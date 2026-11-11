Golf lần đầu có quỹ thưởng tại Đại hội Thể thao toàn quốc

﻿Nguyễn Tuấn Anh và Lê Chúc An là đương kim vô địch golf quốc gia.

Môn golf góp mặt tại Đại hội Thể thao toàn quốc từ năm 2010, sau đó tiếp tục được tổ chức ở các kỳ Đại hội năm 2014, 2018 và 2022. Tại Đại hội lần thứ X năm 2026, môn golf có bốn nội dung tranh huy chương: cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ.

Năm nay, với việc Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast được đưa vào chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao Toàn quốc, lần đầu tiên môn golf tại Đại hội có quỹ thưởng. Tổng giá trị là 190 triệu đồng, gồm 70 triệu đồng cho hai nội dung cá nhân và 120 triệu đồng cho hai nội dung đồng đội.

Theo điều lệ, ba vận động viên có thành tích cao nhất ở mỗi nội dung cá nhân được nhận huy chương Vàng, Bạc, Đồng từ Cục Thể dục Thể thao Việt Nam. Mức thưởng tiền mặt ở bảng nam và nữ như nhau: nhà vô địch nhận 20 triệu đồng, hạng Nhì nhận 10 triệu đồng và hạng Ba nhận 5 triệu đồng.

Ở nội dung đồng đội nam, đội vô địch nhận 40 triệu đồng, đội hạng Nhì nhận 25 triệu đồng và đội hạng Ba nhận 10 triệu đồng. Các mức thưởng tương ứng ở nội dung đồng đội nữ là 30 triệu, 10 triệu và 5 triệu đồng.

Sân Vinpearl Golf Léman đăng cai Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cho biết, các Giải Vô địch Golf Quốc gia trước đây có cơ chế phân bổ tiền thưởng cho vận động viên đạt thành tích cao, trong đó có nhà vô địch, với tổng giải thưởng lên tới 1,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi giải năm nay nằm trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc, Ban tổ chức phải tuân thủ quy chế chung, không thể áp dụng nguyên cơ chế cũ. Dù vậy, Ban tổ chức vẫn dành khoản thưởng để ghi nhận thành tích của các vận động viên.

Theo Trưởng Ban tổ chức, vận động viên giành huy chương còn có thể được địa phương hoặc ngành khen thưởng theo chính sách riêng. Mức thưởng tùy thuộc vào khả năng tài chính và định hướng đầu tư thể thao của từng đơn vị. Vì vậy, bên cạnh ý nghĩa thành tích và đóng góp cho đoàn, khoản thưởng của Ban tổ chức là sự ghi nhận trực tiếp dành cho các golfer tại Đại hội.

Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast diễn ra từ ngày 23 đến 28/11 tại Vinpearl Golf Léman, TP.HCM. Các vận động viên thi đấu cá nhân qua ba vòng đấu gậy, tổng cộng 54 hố. Kết quả cá nhân được dùng để xếp hạt giống cho nội dung đồng đội, với tám đội nam và tám đội nữ có thành tích tốt nhất bước vào các vòng đấu đối kháng loại trực tiếp.