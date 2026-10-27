Goldman Sachs tăng tốc mở rộng đội ngũ quản lý tài sản tại châu Á

Làn sóng chuyển giao tài sản giữa các thế hệ

Theo SCMP, Goldman Sachs đang đẩy mạnh mở rộng đội ngũ nhân sự tại châu Á nhằm đón đầu xu hướng dịch chuyển dòng vốn của giới thượng lưu trong khu vực.

Bà Nishi Somaiya, đồng Giám đốc toàn cầu về quản lý tài sản của Goldman Sachs, cho biết nhiều khách hàng đang có nhu cầu đa dạng hóa tài sản. Đối với giới đầu tư châu Á, một trong plio lựa chọn phổ biến là phân bổ vốn vào thị trường Mỹ. Nhiều gia đình siêu giàu đang sở hữu các doanh nghiệp lớn tại châu Á cũng tận dụng dòng tiền thu được từ việc bán cổ phần để tái đầu tư vào cổ phiếu Mỹ và tìm kiếm cơ hội trên thị trường tư nhân.

Xu hướng này được thúc đẩy một phần bởi quá trình chuyển giao tài sản giữa các thế hệ đang diễn ra mạnh mẽ. Thế hệ kế thừa trẻ tuổi, phần lớn được đào tạo ở nước ngoài và có mức độ am hiểu sâu hơn về thị trường Mỹ, đang dần đóng vai trò chủ động trong việc quản lý khối tài sản của gia đình.

Cùng với đó, sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đang tạo ra một nguồn tài sản mới và góp phần định hình lại giới siêu giàu toàn cầu.

“Việc tạo ra của cải thông qua trí tuệ nhân tạo thật đáng kinh ngạc”, bà Somaiya nhận định. Theo bà, tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực AI đã giúp một bộ phận người trẻ làm việc trong ngành công nghệ sở hữu khối tài sản trị giá hàng chục triệu USD khi mới ngoài 20 tuổi. Đây cũng là nhóm khách hàng có nhu cầu lớn về tư vấn và quản lý tài sản, trong khi kinh nghiệm tài chính để tự quản lý những khoản tiền lớn có thể còn hạn chế.

Goldman Sachs tuyển thêm nhân sự tại Hong Kong, Singapore và Australia

Để đón đầu nhu cầu này, Goldman Sachs đang tăng cường đội ngũ quản lý tài sản trên khắp châu Á. Ngân hàng Phố Wall tập trung mở rộng đội ngũ tư vấn tại Hong Kong, Singapore và Australia, đồng thời bổ sung các chuyên gia trong lĩnh vực giao dịch và cho vay.

“Chúng tôi đang chủ động mở rộng mạng lưới cố vấn tại đây”, bà Somaiya chia sẻ trong chuyến thăm Hong Kong đầu tiên kể từ khi đảm nhiệm vị trí hiện tại, đồng thời tái khẳng định cam kết tuyển dụng nhân sự cấp cao trong khu vực.

Theo bà Somaiya, mảng quản lý tài sản của Goldman Sachs tại châu Á đã duy trì tốc độ tăng trưởng hai chữ số trong vài năm qua. Ngân hàng kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng thông qua việc thu hút khách hàng mới và mở rộng quan hệ với nhóm khách hàng hiện hữu.

Goldman Sachs hiện chưa công bố mục tiêu cụ thể về số lượng nhân sự sẽ tuyển thêm trong chiến dịch mở rộng lần này.

Châu Á trở thành điểm nóng của ngành quản lý tài sản

Châu Á đang ngày càng trở thành thị trường giàu tiềm năng đối với ngành quản lý tài sản toàn cầu. Theo Boston Consulting Group, trong năm trước, Hong Kong đã vượt Thụy Sĩ để trở thành trung tâm giao dịch tài sản xuyên biên giới lớn nhất thế giới, với tổng tài sản đạt 2.950 tỷ USD.

Trong bối cảnh đó, dòng vốn của các gia đình giàu có tại châu Á cũng đang có xu hướng dịch chuyển. Nhiều gia đình chủ động tìm kiếm các kênh đầu tư bên ngoài thị trường nội địa nhằm đa dạng hóa danh mục.

Goldman Sachs cho rằng tài sản tại Mỹ đang trở nên hấp dẫn sau nhiều năm ghi nhận mức sinh lời tích cực, trong đó nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Chỉ số S&P 500 đã tăng 13% trong năm nay, được hỗ trợ bởi đà tăng của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực AI và chất bán dẫn.

AI đang tái định hình bản đồ giới siêu giàu

Tại châu Á, công nghệ cũng đang góp phần tạo ra những thay đổi đáng kể về phân bổ tài sản. Theo báo cáo của công ty dữ liệu Altrata, Bắc Kinh và Thâm Quyến nằm trong nhóm 15 thành phố hàng đầu thế giới về số lượng tỷ phú.

Sự tích lũy tài sản gắn với AI đang góp phần hình thành một lớp người giàu mới tại khu vực. Theo bà Somaiya, nhóm khách hàng này ngày càng cần các dịch vụ tư vấn tài chính chuyên sâu, từ tối ưu hóa lợi nhuận từ cổ phần doanh nghiệp, quản lý lượng cổ phiếu tập trung, đa dạng hóa danh mục đến lập kế hoạch thuế.

Bên cạnh đó, việc cơ quan thuế Trung Quốc tăng cường kiểm soát tài sản ở nước ngoài cũng thúc đẩy các khách hàng giàu có xem xét lại những thỏa thuận và cấu trúc tài chính liên quan đến khối tài sản của mình. “Điều này thực sự đã khiến khách hàng suy nghĩ lại về các khía cạnh trong kế hoạch quản trị tài sản của họ”, bà Somaiya cho biết.