Gợi ý những vị trí xem pháo hoa tại Hà Nội đẹp nhất dịp 10/10

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Theo Kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức bắn pháo hoa nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, thành phố bố trí 3 trận địa bắn tại phường Hoàn Kiếm, phường Tây Hồ và phường Hà Đông.

Cụ thể, trận địa số 1 đặt trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm; trận địa số 2 tại khu vực tuyến phố Quảng Khánh giáp trực tiếp Hồ Tây, phường Tây Hồ; trận địa số 3 tại hồ Văn Quán, phường Hà Đông.

Cùng khai hỏa lúc 21h, ba điểm Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây và Hồ Văn Quán sẽ thắp sáng bầu trời Hà Nội, mang đến cho người dân và du khách những khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp 10/10.

Thương gia gợi ý một số vị trí quan sát pháo hoa thuận tiện để người dân và du khách chủ động.

Tại Hồ Gươm, khu vực phố đi bộ được xem là một trong những vị trí thuận lợi để theo dõi pháo hoa. Dọc khu vực này có nhiều quán cà phê, nhà hàng sở hữu tầm nhìn hướng hồ, phù hợp với những người muốn kết hợp thưởng thức ẩm thực và ngắm pháo hoa trong không gian trung tâm thành phố.

Những quán bar trên tầng cao như Ignite Sky Bar, Sky Bar – La Siesta, Terraco Sky Bar hay Sol Sky Bar là lựa chọn dành cho người muốn quan sát pháo hoa từ trên cao. Các địa điểm này nằm tại khu vực phố Cầu Gỗ, Bảo Khánh, Hàng Dầu...có lợi thế về độ cao và tầm nhìn hướng về khu vực Hồ Gươm.

Bên cạnh đó, một số khách sạn như Melia, Movenpick, Apricot Hotel, Pan Pacific, Silk Path hay Grand Hotel du Lac cũng có thể mang đến góc quan sát thuận lợi.

Tại Hà Đông, khu vực Hồ Văn Quán có không gian mở với công viên và các tuyến đường dạo quanh hồ, thuận tiện cho người dân tập trung theo dõi pháo hoa. Đây cũng là lựa chọn phù hợp với những người muốn hòa vào không khí lễ hội nhưng vẫn có không gian tương đối rộng để quan sát.

Những căn hộ nằm quanh Hồ Văn Quán có lợi thế về độ cao và tầm nhìn. Nếu có hướng ban công phù hợp, cư dân có thể thưởng thức pháo hoa ngay tại nhà, tránh phải di chuyển và chen chúc tại các khu vực tập trung đông người.

Một số quán như Fordeer, Xanh Cafe, Cúc Cu Cafe hay Laika... cũng là lựa chọn cho những người muốn tìm không gian ngồi ổn định để chờ thời điểm bắn pháo hoa. Tuy nhiên, người dân nên liên hệ trước để kiểm tra thời gian mở cửa, khả năng phục vụ trong đêm và vị trí bàn có tầm nhìn phù hợp.

Tại khu vực Tây Hồ, Quảng Khánh là vị trí có lợi thế nằm sát mặt nước, không gian tương đối thoáng và tầm nhìn rộng. Người dân có thể lựa chọn các tuyến đường ven hồ như Quảng Khánh, Vệ Hồ, Trích Sài, Nguyễn Đình Thi… để tìm vị trí quan sát. Những khu vực có tầm nhìn trực diện ra mặt hồ sẽ thuận lợi hơn cho việc theo dõi cả pháo hoa tầm cao và các màn trình diễn trên mặt nước, hỏa thuật.

Những quán có ban công, không gian ngoài trời hoặc vị trí trên cao tại Vệ Hồ, Trích Sài, Nhật Chiêu, Từ Hoa… phù hợp với người muốn vừa thưởng thức đồ uống vừa chờ pháo hoa. Song, không phải mọi địa điểm có quảng bá “view Hồ Tây” đều có góc nhìn trực diện về trận địa Quảng Khánh. Vì vậy, khách nên hỏi rõ hướng nhìn và đặt chỗ sớm nếu muốn có vị trí đẹp.

Không chỉ có pháo hoa, Hà Nội còn tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật tại các không gian công cộng và địa điểm văn hóa, di sản. Tại Nhà hát Hồ Gươm, ngày 9/10 diễn ra chương trình nghệ thuật được định hướng là sự kiện âm nhạc quốc tế, giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu của Việt Nam và thế giới. Ngày 10/10, Nhà hát Hồ Gươm tiếp tục tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề “Bản Giao hưởng Hà Nội”. Cũng trong tối 10/10, tại vườn hoa đền Bà Kiệu sẽ diễn ra chương trình “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô. Trong hai tối 9 và 10/10, nhiều đơn vị nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cũng tổ chức các chương trình biểu diễn tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố. Ngoài khu vực trung tâm, các chương trình được triển khai tại một số địa phương như Tây Tựu, Trung Giã, Hoài Đức, Yên Lãng, Quảng Oai, Xuân Mai và Hương Sơn. Hà Nội cũng tổ chức Lễ hội Đồ uống Hà Nội từ ngày 9-11/10, Festival Thu Hà Nội từ ngày 16-18/10, cùng nhiều buổi chiếu phim lưu động và chiếu phim tại các rạp trên địa bàn.