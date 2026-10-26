Goldman Sachs: Đồng yen trở thành công cụ phòng hộ hiệu quả trước cú sốc AI

Đồng 1000 yen và 100 USD. Ảnh: THX/TTXVN

Những thay đổi trong chính sách kinh tế của Nhật Bản đang giúp giảm nguy cơ đồng tiền này mất giá mạnh khi lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng.

Trong báo cáo công bố ngày 23/10, nhóm chiến lược gia của Goldman Sachs, trong đó có ông Kamakshya Trivedi, nhận định đồng yen đang ngày càng hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư muốn bảo vệ danh mục tài sản có xu hướng biến động cùng chiều với chu kỳ kinh tế, dù bối cảnh toàn cầu vẫn có thể khiến đồng tiền này tiếp tục suy yếu.

Nhận định trên được đưa ra sau khi đồng yen cho thấy những dấu hiệu khôi phục vai trò truyền thống là tài sản trú ẩn an toàn trong đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ toàn cầu tuần trước.

Đồng tiền Nhật Bản tăng 0,9% so với đồng USD trong phiên 22/10 và có thời điểm lên mức cao nhất trong hơn một tháng vào ngày 23/10, khi những lo ngại về làn sóng đầu tư vào AI khiến thị trường chứng khoán đi xuống, đồng thời thúc đẩy nhu cầu mua trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng mạnh.

Tuy nhiên, đồng yen sau đó đã thu hẹp một phần mức tăng khi lợi suất trái phiếu Mỹ ổn định trở lại.

Theo Goldman Sachs, sự bùng nổ đầu tư vào AI đang khiến cả thị trường chứng khoán Mỹ và đồng USD trở nên đặc biệt dễ bị tổn thương nếu triển vọng tăng trưởng kinh tế xấu đi. Một cú sốc khiến giá cổ phiếu và lợi suất trái phiếu đồng loạt giảm sẽ tạo ra môi trường thị trường vốn thường có lợi nhất cho đồng yen trong lịch sử.

Goldman Sachs cũng nhận thấy những dấu hiệu ban đầu cho thấy đồng yen đang ít chịu áp lực hơn khi lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng. Gần đây, mức giảm giá của đồng yen trước đà tăng của lợi suất trái phiếu đã thu hẹp so với giai đoạn 6-7 năm trước. Theo các chiến lược gia, diễn biến này có thể phản ánh áp lực mất giá đối với đồng yen đang giảm bớt nhờ những thay đổi trong chính sách kinh tế trong nước.

Đây là sự khác biệt đáng kể so với năm 2022, khi Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) vẫn duy trì chính sách kiểm soát đường cong lợi suất trong lúc chi phí vay vốn trên toàn cầu tăng mạnh.

Goldman Sachs cho rằng sự thay đổi trong mối quan hệ giữa đồng yen và lợi suất trái phiếu sẽ giúp nhà đầu tư ít phải chịu bất lợi hơn khi nắm giữ đồng tiền này để phòng ngừa rủi ro, ngay cả khi chênh lệch lãi suất vẫn không có lợi cho việc nắm giữ đồng yen.

Trong ngắn hạn, Goldman Sachs tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư bán đồng euro để mua đồng yen. Ngân hàng này nhận định Nhật Bản hiện chưa có nhiều yếu tố nội tại đủ mạnh để thúc đẩy đồng yen tăng giá đáng kể.

Đồng thời, khả năng BoJ đưa ra tín hiệu cứng rắn hơn kỳ vọng của thị trường về chính sách tiền tệ tại cuộc họp công bố quyết định lãi suất ngày 30/10 cũng tương đối thấp.

Tuy nhiên, xét về dài hạn, các chiến lược gia cho rằng giao dịch bán USD và mua yen sẽ là biện pháp phòng ngừa hiệu quả hơn trước nguy cơ tâm lý nhà đầu tư xấu đi.