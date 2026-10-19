Gợi ý quà tặng 20/10 phù hợp và đầy ý nghĩa nhất

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là dịp để nhiều người bày tỏ sự quan tâm tới mẹ, vợ, người yêu, đồng nghiệp và những người phụ nữ thân thiết. Thay vì chọn quà theo xu hướng, người mua có thể cân nhắc nhu cầu thực tế của người nhận để món quà vừa ý nghĩa, vừa phù hợp với khả năng chi tiêu.

Quà tặng cho mẹ: ưu tiên sức khỏe và sự tiện dụng

Với mẹ, người mua có thể lựa chọn hoa tươi, khăn choàng, túi xách, thực phẩm phù hợp nhu cầu hoặc các vật dụng phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Nếu mẹ có sở thích chăm sóc cây cảnh, nấu ăn hay đọc sách, những món quà gắn với sở thích này cũng là lựa chọn đáng cân nhắc.

Khi chọn thực phẩm hoặc sản phẩm chăm sóc sức khỏe, người mua nên kiểm tra nguồn gốc, thành phần, hạn sử dụng và thông tin công bố của sản phẩm. Không nên lựa chọn chỉ dựa trên quảng cáo về công dụng.

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là dịp để nhiều người bày tỏ sự quan tâm tới mẹ, vợ, người yêu, đồng nghiệp và những người phụ nữ thân thiết. Ảnh minh họa tạo bởi AI

Quà tặng cho vợ hoặc người yêu: chú trọng sở thích cá nhân

Hoa, nước hoa, mỹ phẩm, trang sức và phụ kiện thời trang là những lựa chọn phổ biến trong dịp 20/10. Tuy nhiên, mỗi nhóm sản phẩm có yêu cầu lựa chọn khác nhau.

Với nước hoa và mỹ phẩm, người mua nên tìm hiểu mùi hương, thương hiệu hoặc sản phẩm người nhận thường sử dụng. Trang sức, túi xách và phụ kiện cũng nên được chọn theo phong cách, màu sắc và nhu cầu thực tế, thay vì chỉ chạy theo mẫu đang thịnh hành.

Nếu chưa rõ sở thích, một bữa ăn cùng nhau, món quà nhỏ kèm lời chúc hoặc phiếu mua hàng tại cửa hàng quen thuộc có thể giúp hạn chế nguy cơ chọn sai sản phẩm.

Quà tặng đồng nghiệp, cô giáo: lịch sự và vừa ngân sách

Với đồng nghiệp hoặc cô giáo, hoa tươi, sổ tay, bút, bình giữ nhiệt, trà, cà phê hoặc giỏ quà nhỏ là những lựa chọn tương đối dễ sử dụng. Nếu tặng theo nhóm, có thể thống nhất ngân sách trước để việc lựa chọn thuận tiện và tránh tạo áp lực cho người tham gia.

Người mua cũng nên cân nhắc môi trường làm việc, quy định của cơ quan hoặc nhà trường và mối quan hệ với người nhận để chọn món quà phù hợp.

Lưu ý khi mua quà dịp 20/10

Trước ngày 20/10, người mua nên so sánh giá giữa các cửa hàng, kiểm tra phí giao hàng và thời gian nhận hàng, nhất là với hoa tươi, mỹ phẩm hoặc sản phẩm cần đóng gói. Với hàng mua trực tuyến, cần xem đánh giá của người mua, chính sách đổi trả và thông tin về đơn vị bán.

Đối với sản phẩm có thương hiệu, nên ưu tiên cửa hàng chính hãng hoặc nhà phân phối được ủy quyền để hạn chế nguy cơ mua phải hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc. Người mua cũng nên hỏi rõ về hóa đơn, bảo hành và điều kiện đổi trả trước khi thanh toán.

Một món quà phù hợp không nhất thiết phải có giá trị lớn. Việc cân nhắc đúng sở thích, nhu cầu và khả năng chi tiêu sẽ giúp người mua chủ động hơn, đồng thời thể hiện sự quan tâm một cách thiết thực trong dịp 20/10.