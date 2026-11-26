Golfer Haydn Barron (bên phải) trao đổi cùng caddie trong vòng đấu mở màn BMW Australian PGA Championship 2026 tại Sydney (Australia), ngày 26/11. (Ảnh: DP World Tour)

Tại sân The Lakes Golf Club ở Sydney (Australia), Haydn Barron trở thành tâm điểm của vòng đấu đầu tiên khi ghi tới 9 birdie (ít hơn 1 gậy so với chuẩn hố) và chỉ mắc 1 bogey (nhiều hơn 1 gậy so với chuẩn hố), qua đó hoàn thành 18 hố với 64 gậy, thấp hơn 8 gậy so với chuẩn sân.

Đáng chú ý, golfer 30 tuổi người Australia ghi birdie ở cả 4 hố par 5, thể hiện khả năng tận dụng cơ hội ghi điểm hiệu quả. Thành tích này cũng đánh dấu vòng đấu có số gậy thấp nhất trong sự nghiệp của Barron tại DP World Tour.

Với kết quả trên, Barron tạm dẫn đầu bảng xếp hạng sau vòng 1, hơn 2 gậy so với 2 golfer cùng đứng thứ 2 là Kazuma Kobori (New Zealand) và MJ Maguire (Mỹ), những người đều hoàn thành vòng đấu với 66 gậy (−6).

Nhóm xếp đồng hạng 4 với thành tích 67 gậy (−5) gồm 7 golfer, trong đó có Cameron Davis (Australia), Ashun Wu và Wenyi Ding (Trung Quốc), Sudarshan Yellamaraju (Canada), Michael La Sasso (Mỹ), Lars van der Vight (Hà Lan) và Nicolai von Dellingshausen (Đức).

Màn trình diễn của Barron càng gây chú ý khi anh không nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu trước giải. Golfer người Australia chủ yếu thi đấu tại HotelPlanner Tour, hệ thống giải hạng dưới của DP World Tour, và đang nỗ lực giành quyền trở lại sân chơi golf chuyên nghiệp hàng đầu châu Âu.

Barron từng tham dự DP World Tour năm 2023 nhưng chỉ xếp thứ 180 trên bảng xếp hạng Race to Dubai mùa giải đó. Trong năm 2026, anh đứng thứ 80 tại HotelPlanner Tour và không giành được suất thi đấu thông qua vòng loại của DP World Tour.

Dù vậy, golfer 30 tuổi cho biết anh đã duy trì phong độ tích cực trong khoảng 12 đến 18 tháng qua và đang hướng tới mục tiêu thi đấu ổn định trong cả 4 vòng tại Australian PGA Championship.

Chia sẻ sau vòng đấu, Barron cho biết anh không cảm thấy bản thân thi đấu quá xuất thần, nhưng mọi thứ diễn ra thuận lợi và số điểm tốt liên tục xuất hiện. Anh cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của người bạn đồng thời là golfer chuyên nghiệp Dimitrios Papadatos, người đảm nhận vai trò caddie (người hỗ trợ golfer trong thi đấu) tại giải lần này.

Trong khi Barron gây bất ngờ, nhiều tên tuổi lớn chưa thể tạo được lợi thế đáng kể ở vòng mở màn.

Golfer số 25 thế giới Alex Noren (Thụy Điển), người có thứ hạng cao nhất trong số 156 vận động viên tham dự, hoàn thành vòng đấu với 70 gậy (−2). Cựu số một thế giới Adam Scott và nhà vô địch ba lần Cameron Smith cùng đạt 71 gậy (−1).

Min Woo Lee, nhà vô địch giải năm 2023, ghi 68 gậy (−4), tạm xếp đồng hạng 11. Trong khi đó, đương kim vô địch David Puig (Tây Ban Nha) khởi đầu với 69 gậy (−3).

Sau vòng đấu đầu tiên, Barron đang nắm lợi thế đáng kể trong cuộc cạnh tranh danh hiệu. Tuy nhiên, với ba vòng đấu còn lại, cuộc đua vô địch vẫn rộng mở, đặc biệt khi các golfer giàu kinh nghiệm như Min Woo Lee, Adam Scott và Cameron Smith còn nhiều cơ hội cải thiện vị trí.

BMW Australian PGA Championship 2026 diễn ra từ ngày 26-29/11 tại sân The Lakes Golf Club. Đây là giải đấu mở màn mùa giải 2027 của DP World Tour, đồng thời thuộc hệ thống thi đấu của PGA Tour of Australasia.