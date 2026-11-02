Goldman Sachs nâng dự báo giá dầu Brent lên 105 USD/thùng vào cuối năm

Theo Bloomberg, Goldman Sachs Group Inc. vừa nâng dự báo giá dầu cho thời điểm cuối năm 2026 và năm 2027 do rủi ro nguồn cung gia tăng sau nhiều tháng xung đột tại Trung Đông.

Theo báo cáo ngày 1/11 của nhóm chuyên gia do Daan Struyven và Yulia Zhestkova Grigsby dẫn đầu, Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent đạt 105 USD/thùng trong tháng 12, cao hơn mức dự báo trước đó là 90 USD/thùng. Giá dầu Brent bình quân năm 2027 được dự báo ở mức 88 USD/thùng, tăng 10% so với ước tính trước đây.

Ngân hàng cũng nâng dự báo đối với dầu WTI của Mỹ, dù báo cáo không nêu cụ thể mức điều chỉnh.

Các chuyên gia Goldman Sachs cho rằng rủi ro nguồn cung suy giảm đáng kể có thể duy trì mức cộng rủi ro cao trong giá dầu trong ngắn hạn. Theo nhóm phân tích, thị trường đang tính đến khả năng xung đột leo thang sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3/11, cùng nguy cơ nguồn cung từ Trung Đông suy yếu.

Trong tháng 10, giá dầu Brent, chuẩn tham chiếu toàn cầu, tăng 14% và chạm mức cao nhất trong 6 tháng, dù nguồn cung dầu thô từ Trung Đông đã phục hồi gần mức trước chiến sự.

Đà tăng chủ yếu xuất phát từ lo ngại căng thẳng giữa Mỹ và Iran có thể bùng phát trở lại sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tổng thống Donald Trump nhiều lần phát tín hiệu về khả năng nối lại các cuộc không kích, trong khi Lãnh tụ tối cao Iran đã yêu cầu các chỉ huy quân sự hàng đầu chuẩn bị cho một cuộc đối đầu mới.

Theo Goldman Sachs, các cuộc tấn công gia tăng nhằm vào hoạt động vận tải biển và thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng có thể tiếp tục đẩy giá dầu lên cao. Ngân hàng cũng lưu ý những rủi ro liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Do thời điểm và địa điểm xảy ra gián đoạn nguồn cung gần như không thể dự đoán, Goldman Sachs đã đưa giả định gián đoạn nguồn cung toàn cầu 1 triệu thùng/ngày vào kịch bản cơ sở cho năm 2027.

Goldman Sachs không phải ngân hàng duy nhất nâng triển vọng giá dầu. Trong những tuần gần đây, Morgan Stanley đã tăng dự báo giá Dated Brent, một mức giá quan trọng trên thị trường dầu vật chất, lên 105 USD/thùng trong quý IV. ANZ Group Holdings cũng nâng dự báo giá dầu Brent giao sau vào cuối năm lên cùng mức.

Các hợp đồng dầu kỳ hạn có khối lượng giao dịch lớn nhất gần đây được giao dịch quanh 110 USD/thùng, sau khi giảm trong phiên thứ Hai.