Golden Disc Awards 41 đến Việt Nam: Bài toán phía sau những đêm concert tỷ đồng

Khi một đêm concert tạo ra cả một thị trường

Khoảng 90.000 khán giả đã đến sân vận động Mỹ Đình trong hai đêm BIGBANG 24-25/10. Nhưng quy mô sự kiện không chỉ nằm ở lượng người trước sân khấu.

Theo số liệu của Hà Nội, trong thời gian diễn ra concert, thành phố đón khoảng 220.000 lượt khách; lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trên Trip.com tăng 74%, lượt tìm kiếm du lịch trên Traveloka tăng gấp 4 lần. Công suất phòng tại một số khách sạn 3-5 sao đạt 75-100%, tổng thu du lịch ước khoảng 750 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy concert quốc tế có thể tạo tác động vượt ra ngoài sân khấu và bán vé, lan tỏa tới hàng không, lưu trú, ăn uống, vận tải, bán lẻ, truyền thông, quảng cáo và dịch vụ trải nghiệm.

Sức nóng cũng đến từ nghệ sĩ Việt. Cuối năm 2026, các chương trình như Anh trai vượt ngàn chông gai, Tinh hà “say hi”, Mỹ Tâm, HIEUTHUHAI, Tùng Dương, Phương Mỹ Chi… liên tục tổ chức với quy mô từ vài nghìn đến hàng chục nghìn khán giả. Điều này phản ánh thói quen chi trả ngày càng rõ của khán giả cho trải nghiệm âm nhạc trực tiếp.

Việt Nam đã có thị trường, nhưng giữ lại được bao nhiêu giá trị?

“Vũ trụ say hi” là một dẫn chứng về tiềm năng thương mại của concert Việt. Theo số liệu được công bố, năm 2025 thương hiệu đạt doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng, riêng “Anh trai say hi” mang về khoảng 480 tỷ đồng. Trong đó, concert chiếm khoảng 45%, bên cạnh merchandise, quyền sở hữu trí tuệ và khai thác thương mại nghệ sĩ.

Đáng chú ý, ê-kíp tự sản xuất và nắm quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung, thay vì chỉ mua bản quyền chương trình nước ngoài. Khi năng lực sản xuất, thương hiệu, nghệ sĩ, cộng đồng người hâm mộ và quyền sở hữu trí tuệ cùng nằm trong hệ sinh thái nội địa, giá trị kinh tế có thể được mở rộng.

Vì vậy, với sự kiện quốc tế, câu hỏi không chỉ là Việt Nam có đủ khán giả hay không, mà còn là doanh nghiệp trong nước tham gia được bao nhiêu khâu trong chuỗi giá trị. Bên cạnh nghệ sĩ, thương hiệu và bản quyền từ nước ngoài, các khâu sân khấu, công nghệ, nhân lực sản xuất, truyền thông, dịch vụ, du lịch và thương mại có thể tạo thêm giá trị cho thị trường Việt Nam.

Golden Disc Awards 41 và vai trò của VCIDA

Được tổ chức từ năm 1986, Golden Disc Awards (GDA) đã trở thành giải thưởng âm nhạc có sức ảnh hưởng tại châu Á. GDA 41 dự kiến diễn ra ngày 9-10/1/2027 tại VEC, Đông Anh, Hà Nội, đánh dấu lần đầu giải thưởng được tổ chức tại Việt Nam.

Hà Nội là thành phố nước ngoài thứ 8 đăng cai. Các kỳ trước thu hút khoảng 35.000 khán giả tại Bangkok và Jakarta, khoảng 60.000 người trong hai ngày ở Fukuoka.

Tại Việt Nam, Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam (VCIDA) tham gia với vai trò đối tác quốc gia của GDA 41, đồng hành cùng Hakuna Matata Group Limited - đối tác khai thác bản quyền tổ chức sự kiện tại Việt Nam.

Vai trò này tạo cơ hội để VCIDA kết nối đối tác quốc tế với doanh nghiệp, nghệ sĩ, đơn vị sáng tạo và lực lượng sản xuất trong nước. Giá trị của việc đưa GDA đến Việt Nam vì thế không chỉ nằm ở sự kiện, mà còn ở khả năng đưa nguồn lực nội địa tham gia vào quá trình tổ chức và khai thác thương mại.

Từ sân khấu quốc tế đến chuỗi giá trị trong nước

BIGBANG cho thấy concert quốc tế có thể thúc đẩy du lịch và dịch vụ; các chương trình của nghệ sĩ Việt chứng minh thị trường trong nước đã có năng lực bán vé, sản xuất và khai thác cộng đồng người hâm mộ. Hai xu hướng cùng cho thấy nhu cầu đã hiện hữu, song năng lực sản xuất và thương mại hóa cần tiếp tục được nâng cao.

Với sự kiện quốc tế, mức độ nội địa hóa là thước đo quan trọng. Doanh nghiệp Việt càng tham gia sâu vào sản xuất, công nghệ, nội dung, truyền thông, dịch vụ và thương mại, càng có nhiều giá trị được giữ lại trong nền kinh tế.

Đây cũng là hướng tiếp cận đặt ra cho VCIDA trong vai trò đối tác quốc gia: kết nối GDA với hệ sinh thái công nghiệp văn hóa trong nước, thay vì để sự kiện chỉ là một “sân khấu nhập khẩu”.

Khi một thương hiệu giải thưởng quốc tế đến Việt Nam, người Việt sẽ chỉ là khán giả, hay trở thành một phần của chuỗi sản xuất và tạo ra giá trị? Câu trả lời sẽ cho thấy không chỉ hiệu quả của GDA 41, mà còn mức độ trưởng thành của thị trường biểu diễn và công nghiệp văn hóa Việt Nam.