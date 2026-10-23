Golf thủ cựu số 1 thế giới gặt hái nhiều chiến thắng nhờ đọc sách

Jon Rahm vận dụng những bài học từ sách để kiểm soát áp lực và chinh phục các danh hiệu lớn. Ảnh: Brian Snyder/Reuters.

Jon Rahm (sinh năm 1994), golfer người Tây Ban Nha từng giữ vị trí số một thế giới trên bảng xếp hạng Official World Golf Ranking (OWGR), sở hữu hai danh hiệu major và nổi tiếng với lối chơi mạnh mẽ cùng khả năng kiểm soát áp lực trên sân. Bên cạnh quá trình tập luyện, anh còn tìm kiếm những bài học từ sách, đặc biệt là câu chuyện của các vận động viên hàng đầu thế giới.

Cuốn sách đầu tiên anh đọc hết từ đầu đến cuối là cuốn tự truyện của Rafael Nadal. Cuốn sách mang tên Rafa: My Story (tạm dịch: Câu chuyện của Rafa), do tay vợt Rafael Nadal viết cùng nhà báo John Carlin, kể về hành trình trở thành một trong những tay vợt xuất sắc, cùng những áp lực và thử thách trong sự nghiệp.

Rahm đặc biệt yêu thích cuốn sách này. Khi có cơ hội chơi golf cùng Nadal tại sân Porcupine Creek (Mỹ) trong những năm đại học, anh mang theo nhiều câu hỏi dành cho thần tượng. Tuy nhiên, Nadal tập trung vào cuộc đấu đến mức cả hai không có nhiều thời gian trò chuyện.

Tại Masters 2023, một trong 4 giải major danh giá của golf nam, Rahm bước vào những hố cuối với cơ hội lớn giành chức vô địch. Khi bắt đầu nghĩ đến chiến thắng, anh bất ngờ nhớ lại một câu chuyện từng đọc trong tự truyện của Nadal. Đó là trận chung kết Wimbledon 2008 giữa Nadal và Roger Federer, được xem là một trong những trận đấu kinh điển của quần vợt.

Trong cuốn sách, Nadal kể rằng ở loạt tie-break của set 4, anh đã có thời điểm nghĩ đến việc mình sắp giành chức vô địch. Tuy nhiên, sự xao nhãng khiến tay vợt Tây Ban Nha đánh mất lợi thế, tạo điều kiện để Federer kéo trận đấu sang set quyết định.

Câu chuyện để lại ấn tượng sâu sắc với Rahm. Anh hiểu rằng việc nghĩ đến chiến thắng là điều khó tránh khỏi, nhưng một vận động viên cần nhanh chóng đưa sự tập trung trở lại với nhiệm vụ trước mắt.

Trong những hố cuối tại Augusta National, Rahm áp dụng chính bài học này. Anh cố gắng tập trung vào từng cú đánh, không để những suy nghĩ về chiếc áo xanh vô địch ảnh hưởng đến quyết định trên sân. Cuối cùng, Rahm giành chức vô địch Masters 2023, trở thành golfer Tây Ban Nha thứ 4 đăng quang tại giải đấu.

Không chỉ Nadal, Rahm còn tìm hiểu sự nghiệp của Tiger Woods qua sách. Điển hình như The 1997 Masters: My Story (tạm dịch: Masters 1997: Câu chuyện của tôi), cuốn sách Tiger Woods viết cùng nhà báo golf Lorne Rubenstein, kể về chiến thắng Masters đầu tiên trong sự nghiệp. Trong cuộc phỏng vấn năm 2013 được DP World Tour, hệ thống giải golf chuyên nghiệp nam hàng đầu châu Âu, đăng tải, anh tiết lộ đã xem gần như toàn bộ video về Woods trên YouTube và đọc một cuốn sách của thần tượng.

Cựu số 1 golf Jon Rahm tìm cảm hứng từ tự truyện của các vận động viên hàng đầu. Ảnh: Golf Digest, diagrama.

Theo PGA Tour, hệ thống giải golf chuyên nghiệp nam của Mỹ, anh còn đọc sách lịch sử golf và xem phim tài liệu để tìm hiểu những huyền thoại như Jack Nicklaus, người sở hữu kỷ lục 18 danh hiệu major.

Rahm còn đọc sách để học ngoại ngữ, Khi mới đến trường ĐH Arizona State University, anh chưa sử dụng tiếng Anh thành thạo. Trong những cuộc trò chuyện, Rahm thường phải dịch câu hỏi sang tiếng Tây Ban Nha trong đầu, suy nghĩ câu trả lời bằng tiếng mẹ đẻ rồi chuyển ngược sang tiếng Anh.

Để cải thiện khả năng giao tiếp, đặc biệt bằng cách đọc sách tiếng Anh. Qua thời gian, đọc sách không chỉ phục vụ việc học ngoại ngữ mà còn trở thành một trong những hoạt động giúp anh duy trì trạng thái tinh thần tích cực.

Trước PGA Championship 2020, khi được hỏi về cách giữ bản thân làm việc hiệu quả ngoài sân golf, Rahm nhắc đến đọc sách, viết nhật ký, giãn cơ và thiền.