Golf Việt Nam thêm sức bật từ đội tuyển địa phương

Có một điều thú vị trong bóng đá: đôi khi đối thủ biết chính xác bạn định làm gì, nhưng vẫn không thể ngăn cản bạn thực hiện điều đó. Màn trình diễn trong màu áo U23 Việt Nam ở trận thắng U23 Singapore cho thấy Khoa Ngô có tiềm năng trở thành mẫu cầu thủ như vậy.