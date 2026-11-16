Goldman Sachs: Thị trường dầu dư cung đáng kể trong năm 2027

Một trạm xăng dầu tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh minh họa: Bình Thanh/TTXVN

Trong báo cáo ngày 15/11, các nhà phân tích của Goldman Sachs, cho biết chênh lệch giữa sản lượng dầu thô và nhu cầu sử dụng sẽ đạt 2 triệu thùng/ngày trong năm 2027.

Mức dư cung này đã tính đến khả năng nguồn cung bị gián đoạn. Theo nhóm phân tích, giá dầu Brent kỳ hạn dự kiến bình quân ở mức 88 USD/thùng trong năm tới và giảm xuống 78 USD/thùng vào cuối năm, khi phần bù rủi ro dần trở lại bình thường.

Thị trường dầu thô thế giới năm nay chịu cú sốc lớn từ cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Ban đầu, cuộc xung đột làm gián đoạn sản lượng trong khu vực, trước khi các nhà cung cấp chuyển sang các tuyến xuất khẩu thay thế và khôi phục dòng chảy qua eo biển Hormuz. Tuần trước, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết thị trường dầu toàn cầu sắp chuyển sang trạng thái dư cung lần đầu tiên kể từ khi xung đột bắt đầu.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs dự báo trong năm 2027, thị trường sẽ tiếp tục giằng co giữa rủi ro gián đoạn nguồn cung cao và khả năng thích ứng ngày càng tăng. Theo kịch bản cơ sở của ngân hàng này, nguồn cung từ Trung Đông sẽ vượt mức bình quân năm 2025 nhờ tiếp tục thích ứng thông qua chuyển tải dầu giữa các tàu và bổ sung đường ống, trong khi tăng trưởng nguồn cung ở các khu vực khác chững lại.

Theo Goldman Sachs, Trung Quốc, vốn thường là nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, khó có thể hỗ trợ giá dầu. Tình trạng tiêu thụ nhiên liệu cho giao thông đường bộ suy yếu kéo dài sẽ làm giảm nhu cầu khoảng 400.000 thùng/ngày. Nhìn chung, Goldman Sachs ước tính tổng nhu cầu dầu của Trung Quốc đã đạt đỉnh vào năm 2025.

Phiên 16/11, giá dầu Brent giao dịch quanh mức 95 USD/thùng. Hồi tháng 4, giá dầu Brent đã vọt lên trên 126 USD/thùng, mức cao nhất kể từ năm 2022. Từ đầu năm đến nay, giá dầu Brent bình quân ở mức khoảng 91 USD/thùng.