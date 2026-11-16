Gợi ý hành trình khám phá những di sản Việt ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 tại Hà Nội

Từ những di tích nghìn năm tuổi, những con phố lưu giữ hồn cốt Thăng Long đến các làng nghề trăm năm và không gian văn hóa đặc sắc, Hà Nội mở ra nhiều hành trình khám phá di sản giàu sức hấp dẫn.

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Thương gia gợi ý những điểm đến tiêu biểu để du khách ngược dòng lịch sử, chạm vào những giá trị truyền thống và cảm nhận chiều sâu văn hóa Việt ngay giữa lòng Thủ đô.

HOÀNG THÀNH THĂNG LONG

Là điểm khởi đầu lý tưởng cho hành trình khám phá di sản Hà Nội, Hoàng thành Thăng Long lưu giữ những dấu tích quan trọng về lịch sử hình thành và phát triển của kinh đô xưa.

Được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới năm 2010, khu di tích là minh chứng nổi bật cho chiều dài lịch sử liên tục của trung tâm quyền lực chính trị Việt Nam qua nhiều triều đại. Những dấu tích khảo cổ, nền điện Kính Thiên, Đoan Môn, Bắc Môn cùng hệ thống hiện vật được trưng bày giúp du khách hình dung phần nào diện mạo kinh thành Thăng Long trong quá khứ.

Hoàng thành Thăng Long lưu giữ những dấu tích lịch sử nghìn năm, minh chứng cho chiều dài phát triển của kinh đô xưa và những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc

Điểm đặc biệt của Hoàng thành Thăng Long nằm ở những lớp trầm tích văn hóa chồng xếp qua nhiều thế kỷ. Tại khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu, các dấu tích kiến trúc, giếng cổ, đồ gốm và vật liệu xây dựng cho thấy sự phát triển của kinh đô qua các thời kỳ Lý, Trần, Lê và Nguyễn.

Không chỉ tham quan các công trình kiến trúc, du khách còn có thể tìm hiểu lịch sử triều đình, đời sống cung đình và những câu chuyện gắn với các nhân vật lịch sử. Đây là hành trình phù hợp với những người yêu lịch sử, muốn khám phá cội nguồn văn hóa Thăng Long và những giá trị làm nên bản sắc Thủ đô.

VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM

Rời Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu – Quốc Tử Giám là điểm dừng chân tiếp theo trong hành trình khám phá những giá trị văn hóa lâu đời của Hà Nội.

Được xây dựng từ năm 1070 dưới triều vua Lý Thánh Tông, Văn Miếu ban đầu là nơi thờ Khổng Tử và các bậc hiền triết. Đến năm 1076, Quốc Tử Giám được thành lập, trở thành trường đại học đầu tiên của Việt Nam, nơi đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước.

Không gian kiến trúc với Khuê Văn Các, giếng Thiên Quang, khu bia tiến sĩ và các công trình thờ tự tạo nên quần thể di tích đặc sắc, gắn với truyền thống hiếu học, trọng dụng nhân tài và tôn sư trọng đạo của dân tộc.

Văn Miếu – Quốc Tử Giám, biểu tượng của truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo, nơi lưu dấu lịch sử giáo dục lâu đời của Việt Nam

Đặc biệt, 82 bia tiến sĩ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám được UNESCO ghi danh vào Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Những tấm bia không chỉ ghi danh các nhà khoa bảng mà còn phản ánh quan niệm giáo dục, chính sách đào tạo nhân tài và tinh thần coi trọng tri thức của cha ông.

Đến đây dịp 24/11, du khách có thể kết hợp tham quan di tích, tìm hiểu lịch sử giáo dục Việt Nam, khám phá các hoạt động văn hóa và lưu giữ những khoảnh khắc tại một trong những biểu tượng văn hiến tiêu biểu của Thủ đô.

36 PHỐ PHƯỜNG HÀ NỘI

Phố cổ Hà Nội là nơi lưu giữ những lát cắt sinh động về lịch sử đô thị, văn hóa giao thương và nếp sống thanh lịch của người Tràng An.

Khu phố cổ hình thành và phát triển qua nhiều thế kỷ, nổi tiếng với hệ thống phố nghề gắn với hoạt động sản xuất, buôn bán. Những tên phố như Hàng Bạc, Hàng Mã, Hàng Thiếc, Hàng Gai, Hàng Đào... vẫn lưu giữ dấu ấn của các nghề thủ công và hoạt động thương mại từng làm nên sự sầm uất của kinh thành.

Dạo bước qua những con phố nhỏ, du khách có thể bắt gặp những ngôi nhà ống đặc trưng, mái ngói cũ, ban công cổ, các đình thờ tổ nghề và những không gian sinh hoạt cộng đồng mang đậm dấu ấn Hà Nội.

Những con phố cổ với mái ngói rêu phong, nhà ống đặc trưng và dấu ấn phố nghề tạo nên nét đẹp riêng của không gian văn hóa Thăng Long xưa

Đáng chú ý, trong tháng 11/2026, khu phố cổ tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh di sản văn hóa và sáng tạo tại 10 không gian di sản. Tại Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây, trưng bày “Nốt nhạc thanh trong lòng phố thị” giới thiệu những thú chơi tao nhã của người Hà Nội xưa như nghệ thuật bonsai, văn hóa thưởng trà và thú chơi chim cảnh.

Các hoạt động trưng bày, giao lưu, trình diễn và trải nghiệm tại những di tích, không gian văn hóa trong khu phố cổ tạo thêm cơ hội để du khách khám phá nếp sống, nghề truyền thống và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Đây cũng là dịp để thưởng thức những món ăn gắn với ký ức ẩm thực Hà thành như phở, bún chả, cốm, ô mai hay cà phê phố cổ, qua đó cảm nhận một Hà Nội vừa cổ kính, vừa sống động.

LÀNG GỐM BÁT TRÀNG

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 15km, làng gốm Bát Tràng là điểm đến hấp dẫn dành cho những du khách muốn khám phá di sản thông qua các hoạt động thủ công truyền thống.

Với lịch sử phát triển hàng trăm năm, Bát Tràng nổi tiếng với những sản phẩm gốm sứ đa dạng về kiểu dáng, màu men và họa tiết. Nghề gốm nơi đây không chỉ tạo nên sinh kế cho nhiều thế hệ người dân mà còn góp phần hình thành một không gian văn hóa đặc trưng của vùng ven đô Thăng Long.

Làng gốm Bát Tràng lưu giữ tinh hoa nghề thủ công truyền thống qua những sản phẩm gốm sứ tinh xảo và trải nghiệm làm gốm dành cho du khách

Đến Bát Tràng, du khách có thể tham quan các xưởng sản xuất, tìm hiểu quy trình làm gốm từ khâu chọn đất, nhào đất, tạo hình, trang trí đến nung sản phẩm. Những nghệ nhân với đôi bàn tay khéo léo sẽ giới thiệu các kỹ thuật tạo tác, giúp du khách hiểu hơn về sự công phu phía sau mỗi sản phẩm hoàn chỉnh.

Một trong những trải nghiệm được nhiều người yêu thích là tự tay xoay bàn gốm, tạo hình sản phẩm hoặc vẽ họa tiết trang trí. Hoạt động này đặc biệt phù hợp với các gia đình có trẻ nhỏ, nhóm bạn trẻ muốn tìm hiểu văn hóa thủ công theo cách trực quan và sinh động.

Bên cạnh các xưởng nghề, Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt với kiến trúc độc đáo cũng là điểm tham quan đáng chú ý. Đây là không gian giới thiệu, tôn vinh nghề gốm và những giá trị sáng tạo của cộng đồng nghệ nhân Bát Tràng.

LÀNG LỤA VẠN PHÚC

Một hành trình khác dành cho du khách yêu thích nghề thủ công truyền thống là ghé thăm làng lụa Vạn Phúc.

Những tấm lụa mềm mại, óng ả mang theo câu chuyện về nghề dệt truyền thống lâu đời và đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân Vạn Phúc

Nổi tiếng với nghề dệt lụa lâu đời, Vạn Phúc từng được biết đến là một trong những trung tâm sản xuất lụa tơ tằm nổi tiếng của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Những tấm lụa mềm mại, óng ả với họa tiết tinh xảo đã góp phần tạo nên danh tiếng cho sản phẩm thủ công nơi đây.

Đến làng lụa, du khách có thể tìm hiểu quy trình sản xuất từ khâu chọn tơ, kéo sợi, mắc cửi đến dệt thành phẩm. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự khéo léo, kiên trì và kinh nghiệm được truyền lại qua nhiều thế hệ.

Dạo quanh những con phố trong làng, du khách có thể tham quan các cửa hàng giới thiệu sản phẩm, tìm hiểu những mẫu lụa truyền thống và khám phá không gian kiến trúc của một làng nghề đang chuyển mình trong nhịp sống đô thị.

Không chỉ là nơi sản xuất hàng hóa, Vạn Phúc còn lưu giữ câu chuyện về một nghề thủ công gắn bó với đời sống người Việt, từ trang phục truyền thống đến các sản phẩm phục vụ sinh hoạt và văn hóa.

LÀNG HƯƠNG QUẢNG PHÚ CẦU

Nếu muốn tìm một trải nghiệm khác biệt hơn, du khách có thể đến làng hương Quảng Phú Cầu.

Làng nghề nổi tiếng với hoạt động sản xuất chân hương và tăm hương phục vụ đời sống tín ngưỡng của người Việt. Hình ảnh những bó chân hương nhuộm đỏ, xếp thành từng chùm lớn như những bông hoa rực rỡ đã trở thành nét nhận diện đặc trưng của địa phương.

Những bó hương đỏ rực xếp thành từng chùm rực rỡ tạo nên khung cảnh đặc trưng của Quảng Phú Cầu, nơi lưu giữ nghề làm hương gắn với đời sống tâm linh người Việt

Phía sau khung cảnh bắt mắt ấy là quy trình sản xuất đòi hỏi sự tỉ mỉ, từ chẻ tre, vót chân hương, nhuộm màu đến phơi và hoàn thiện sản phẩm. Nghề làm hương không chỉ mang lại sinh kế cho người dân mà còn gắn với tập quán thờ cúng tổ tiên, đời sống tâm linh và những giá trị văn hóa truyền thống của người Việt.

Đến Quảng Phú Cầu, du khách có thể quan sát hoạt động sản xuất, tìm hiểu công việc của những người thợ và ghi lại hình ảnh đặc trưng của làng nghề. Đây là hành trình giúp người tham quan hiểu hơn về một sản phẩm quen thuộc trong đời sống hằng ngày, cũng như những giá trị văn hóa ẩn sau mỗi nén hương.

LÀNG VĂN HOÁ - DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

Nằm tại Đồng Mô, xã Đoài Phương, Hà Nội, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam là điểm đến dành cho những du khách muốn khám phá bức tranh văn hóa đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc trên cả nước.

Trên không gian rộng lớn, nơi đây tái hiện những công trình kiến trúc đặc trưng như nhà rông Tây Nguyên, nhà dài Ê Đê, nhà sàn của đồng bào Thái và nhiều kiểu nhà truyền thống của các dân tộc vùng miền khác nhau.

Không gian tái hiện kiến trúc, phong tục và sinh hoạt văn hóa của 54 dân tộc, góp phần giới thiệu bức tranh đa dạng, giàu bản sắc của cộng đồng Việt Nam

Không chỉ tham quan kiến trúc, du khách còn có cơ hội tìm hiểu trang phục, nhạc cụ, phong tục, tập quán, ẩm thực và những loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc. Các chương trình giao lưu với nghệ nhân, trình diễn dân ca, dân vũ và giới thiệu nghề thủ công giúp những giá trị văn hóa trở nên gần gũi hơn.

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, các hoạt động tại Làng gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo không gian giao lưu và giới thiệu bản sắc văn hóa của nhiều cộng đồng. Những tiết mục múa chuông, thổi kèn, hát giao duyên của đồng bào Dao, hòa tấu nhạc cụ Chăm hay trình diễn nghệ thuật làm gốm Bàu Trúc là những trải nghiệm tiêu biểu giúp du khách cảm nhận sự phong phú của văn hóa Việt Nam.

Đây cũng là điểm đến có ý nghĩa giáo dục văn hóa đối với thế hệ trẻ, giúp mỗi người hiểu hơn về tinh thần đoàn kết, sự đa dạng trong bản sắc và những giá trị chung của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

HỒ HOÀN KIẾM

Bên cạnh những điểm đến gắn với di tích và làng nghề, khu vực hồ Hoàn Kiếm là lựa chọn đáng chú ý trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay, khi Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn.

Từ ngày 21 đến 24/11/2026, chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” diễn ra tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, với nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật, diễu hành di sản, triển lãm và trải nghiệm văn hóa truyền thống.

Không gian hồ Hoàn Kiếm trở thành điểm hội tụ của các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trình diễn di sản, đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với công chúng trong dịp 24/11

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động diễu hành di sản, tái hiện hành trình phát triển của Thăng Long – Hà Nội qua ba chủ đề: “Từ thuở Thăng Long”, “Hà thành phồn hoa” và “Thủ đô hội nhập”. Qua đó, các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tín ngưỡng, làng nghề và nét đẹp truyền thống của người Hà Nội được giới thiệu trong một không gian trình diễn sinh động.

Du khách còn có thể thưởng thức các loại hình nghệ thuật truyền thống như ca trù, chèo, hát xẩm, hát văn, múa rối và nhiều chương trình nghệ thuật đương đại. Những không gian giới thiệu làng nghề, phố nghề, triển lãm văn hóa Hà Nội qua các thời kỳ và trải nghiệm công nghệ số cũng góp phần tạo nên diện mạo mới cho hoạt động quảng bá di sản.

Đặc biệt, tối 24/11, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” dự kiến diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, quy tụ khoảng 50.000 khán giả. Chương trình lấy dấu ấn văn hóa Thăng Long – Hà Nội làm mạch kết nối, giới thiệu sự hội tụ của các giá trị văn hóa vùng miền và cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Từ những di tích lịch sử, làng nghề truyền thống đến không gian lễ hội đương đại, Hà Nội mang đến nhiều lựa chọn để người dân và du khách khám phá văn hóa Việt trong dịp 24/11. Mỗi hành trình không chỉ là cơ hội tham quan, tìm hiểu mà còn giúp những giá trị di sản được tiếp nối trong đời sống hôm nay.