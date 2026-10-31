Gom sắc thu vàng dệt mùa hoa đón Festival

Thu Đà Lạt không đón người bằng tiếng lá rụng xào xạc trên lối rêu phong. Thu phố núi chọn cách đánh thức giác quan rất riêng: cái lạnh ban sớm bảng lảng quyện trong hơi nước biếc mặt hồ, để rồi từ trong sương mờ, sắc hương cứ thế bừng lên mênh mang. Giữa vệt vàng dã quỳ đang trải lụa qua những triền đồi đất Bazan, sắc cam đỏ của những rặng lá phong cổ thụ nơi thượng nguồn Tuyền Lâm, và cả những triền cỏ hồng chớm đông lấp lánh sương đêm… tất cả như một bức tranh ngân lên những nốt nhạc đầu tiên đầy rực rỡ trước giờ mở hội Festival Hoa.

Tôi chọn cách chầm chậm lùi lại một bước, xuôi theo tiếng chuông ngân để xuống phố tìm mùa tình tự. Sáng tháng 10 ngoại ô bảng lảng. Cái lạnh lăn tăn trên da thịt dịu ngọt và e ấp như cái chạm tay rất khẽ của mùa thu. Sương buổi sớm buông lơi trên mặt nước biếc hồ Xuân Hương, nửa muốn tan vào sóng nhỏ, nửa muốn níu giữ chút hư ảo của màn đêm.

Vạt nắng đổ mật xuống triền đồi, nhuộm thắm cả một khoảng trời ngoại ô

Tiếng chuông nhà thờ chầm chậm buông từng nhịp thanh thoát, vang vọng qua thung lũng, làm lay động những giọt sương đọng trên phiến lá thông non. Giữa màn sương tháng 10, những con dốc ngoại ô quanh co, tĩnh mịch lạ kỳ. Bước chân người lữ thứ cứ thế thong thả qua từng khúc quanh, chậm rãi đón nhận nhịp lạnh phố núi như đang bước vào khúc dạo đầu thầm lặng của mùa hội.

Bạn trẻ làm dáng giữa rừng hoa dã quỳ

Khi chiều tà buông xuống, tôi đi giữa cung đường Trại Mát hướng về Cầu Đất. Vạt nắng đổ mật xuống triền đồi Bazan, nhuộm thắm cả một khoảng trời ngoại ô. Nơi thung lũng bảng lảng khói mây ấy, những gốc dã quỳ hoang dại đã hóa thành một phần linh hồn của rẻo đất này.

Gắn bó trọn cả đời người với sườn đồi lộng gió, ông Hữu Hưng (người dân Cầu Đất, phường Xuân Trường - Đà Lạt) cũng chẳng nhớ rõ loài hoa kiêu hãnh này đã bén rễ, gieo mầm từ bao giờ. Chẳng cần bàn tay con người vun xới, cũng chẳng đợi một gáo nước, muỗng phân, dã quỳ cứ thế âm thầm chắt chiu mạch sống giấu kín dưới lòng đất Bazan qua những mùa mưa nắng thất thường. Rồi “đến hẹn lại lên”, dã quỳ bung nở sắc vàng rực rỡ, nhuộm màu từng lối mòn ngõ nhỏ.

Hoa nở vàng rực trải dài khắp các con đường

Nhìn vệt hoa trải dài ngút ngàn, ánh mắt ông Hưng lấp lánh niềm vui thuần hậu của người miền cao: “Bà con ở đây bao đời chỉ quen với nương chè, rẫy cà phê khuất sau màn sương. Ngày thường đường làng vắng hoe, chỉ lác đác vài cái bóng đổ dài trên dốc. Nhưng cứ vào độ thu muộn đông chớm, khi hoa quỳ thắp lửa nhuộm vàng triền núi, du khách khắp nơi lại nườm nượp đổ về. Tiếng cười nói rộn ràng, tiếng trẻ reo vang, đánh thức cả cái tĩnh lặng trăm năm của phố núi”.

Chính cái nét mộc mạc hoang dại ban sơ ấy của dã quỳ ngoại ô đã làm say lòng, làm nghiêng ngả biết bao tâm hồn lữ thứ lần đầu đặt chân đến miền đất lạnh.

Dừng chân bên vạt hoa rực rỡ ven đường dốc núi, đôi bạn trẻ Lê Minh Hiếu và Lê Thu Huyền (du khách đến từ Hà Nội) cứ đứng lặng đi trước bức tranh dệt lụa của thiên nhiên, không giấu nổi sự thích thú đang reo vui trong ánh mắt.

Sắc vàng quyến rũ của hoa dã quỳ

Anh Minh Hiếu bộc bạch, giọng nói như hòa vào cái lạnh dịu ngọt của phố núi: “Mỗi khi đặt chân đến một vùng đất mới, chúng tôi luôn ưu tiên tìm về những nơi trong lành, được lắng nghe tiếng thở của cỏ cây, hoa lá. Thật may mắn khi chuyến đi đầu tiên đến phố núi Đà Lạt lại chạm đúng vào mùa dã quỳ bung nở rực rỡ nhất. Được hít thở bầu không khí se lạnh tinh khôi và ngắm nhìn sắc vàng hoang dại, kiêu hãnh trải dài trên sườn đồi thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời, một cái ôm siết chặt mà thiên nhiên dành tặng cho những ai biết yêu và trân trọng cái đẹp”.

Trên các tuyến phố chính, nhịp sống đô thị hoa đang hòa âm trong một vũ điệu âm thầm mà rực rỡ. Những thảm trạng nguyên rực thắm, những cụm ngũ sắc, mai địa thảo được cắt tỉa tỉ mẩn. Người công nhân lặng lẽ chăm chút, nuôi dưỡng từng khóm hoa, âm thầm đợi ngày cùng dã quỳ bung nở. Họ không chỉ trồng hoa, họ đang tạo nên niềm kiêu hãnh của một đô thị mến khách.

Căn nhà bình yên bên cạnh cánh đồng vàng rực sắc hoa Dã Quỳ

Nếu những thảm hoa tự nhiên trên phố là bức tranh dã quỳ hoang dại đã hoàn thiện, thì mạch thu lại tiếp tục dẫn lối người lữ thứ rời xa những triền đồi đầy gió, xuôi về phía những thung lũng rực sáng thâu đêm. Ở nơi ấy, nguồn nhựa sống công nghệ đang rộn ràng chảy dưới những bàn tay phu đất, kiên nhẫn nuôi dưỡng những mầm xanh chờ ngày xuống phố nghênh đón ngày hội lớn Festival Hoa Đà Lạt 2026.

(Còn nữa)

Nội dung: Văn Hùng

Ảnh: Bùi Danh

Trình bày: Nguyệt Nga (bài viết sử dụng thêm hình ảnh tư liệu)

Ngày xuất bản: 31/10/2026