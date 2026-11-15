Goldman Sachs nâng kỳ vọng về làn sóng đầu tư AI tại Mỹ. Ảnh tạo bởi AI

Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs mới đây dự báo chi tiêu cho phần cứng và tài sản trí tuệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), tính theo năm, sẽ tăng lên 1.400 tỷ USD vào cuối năm 2027. Con số này tương đương gần 4% quy mô nền kinh tế Mỹ.

Goldman Sachs nhận định AI sẽ tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng đầu tư doanh nghiệp trong năm 2027. Ngân hàng này dự báo chi tiêu cho AI sẽ vượt 900 tỷ USD vào cuối năm 2026.

Dự báo được đưa ra trong bối cảnh nhiều người lo ngại chi phí vay tăng và sự giám sát chặt chẽ hơn của nhà đầu tư có thể kìm hãm chi tiêu vốn cho AI, nhất là khi các công ty ngày càng dựa nhiều hơn vào vốn vay để mở rộng. Chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ hồi đầu tháng này cũng làm dấy lên lo ngại về việc siết chặt quản lý phát triển trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, Goldman Sachs cho rằng kết quả bầu cử chỉ gây rủi ro hạn chế đối với đầu tư vào AI.

Theo ước tính của Goldman Sachs, nếu tính cả đầu tư vào chất bán dẫn, đầu tư liên quan đến AI sẽ trực tiếp đóng góp 5,3 điểm phần trăm vào tăng trưởng chi tiêu vốn năm 2027 và 0,6 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP của Mỹ.

Ngân hàng này lý giải số liệu thống kê đầu tư doanh nghiệp chưa phản ánh đủ đầu tư vào chất bán dẫn. Bên cạnh đó, Mỹ nhập khẩu phần lớn thiết bị xử lý thông tin, nên khoản này bị trừ ra khỏi GDP. Nếu không tính đầu tư vào chất bán dẫn, đầu tư cho AI đóng góp 4,3 điểm phần trăm vào tăng trưởng chi tiêu vốn và chỉ 0,2 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP của Mỹ năm 2027.

Nhìn chung, Goldman Sachs dự báo đầu tư doanh nghiệp Mỹ năm 2027 tăng 8% tính theo quý, cao gần gấp đôi mức dự báo đồng thuận 4,2%.