơn vị góp một phần công việc, giúp chương trình có thêm điều kiện để thực hiện. Những chiếc xe đạp trước khi trao tặng được sửa chữa, thay thế những bộ phận cần thiết.

Tại điểm trao tặng, học sinh và phụ huynh thử xe, kiểm tra lại trước khi nhận. Với máy tính, những thiết bị đều bảo đảm đáp ứng được những nhu cầu cơ bản trong học tập.

Cách làm này phù hợp với điều kiện của một tổ chức Đoàn ở cơ sở khi nguồn kinh phí còn hạn chế. Thay vì đặt nặng việc phải có một khoản kinh phí lớn để mua mới toàn bộ, Đoàn xã Phủ Thông tìm cách huy động những nguồn lực đang có, kết nối thêm các đơn vị và lựa chọn đúng đối tượng cần hỗ trợ.

Với cách làm này, nguồn lực dù không lớn vẫn có thể tạo ra những hỗ trợ thiết thực cho học sinh khó khăn. Một món đồ cũ được trao đúng nơi có thể tiếp tục hữu ích; sự phối hợp đúng lúc có thể giúp thêm một học sinh có điều kiện đến trường...