Không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường 55 năm vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước, sự kiện còn là nơi hội tụ tinh hoa nghề thủ công Việt Nam và nét tinh tế trong nghệ thuật thiết kế Đan Mạch. Qua những sản phẩm gốm sứ, câu chuyện hợp tác giữa hai nước được kể bằng một ngôn ngữ riêng – ngôn ngữ của văn hóa, sáng tạo và khát vọng phát triển bền vững, qua đó mở ra những triển vọng mới trong giao lưu văn hóa và hợp tác kinh tế.

Sự kiện trải nghiệm làm gốm do Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức mở ra một không gian giao thoa giữa nghề thủ công Việt Nam và nghệ thuật thiết kế Đan Mạch.

Sự chuyển mình của làng gốm Bát Tràng

Hướng tới dấu mốc đặc biệt này, Đại sứ quán Đan Mạch phối hợp với nhà thiết kế Đan Mạch Anne Black và đối tác địa phương Khánh An Ceramics tại Bát Tràng để phát triển một bộ sưu tập gốm sứ đặc biệt. Dự án là sự tiếp nối của mối quan hệ hợp tác kéo dài hơn hai thập kỷ, bắt nguồn từ Chương trình Hợp tác doanh nghiệp (DANIDA Business-to-Business) của Đan Mạch.

Bà Vibeke Nørgaard, tham tán giáo dục, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, tại sự kiện.

Theo bà Vibeke Nørgaard, tham tán giáo dục, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, sự chuyển mình của làng gốm Bát Tràng là minh chứng cho những tác động sâu rộng của chương trình trong việc nâng cao năng lực sản xuất địa phương, thúc đẩy sản xuất xanh và cải thiện điều kiện làm việc.

Khởi đầu từ một xưởng gốm, những tác động tích cực của chương trình dần lan tỏa tới khoảng 100 hộ và đến nay đã lan tỏa tới hơn 300 hộ sản xuất gốm sứ tại Bát Tràng. Thông qua quá trình hợp tác, các cơ sở sản xuất từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của làng nghề truyền thống.

“Chúng tôi tin rằng Bát Tràng là một ví dụ truyền cảm hứng về cách một làng nghề truyền thống có thể chuyển mình thành một ngành sản xuất có năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững, đồng thời vẫn gìn giữ bản sắc văn hóa và tinh hoa nghề thủ công”, bà Vibeke Nørgaard nhấn mạnh.

Nhà thiết kế Anne Black trao đổi với sinh viên trong hoạt động làm gốm tại Bát Tràng.

Bản sắc Việt trong đường nét thiết kế Đan Mạch

Điểm đặc biệt của bộ sưu tập gốm sứ này nằm ở sự giao thoa giữa hai nền văn hóa Việt Nam - Đan Mạch. Trong khi Khánh An Ceramics đóng góp kinh nghiệm sản xuất, sự am hiểu sâu sắc về chất liệu gốm sứ và nền tảng nghề thủ công truyền thống Việt Nam, nhà thiết kế Anne Black mang đến triết lý thiết kế đặc trưng của Đan Mạch, đề cao sự giản dị, tính ứng dụng, chất lượng và tính bền vững.

Bà Lê Thu Hằng, Giám đốc Công ty Khánh An Ceramics, cùng nhà thiết kế người Đan Mạch Anne Black.

“Gốm sứ là một nghề thủ công lâu đời của Việt Nam, kết tinh chiều sâu văn hóa và kinh nghiệm được truyền từ nhiều thế hệ. Trong khi đó, thiết kế Đan Mạch lại đề cao sự giản dị, tính ứng dụng, chất lượng và tính bền vững”, đại diện Khánh An Ceramics chia sẻ. “Sự giao thoa giữa hai cách tiếp cận này đã tạo nên một bộ sưu tập vừa giữ trọn bản sắc thủ công Việt Nam, vừa mang hơi thở tinh tế của thiết kế Đan Mạch.”

Bộ gốm sứ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch.

Nổi bật ở trung tâm bộ sản phẩm là chiếc bát màu vàng, lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen Việt Nam.

Năm bộ sản phẩm gốm sứ được phát triển riêng nhằm phục vụ các hoạt động ngoại giao văn hóa của Đại sứ quán Đan Mạch, như các sự kiện của Đại sứ quán và các dịp giao lưu văn hóa. Những sản phẩm này sẽ trở thành biểu tượng của tình hữu nghị, tiếp tục kể câu chuyện về mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Đan Mạch trong những năm tới.

Gìn giữ di sản gắn với phát triển bền vững

Không chỉ dừng lại ở sự giao thoa văn hóa và trao đổi kinh nghiệm, mối quan hệ hợp tác còn đặt ra một vấn đề có ý nghĩa lâu dài đối với các làng nghề truyền thống: làm thế nào để gìn giữ những giá trị thủ công được vun đắp qua nhiều thế hệ, đồng thời thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao về sản xuất bền vững.

Nhà thiết kế người Đan Mạch Anne Black tại sự kiện.

Theo nhà thiết kế Anne Black, nâng cao chất lượng sản phẩm là một trong những yếu tố quan trọng để giải quyết bài toán này. Việc tạo ra những sản phẩm chất lượng cao không chỉ góp phần giảm thiểu chất thải mà còn nâng cao giá trị lâu dài của nghề thủ công truyền thống.

“Một trong những thay đổi lớn nhất là sự nâng cao nhận thức về chất lượng sản phẩm gốm sứ. Rất khó để khẳng định rằng mọi công đoạn sản xuất đều đảm bảo tính bền vững. Tuy nhiên, việc tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, đặc biệt trong điều kiện sản xuất thân thiện với môi trường như tại Bát Tràng, sẽ góp phần quan trọng vào việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững”, bà Anne Black nhận định.

Trong bối cảnh Việt Nam và Đan Mạch kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, câu chuyện hợp tác tại Bát Tràng là minh chứng sinh động cho thấy di sản văn hóa có thể trở thành động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và hợp tác quốc tế.