Goldman Sachs: Nhập khẩu dầu của Trung Quốc dự kiến tăng chậm trong quý IV/2026

Bể chứa dầu tại nhà máy lọc dầu ở Bandar Seri Begawan, Brunei. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cụ thể, lượng dầu mua vào của Trung Quốc trong quý IV/2026 dự kiến chỉ tăng khoảng 600.000 thùng/ngày so với quý trước. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng nhập khẩu dự kiến thấp hơn khoảng 3 triệu thùng/ngày. Giá dầu Brent đã tăng khoảng 36% kể từ cuối tháng 2 do xung đột Mỹ - Iran làm gián đoạn vận chuyển. Tuy nhiên, nhu cầu của Trung Quốc chững lại đã góp phần hạn chế đà tăng giá dầu.

Goldman Sachs cho rằng yếu tố chính có thể đẩy giá dầu tăng tiếp không phải do Trung Quốc mua nhiều hơn, mà phụ thuộc vào việc các hoạt động quân sự nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ ở Trung Đông có leo thang hay không. Nếu Trung Quốc duy trì lượng mua như hiện tại và xung đột tại Trung Đông không leo thang, giá dầu Brent thậm chí có thể giảm nhẹ.