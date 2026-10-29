Gom rác theo giờ, giữ sạch phố phường

Công nhân Chi nhánh Đội Môi trường Hải Châu thu gom rác trong kiệt, hẻm. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tại các khu dân cư thuộc các phường Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Hải và những địa bàn triển khai thu gom rác theo giờ, người dân được tuyên truyền, hướng dẫn đưa rác ra đúng thời điểm xe thu gom đến.

Bà Nguyễn Thị Lan (trú phường Hải Châu) cho biết, từ khi thực hiện thu gom rác theo giờ, các thành viên trong gia đình quen nghe tiếng kẻng báo hiệu đổ rác. Lúc đầu cũng bất tiện vì công việc mỗi người mỗi khác, nhưng dần dần đã quen. Khi biết giờ xe đến, mình chủ động sắp xếp công việc để đưa rác ra đúng lúc, không phải để túi rác trước nhà suốt nhiều giờ.

Theo ông Dương Thành Nhân, Tổ trưởng tổ dân phố 36 (phường Hải Châu), trong thời gian đầu triển khai, một số hộ chưa quen với lịch thu gom. Người làm việc theo giờ hành chính có thể thuận lợi, còn với công nhân, người làm thêm hoặc các hộ kinh doanh kết thúc công việc vào buổi tối gặp khó khăn hơn.

Để mô hình phát huy hiệu quả, việc tổ chức thu gom phải đi đôi với thông tin đầy đủ, rõ ràng và phù hợp với điều kiện sinh hoạt của người dân. Từ danh sách của phường gửi về, Ban điều hành tổ dân phố sẽ tách thời gian cụ thể của từng tuyến đường để người dân dễ nắm bắt, thực hiện.

Trên địa bàn phường An Hải có hàng trăm cơ sở lưu trú, nhà hàng và điểm đến quốc tế; chưa kể lượng người thuê trọ và người lao động làm việc theo ca cũng khá đông. Thời gian qua, phường An Hải tổ chức thu gom rác hằng ngày theo khung giờ riêng cho từng tuyến đường, khu dân cư.

Theo UBND phường An Hải, các Ban điều hành tổ dân phố có trách nhiệm phổ biến lịch thu gom đến từng hộ dân, nhắc nhở người dân bỏ rác đúng giờ và phối hợp giám sát hoạt động thu gom. Trường hợp rác không được thu gom đúng lịch, tổ trưởng tổ dân phố xác định nguyên nhân để phản ánh cơ quan chức năng hoặc vận động hộ dân chấp hành quy định.

Chi nhánh Đội Môi trường Hải Châu cho hay, công nhân tổ chức thu gom rác từ khoảng 16 giờ và kết thúc vào khoảng 1-2 giờ sáng hôm sau, tùy tuyến và lịch trình thực tế.

Đối với những kiệt, hẻm nhỏ xe ba gác không thể tiếp cận, đơn vị bố trí phương tiện phù hợp với khung giờ thu gom của từng khu vực. Công nhân gõ kẻng báo hiệu, chờ người dân mang rác ra bỏ vào phương tiện hoặc đến thu gom tại từng hộ gia đình.

Anh Ngô Tấn Đức Minh (công nhân Chi nhánh Đội Môi trường Hải Châu) cho biết, trên những tuyến đường lớn, anh đưa rác lên thùng chứa của phương tiện; còn tại các kiệt, hẻm, anh đi bộ, gõ kẻng báo hiệu rồi thu gom rác từ từng hộ, chuyển ra vị trí phương tiện dễ tiếp cận.

Việc thu gom theo giờ, nếu được người dân phối hợp tốt sẽ giúp giảm tình trạng phải xử lý những điểm tập kết tự phát. Công nhân đỡ vất vả đi lại nhiều lần, môi trường cũng trở nên sạch đẹp hơn.

Từ việc đưa rác ra đúng giờ, đúng nơi quy định, mỗi người dân đang góp phần hình thành nếp sống văn minh, giảm ô nhiễm cục bộ và xây dựng Đà Nẵng xanh, sạch, đẹp hơn.