Gợi ý trang phục từ street style tại New York Fashion Week để diện mùa Thu

Áo len họa tiết argyle và chân váy da

Nhìn thấy họa tiết argyle là thấy mùa Thu đã về, nhưng năm nay cách mọi người diện nó lại tạo ra xu hướng mới. Đấy mới là điều đáng chú ý. Không còn hoàn toàn mang tinh thần preppy, họa tiết argyle mùa này trở nên cá tính và bất ngờ hơn.

Hãy mặc áo len cùng sơ mi cổ bẻ bên trong và một chiếc chân váy da dài để tạo nên tổng thể chỉn chu nhưng hiện đại. Hoặc kết hợp với quần soóc viền ren và giày cao gót quai mảnh nếu bạn muốn outfit có chút nữ tính, quyến rũ và thời trang hơn.

Áo pastel có texture và quần short cargo

Người ta vẫn nói những điều đối lập thường hút nhau. Chất liệu mềm, xù cùng gam hồng pastel nhạt của chiếc áo cổ bẻ tương phản thú vị với quần soóc cargo xanh quân đội dáng rộng. Sự đối lập về chất liệu và tỷ lệ khiến tổng thể trông cuốn hút tự nhiên. Nếu muốn đẩy mạnh phong cách Y2K, hãy phối cùng một đôi giày đế xuồng và những món phụ kiện đặc trưng.

Denim dáng ôm và chân váy maxi tầng

Đây là kiểu outfit mà mọi người thường có sẵn trong tủ, chỉ là chưa từng nghĩ đến việc kết hợp chúng theo cách này. Chiếc áo denim mang đến một chút cá tính cho chân váy mềm mại, bay bổng, tạo nên sự tương phản vừa đủ. Chất liệu denim của chiếc áo càng làm nổi bật sự mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được nét nữ tính. Một đôi giày cao gót mũi nhọn sẽ hoàn thiện outfit, nhưng bạn hoàn toàn có thể đổi sang bốt nếu muốn tổng thể thoải mái và đời thường hơn.

Xanh mermaid blue từ đầu đến chân

Gam xanh đậm này từng là một trong những màu được yêu thích nhất mùa Hè và rõ ràng nó vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện trong mùa Thu. Nếu bạn muốn gây ấn tượng, hãy diện mermaid blue từ đầu đến chân. Còn nếu chỉ muốn một chút nhấn nhá, thì chọn phụ kiện túi xách hoặc giày dép màu xanh để thêm vào outfit trung tính.