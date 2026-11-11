Gợi ý mẫu nhà ống 2 tầng 1 tum đẹp, đáng xây năm 2026

Tại khu vực đô thị, quỹ đất xây dựng ngày càng hạn chế, đặc biệt ở những khu vực có mặt tiền hẹp và chiều sâu lớn. Trong bối cảnh đó, nhà ống 2 tầng 1 tum trở thành phương án phù hợp nhờ khả năng khai thác không gian theo chiều cao.

Thiết kế thường gồm 2 tầng chính phục vụ các nhu cầu sinh hoạt hằng ngày và một tầng tum phía trên. Tầng tum có thể bố trí phòng thờ, phòng giặt phơi, kho chứa đồ hoặc một phòng ngủ nhỏ tùy diện tích và nhu cầu sử dụng.

Những mẫu nhà ống 2 tầng 1 tum đẹp năm 2026

Nhà ống 2 tầng 1 tum phong cách hiện đại

(Ảnh: SBSHouse)

Đây là kiểu thiết kế phổ biến với hình khối vuông vức, đường nét đơn giản và hạn chế các chi tiết trang trí cầu kỳ. Mặt tiền sử dụng gam màu trắng, xám, be kết hợp vật liệu gỗ, kính.

Thiết kế này phù hợp với những gia đình yêu thích không gian sống trẻ trung, gọn gàng và dễ bảo trì.

Nhà ống 2 tầng 1 tum có ban công xanh

(Ảnh: Namidesign)

Nhà ống 2 tầng 1 tum thiết kế hình khối gọn, có điểm nhấn là hệ thống ban công trồng cây xanh, bồn hoa và các khoảng mở ở mặt tiền. Lan can kính giúp công trình trông thông thoáng hơn.

Ngoài giá trị thẩm mỹ, cây xanh còn góp phần tạo bóng mát, giảm bức xạ nhiệt trực tiếp vào cho không gian sống.

Nhà ống 2 tầng 1 tum mái bằng

(Ảnh: Wedo)

Nhà mái bằng có kiến trúc khỏe khoắn, phù hợp với phong cách hiện đại. Phần mái có thể được tận dụng làm sân thượng, khu vực trồng cây hoặc bố trí hệ thống năng lượng mặt trời nếu điều kiện kỹ thuật cho phép.

Nhà ống 2 tầng 1 tum mái Thái

(Ảnh: Nhadepktv)

Ngôi nhà mang thiết kế hài hòa giữa vẻ đẹp hiện đại và nét mộc mạc của thiên nhiên. Mặt tiền tầng 1 ốp đá sang trọng.

Tầng 2 có ban công sử dụng lan can kính cường lực hiện đại, giúp đón ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn.

Nhà ống 2 tầng 1 tum tân cổ điển

(Ảnh: Wedo)

Nhà ống 2 tầng 1 tum nổi bật với phong cách kiến trúc tân cổ điển sang trọng. Mặt tiền sử dụng gam màu trắng chủ đạo, làm nổi bật hệ mái Nhật lợp ngói màu xanh phía trên cùng.

Tầng 1 thiết kế lùi vào trong tạo khoảng sân trước thoáng đãng. Điểm nhấn trung tâm của công trình nằm ở tầng 2 với thiết kế ban công uốn cong thanh thoát.