Goldman Sachs chỉ ra rủi ro đối với dự báo giá đồng năm 2027

Giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) tăng 0,2% lên 13.612 USD/tấn. Ảnh: Bnews phát

Goldman Sachs ngày 12/11 cho biết ngân hàng này nhận thấy rủi ro giảm đối với dự báo giá đồng ở mức 15.400 USD/tấn cho năm 2027 sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, xuất phát từ các vị thế giao dịch liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và kỳ vọng thuế quan của Mỹ giảm xuống.

Trong một báo cáo, Goldman Sachs cho biết rủi ro chính đối với dự báo của ngân hàng bắt nguồn từ vị thế giao dịch thay vì nhu cầu vật chất, đề cập đến mức độ tham gia của thị trường vào lĩnh vực AI. Giới đầu tư đã trở nên thận trọng hơn trước sự bùng nổ của AI, trong bối cảnh có những lo ngại rằng một Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát có thể làm chậm lại hoạt động đầu tư vào AI và việc mở rộng các trung tâm dữ liệu.

Giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) tăng 0,2% lên 13.612 USD/tấn, nhưng vẫn hướng tới một tuần giảm giá giữa đợt bán tháo liên quan đến AI. Goldman Sachs cho rằng nếu các vị thế giao dịch duy trì ở mức hiện tại, giá đồng có thể đạt bình quân khoảng 14.600 USD/tấn trong năm 2027.

Ngân hàng này cũng cho biết kỳ vọng thuế quan thấp hơn khiến giả định về hoạt động tích trữ hàng tồn kho tại Mỹ gặp rủi ro, song nhấn mạnh rằng chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ không loại bỏ rủi ro về thuế quan. Goldman Sachs ước tính giá đồng sẽ đạt bình quân khoảng 14.500 USD/tấn trong năm 2027 và có thể giảm sâu hơn nếu phần lớn lượng đồng tại Mỹ được tích trữ trong năm nay lại chuyển sang các nước khác trên thế giới.