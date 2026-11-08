Golfer Nông Quốc Khánh: 'Tôi muốn góp sức cùng đội Công an Nhân dân giành HCV đồng đội'
Lần đầu tiên, Giải Vô địch Golf Quốc gia được đưa vào chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc. Với golfer Nông Quốc Khánh, đại diện thi đấu cho đội Công an Nhân dân, mùa giải năm nay mang ý nghĩa đặc biệt bởi thành tích không chỉ thuộc về cá nhân mà còn là kết quả của cả tập thể.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/golfer-nong-quoc-khanh-toi-muon-gop-suc-cung-doi-cong-an-nhan-dan-gianh-hcv-dong-doi-post1891309.tpo