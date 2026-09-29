Goldman Sachs cảnh báo hệ lụy từ lệnh cấm xuất khẩu diesel của Mỹ

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Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ việc ủng hộ ý tưởng cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ. Hiện Mỹ là nước xuất khẩu dầu diesel lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, hôm 23/9, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho rằng lệnh cấm như vậy sẽ không hiệu quả, thậm chí có thể khiến giá xăng và nhiên liệu máy bay tăng.

Trong một báo cáo, Goldman Sachs ước tính rằng chừng nào các kho chứa vẫn còn đủ công suất, mỗi tuần áp dụng lệnh cấm xuất khẩu diesel sẽ khiến giá bán lẻ diesel bình quân tại Mỹ giảm khoảng 25 cent/gallon, tương đương mức giảm gần 4% so với giá hiện tại là 6,50 USD/gallon.

Tuy nhiên, Goldman Sachs cảnh báo, lệnh cấm xuất khẩu diesel càng kéo dài thì khả năng gây gián đoạn càng lớn, do tạo áp lực tăng giá xăng. Nguyên nhân là diesel, xăng và nhiên liệu máy bay phần lớn được sản xuất đồng thời.

Goldman Sachs ước tính, một khi các kho chứa diesel được lấp đầy, mỗi tuần lệnh cấm xuất khẩu diesel được duy trì sẽ tạo áp lực khiến giá bán lẻ xăng tại Mỹ tăng khoảng 0,30 USD/gallon.

Đối với thị trường châu Âu, Goldman Sachs ước tính mỗi tuần Mỹ áp dụng lệnh cấm xuất khẩu diesel sẽ khiến giá bán buôn diesel tại châu Âu tăng khoảng 3 USD/thùng, tương đương gần 2%. Tuy nhiên, việc châu Âu giải phóng dầu diesel từ các kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) có thể giúp bù đắp khoảng một nửa mức tăng giá này.

Goldman Sachs cũng nhận định, một khi lệnh cấm xuất khẩu diesel được dỡ bỏ, giá diesel tại Mỹ nhiều khả năng sẽ liên kết trở lại với giá tại các thị trường khác, trong đó có châu Âu. Điều này sẽ tạo áp lực tăng giá diesel tại Mỹ, đồng thời gây áp lực giảm giá tại các thị trường nước ngoài.

Điều này đặt ra câu hỏi liệu lệnh cấm xuất khẩu diesel có thực sự đạt được mục đích hay không, khi tác động tích cực ban đầu có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, sau đó chuyển thành tác động bất lợi đối với giá xăng, và cuối cùng, khi lệnh cấm được dỡ bỏ, giá diesel có thể tăng trở lại.