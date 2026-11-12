Golfer Đào Văn Hoàn: 'Tính cạnh tranh tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 sẽ rất cao'
Golfer chuyên nghiệp Đào Văn Hoàn đánh giá cuộc cạnh tranh tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast sẽ rất quyết liệt khi các đoàn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu nằm trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc. Đội Công an Nhân dân quy tụ nhiều golfer giàu kinh nghiệm và hướng tới mục tiêu giành huy chương, trong đó có HCV đồng đội.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/golfer-dao-van-hoan-tinh-canh-tranh-tai-giai-vo-dich-golf-quoc-gia-2026-se-rat-cao-post1891339.tpo