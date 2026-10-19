Gợi ý món quà độc đáo dành tặng những người phụ nữ bạn yêu quý nhân dịp 20/10

Những món quà giá “hạt dẻ”

Không cần chi quá nhiều tiền, teen vẫn có thể tìm được những món quà xinh xắn để dành tặng mẹ, cô giáo hay hội bạn thân. Những chiếc móc khóa thú bông, kẹp tóc nhiều màu sắc, túi tote, sổ tay mini hay set bánh kẹo đều là những lựa chọn dễ tìm. Bạn cũng có thể kết hợp nhiều món đồ nhỏ thành một hộp quà theo màu sắc hoặc sở thích của người nhận, vừa tiết kiệm chi phí vừa tạo cảm giác "rất có tâm".

﻿Nguồn: @choco.studio25.

﻿Với những món quà nhỏ nhắn này, teen có thể dễ dàng tìm thấy ở các tiệm văn phòng phẩm, quà lưu niệm. Nguồn: @airywworkshop.

Loạt tiệm hoa, cà phê hoa độc đáo

Hoa tươi luôn là lựa chọn quen thuộc trong ngày 20/10, nhưng mỗi tiệm hoa lại có cách biến tấu riêng để tạo dấu ấn. Bên cạnh những bó hoa hồng, hoa hướng dương được gói theo phong cách tối giản, teen có thể tìm đến các tiệm chuyên thiết kế hoa theo yêu cầu hoặc lựa chọn hoa len, hoa kẽm nhung để món quà có thể lưu giữ lâu hơn. Độc đáo hơn, bạn có thể tìm đến các tiệm hoa có mở workshop cho người mua tự thiết kế bó hoa theo ý thích.

﻿Nguồn: @dichoimoingay.

﻿Nguồn: @trieu_coffeeandtea.

﻿Không chỉ tiệm hoa truyền thống, các tiệm cà phê hoa cũng có nhiều ưu đãi, hoạt động độc đáo trong dịp 20/10. Nguồn: @traffeesg.

Khám phá workshop làm quà handmade xinh iu

Thay vì mua quà làm sẵn, teen có thể tự tay chuẩn bị món quà dành tặng người thân thông qua các workshop thủ công. Chẳng hạn, workshop làm hoa kẽm nhung giúp người tham gia tạo nên những bông hoa nhiều màu sắc; workshop làm nến thơm cho phép tự chọn mùi hương và kiểu dáng; trong khi các buổi làm gốm mang đến cơ hội trang trí những chiếc cốc, chiếc đĩa theo sở thích.

﻿Workshop làm hoa hạt cườm vĩnh cửu kết hợp cùng tiệm cà phê tạo nên không gian ấm cúng. Nguồn: @sundatematcha.

﻿Các workshop làm vòng tay, trang sức cũng thu hút nhiều bạn trẻ ghé thăm dịp 20/10. Nguồn: @th13uy.

Những trải nghiệm thú vị cũng có thể trở thành món quà 20/10

Một món quà không nhất thiết phải được gói trong hộp. Với những người thích trải nghiệm, một buổi trà chiều, chuyến tham quan triển lãm hay lớp học làm bánh cũng có thể trở thành lựa chọn đáng cân nhắc. Teen có thể tham khảo các quán trà chiều có không gian đẹp, triển lãm nghệ thuật đang mở cửa hoặc địa điểm tổ chức lớp học trải nghiệm để lên lịch hẹn cùng mẹ, chị em và bạn bè.

﻿Nguồn: @cinesphere.saigon.

﻿Trải nghiệm độc đáo hơn với loạt giải pháp công nghệ biến bàn tiệc thành sân khấu nghệ thuật sống động tại GEM Center. Nguồn: GEM Center.

Quà tặng cá nhân hóa theo sở thích

Nếu muốn món quà 20/10 mang dấu ấn riêng, những sản phẩm cá nhân hóa là lựa chọn đáng thử. Một số cửa hàng nhận in ảnh lên móc khóa, làm album ảnh mini, thiết kế cốc theo yêu cầu hoặc tạo hộp quà kết hợp nhiều món đồ nhỏ. Người tặng có thể chọn hình ảnh, màu sắc và lời nhắn để gửi gắm kỷ niệm riêng với người nhận.

﻿Những món quà cá nhân hóa sẽ giúp người nhận cảm thấy được trân trọng và yêu thương hơn. Nguồn: @ppinh.studio.

﻿Nguồn: @thegiftbychipiu.