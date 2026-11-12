Golfer Đào Văn Hoàn: 'Tính cạnh tranh tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 sẽ rất cao'

Tôi khá bất ngờ khi Đại úy QNCN Lưu Phi Quyết, "hạt nhân thể thao" của Trường Sĩ quan Đặc công được gọi với biệt danh “người không xương”. Càng bất ngờ hơn khi anh vừa bước qua tuổi 32, độ tuổi mà thông thường khó cạnh tranh với các chiến sĩ trẻ ở các môn thể thao quân sự luôn đề cao thể lực.