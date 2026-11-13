Golf Việt Nam thêm sức bật từ đội tuyển địa phương
Theo ông Nguyễn Thái Dương - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam, việc thi đấu trong màu áo đội tuyển tỉnh, thành, ngành tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast có thể giúp golfer nhận được nhiều hỗ trợ hơn từ địa phương, từ tập luyện đến tham dự các giải đấu. Đây cũng là cơ sở để các tỉnh, thành từng bước xây dựng lực lượng golf thành tích cao.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/golf-viet-nam-them-suc-bat-tu-doi-tuyen-dia-phuong-post1890224.tpo