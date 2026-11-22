Khoảng 15% diện tích chuối được trồng của Công ty CP MUSA ECOFARM đã trổ buồng.

Trước đây, sản xuất nông nghiệp ở Tượng Lĩnh chủ yếu dựa vào quy mô hộ gia đình, diện tích canh tác nhỏ lẻ, phân tán. Mỗi hộ có nhiều thửa ruộng nằm ở những vị trí khác nhau, gây khó khăn cho việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất và xây dựng vùng nguyên liệu tập trung. Bên cạnh đó, một số diện tích đất nông nghiệp cho hiệu quả thấp, thậm chí bị bỏ hoang do thiếu lao động hoặc người dân không mặn mà với đồng ruộng.

Trước thực tế đó, xã Tượng Lĩnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thay đổi tư duy sản xuất, thực hiện tích tụ, tập trung đất đai thông qua các hình thức thuê quyền sử dụng đất, liên kết sản xuất, hợp tác giữa người dân với HTX và doanh nghiệp. Qua đó, từng bước khắc phục tình trạng ruộng đất manh mún, tạo điều kiện hình thành vùng sản xuất tập trung, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, cơ giới hóa và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Một trong những mô hình tiêu biểu là hộ gia đình anh Trương Văn Dũng ở thôn Tượng Sơn. Nhận thấy nhiều diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang, anh Dũng đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ dân để trồng khoai tây theo hướng hàng hóa.

Anh Dũng cho biết, những ngày đầu tiếp nhận diện tích đất bỏ hoang, gia đình phải đầu tư cải tạo đất, mua sắm máy móc, phân bón và các vật tư phục vụ sản xuất. Khó khăn lớn nhất là nguồn vốn đầu tư ban đầu khá lớn, trong khi hiệu quả mô hình chưa được kiểm chứng. Tuy nhiên, khi có doanh nghiệp cam kết cung ứng giống, vật tư và bao tiêu sản phẩm, anh đã yên tâm mở rộng quy mô.

Đến nay, ngoài 8ha đất thuê lại của các hộ dân trong xã, anh còn đến xã Công Chính và phường Tĩnh Gia thuê đất của những hộ không có điều kiện sản xuất, nâng tổng diện tích canh tác lên 38ha. Toàn bộ diện tích được anh liên kết với Công ty TNHH Thực phẩm PepsiCo Việt Nam để trồng khoai tây. Doanh nghiệp cung ứng giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và trực tiếp thu mua sản phẩm ngay tại ruộng sau thu hoạch.

Theo anh Dũng, năm nay là năm thứ 4 gia đình thực hiện liên kết sản xuất với doanh nghiệp. Khoai tây được trồng vào vụ đông, năng suất đạt 22 - 24 tấn/ha. Với giá thu mua 8 triệu đồng/tấn, sau khi trừ chi phí, mỗi héc-ta mang lại lợi nhuận khoảng 60 triệu đồng/năm.

Mô hình của anh Dũng cho thấy, việc tập hợp những diện tích đất nhỏ lẻ thông qua hình thức thuê đất giúp người có năng lực sản xuất mở rộng quy mô, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng đất đai. Đồng thời, doanh nghiệp có điều kiện xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, chủ động tổ chức sản xuất theo kế hoạch và gắn với nhu cầu thị trường.

Cùng thôn, mô hình trồng chuối già Nam Mỹ của Công ty CP MUSA ECOFARM cũng đang mở ra triển vọng phát triển sản xuất hàng hóa gắn với xuất khẩu. Ông Trần Văn Đường, giám đốc công ty cho biết: “Năm 2025, được địa phương tạo điều kiện cho thuê 13ha đất công ích và đất đồi để phát triển sản xuất, doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu chuối phục vụ xuất khẩu”.

Để thuận lợi cho việc chăm sóc, doanh nghiệp đầu tư hệ thống tưới phun sương nhằm tiết kiệm nước, giảm công lao động, khắc phục tình trạng thiếu nước tưới tại khu vực đất đồi. Việc tập trung diện tích cũng giúp doanh nghiệp quản lý đồng bộ quy trình chăm sóc, kiểm soát chất lượng sản phẩm và xây dựng vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu thị trường. Chuối được trồng từ tháng 3/2026, đến nay khoảng 15% diện tích đã bắt đầu trổ buồng".

Theo ông Đường, doanh nghiệp định hướng xuất khẩu quả chuối sang thị trường Nga; thân cây dự kiến phối hợp với Tập đoàn An Phước tận dụng, ép thành sợi phục vụ dệt vải; các phụ phẩm khác như lá, quả hỏng được nghiên cứu chế biến thành phân bón hữu cơ. Hướng đi này không chỉ nâng cao giá trị sử dụng đất mà còn góp phần phát triển sản xuất theo chuỗi, tận dụng phụ phẩm và hạn chế lãng phí trong sản xuất nông nghiệp.

Xã Tượng Lĩnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Tượng Sơn, Tượng Văn và Tượng Lĩnh cũ. Nhằm khắc phục tình trạng ruộng đất manh mún, diện tích bỏ hoang hoặc sản xuất kém hiệu quả, địa phương khuyến khích người dân tích tụ, tập trung đất đai thông qua hình thức thuê, nhận thầu. Đến nay, toàn xã đã tích tụ được 35ha, tạo điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Trưởng Phòng Kinh tế UBND xã Tượng Lĩnh, cho biết: “Thông qua tích tụ, tập trung đất đai, địa phương từng bước hình thành các cánh đồng mẫu lớn, tạo điều kiện ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Xã tiếp tục vận động người dân tích tụ đất đai, phấn đấu trong năm 2027, tích tụ được 40ha, tạo điều kiện thu hút các tổ chức, cá nhân có năng lực đầu tư, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa”.

Từ những thửa ruộng nhỏ lẻ đến các vùng nguyên liệu tập trung, Tượng Lĩnh đang từng bước đổi mới phương thức sản xuất nông nghiệp. Khi đất đai được khai thác hiệu quả, người dân và doanh nghiệp cùng tham gia tổ chức sản xuất, đây sẽ là nền tảng quan trọng để địa phương phát triển nông nghiệp hàng hóa, nâng cao thu nhập và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.