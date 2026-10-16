Goldman Sachs 'dự báo tích cực' cho thị trường cổ phiếu toàn cầu

Các chiến lược gia của Goldman Sachs vừa chuyển sang đánh giá tích cực hơn về cổ phiếu toàn cầu trong ngắn hạn, với lập luận rằng lợi nhuận doanh nghiệp mạnh sẽ tạo thêm động lực cho các thị trường đang giao dịch gần mức cao kỷ lục.

Goldman nâng mức đánh giá cổ phiếu toàn cầu. Ảnh minh họa

Nâng đánh giá từ trung lập lên vượt trội

Theo báo cáo của nhóm chiến lược gia do ông Christian Mueller-Glissmann dẫn dắt (qua Bloomberg), Goldman Sachs nâng đánh giá cổ phiếu toàn cầu trong 3 tháng tới từ mức trung lập lên vượt trội (tăng tỷ trọng), đồng thời giữ quan điểm lạc quan trong khung 12 tháng.

Lý do chính là định giá cổ phiếu đã bớt đắt đỏ sau khi giá dầu và lợi suất trái phiếu khiến đà tăng chững lại, trong khi triển vọng lợi nhuận vẫn lành mạnh. Ông Mueller-Glissmann nhận định tăng trưởng lợi nhuận tiếp tục hỗ trợ cổ phiếu, còn việc định giá giảm gần đây đã cải thiện tương quan giữa rủi ro và lợi nhuận trước mùa công bố kết quả quý III.

Theo dữ liệu của Bloomberg Intelligence, giới phân tích dự báo lợi nhuận quý III của các doanh nghiệp trong S&P 500 tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, thuộc nhóm mức tăng mạnh nhất từng được ghi nhận. Goldman Sachs kỳ vọng kết quả thực tế sẽ còn vượt mức chuẩn cao này. Bank of America và Barclays cũng gần đây lạc quan hơn về cổ phiếu Mỹ, một phần nhờ triển vọng lợi nhuận vững chắc.

Ưu tiên cổ phiếu Mỹ, châu Á; giảm tỷ trọng châu Âu

Về danh mục, nhóm chiến lược gia ưa chuộng chiến lược “barbell”, kết hợp cổ phiếu công nghệ toàn cầu với một số cổ phiếu nhạy cảm với lãi suất và đóng vai trò thay thế trái phiếu, vốn đã giảm định giá từ mùa hè. Goldman tiếp tục nâng tỷ trọng cổ phiếu Mỹ và châu Á, đồng thời giảm tỷ trọng cổ phiếu châu Âu.

Với trái phiếu, nhóm giữ quan điểm trung lập trong 3 tháng tới nhưng nâng tỷ trọng trong khung 12 tháng, vì cho rằng trái phiếu đang hấp dẫn hơn với nhà đầu tư dài hạn và dần chuyển từ yếu tố cản trở danh mục sang công cụ phòng hộ.

Dù vậy, các chiến lược gia vẫn xem lãi suất và giá năng lượng tăng là những rủi ro chính đối với cổ phiếu trong ngắn hạn. Cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ cũng có thể làm biến động gia tăng.

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