Lấy một suất diễn tại nhà hát bên biển làm điểm hẹn, du khách có thể kết hợp ngắm hoàng hôn ở Cầu Hôn, dạo phố Giáng sinh và xem pháo hoa ngay trong một buổi tối ở Thị trấn Hoàng Hôn.

Cuộc hội ngộ của tinh hoa múa rối 5 châu bên bờ biển

Từ ngày 25/11 đến 05/12/2026, Liên hoan Múa rối Quốc tế lần thứ IV diễn ra dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì cùng sự đồng hành tài trợ của Tập đoàn Sun Group.

Mang thông điệp “Tài hoa kết nối năm châu”, sự kiện đánh dấu lần đầu tiên một kỳ liên hoan múa rối tầm cỡ quốc tế rời những khán phòng đô thị quen thuộc để tỏa sáng tại thiên đường biển đảo hàng đầu khu vực.

Sự kiện quy tụ 16 đoàn nghệ thuật danh tiếng, gồm 4 đại diện chủ nhà Việt Nam là Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng, Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM cùng 12 đoàn quốc tế đến từ Anh, Peru, Philippines, Myanmar, Úc, Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Ai Cập và Lào.

Liên hoan Múa rối Quốc tế lần thứ IV sẽ có sự góp mặt tranh tài của 16 đoàn nghệ thuật từ 13 quốc gia.

Xuyên suốt hai đêm khai mạc, bế mạc cùng các đêm thi từ 27/11 đến 02/12, công chúng sẽ được chiêm ngưỡng bức tranh sống động của nghệ thuật múa rối toàn cầu.

Bên cạnh niềm tự hào rối nước và rối cạn Việt Nam, mỗi đoàn quốc tế đều mang tới một di sản đặc sắc: từ kỹ thuật rối dây tinh xảo của Myanmar, điệu múa kéo kết hợp múa rối đầy ngẫu hứng từ Peru đến rối gỗ hòa quyện âm nhạc dân gian Hàn Quốc.

Nhiều vở diễn còn khéo léo đan cài kịch câm, múa đương đại và nhạc sống, xóa nhòa ranh giới ngôn ngữ để chạm tới cảm xúc khán giả mọi lứa tuổi.

Không chỉ dừng lại trên sân khấu, sức hút của liên hoan còn lan tỏa qua chuỗi trưng bày, lớp học chuyên sâu và workshop tương tác dành cho cộng đồng.

Thay vì chỉ thưởng thức từ khán đài, các gia đình và du khách nhí có thể trực tiếp trò chuyện với nghệ sĩ quốc tế, tự tay làm rối bóng giấy Wayang Kulit (Malaysia), học bí quyết điều khiển rối dây Myanmar hay khám phá nét độc đáo của rối Aragoz (Ai Cập). Sự giao thoa đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với đời sống đương đại, tạo nên những kỷ niệm văn hóa đáng nhớ trong kỳ nghỉ cuối năm.

Nhà hát À Ơi là một kiến tạo của Sun Group nhằm tôn vinh và quảng bá các nét văn hoá nghệ thuật truyền thống của Việt Nam.

Được chọn làm địa điểm đăng cai, Nhà hát À Ơi tại Thị trấn Hoàng Hôn mang đến cho Liên hoan Múa rối Quốc tế 2026 một không gian thưởng thức hiếm có. Là nhà hát múa rối bên biển đầu tiên tại Việt Nam, công trình nằm ngay trên bãi cát Thị trấn Hoàng Hôn với sức chứa khoảng 300 chỗ ngồi, thiết kế đặc biệt tích hợp đồng thời sân khấu thủy đình và sân khấu cạn.

Chất mộc mạc bản địa hiện hữu rõ nét qua mái ngói, mành sáo, chất liệu gỗ và tre nứa gần gũi bao quanh mặt nước sân khấu, gợi nhớ không khí xem rối nơi sân đình xưa. Chỉ cách không gian di sản vài bước chân là bãi biển, những dãy phố sắc màu kiểu Địa Trung Hải và tầm nhìn hướng ra Cầu Hôn, tạo nên trải nghiệm vừa đậm bản sắc vừa hiện đại hiếm nơi nào có được.

Từ sân khấu rối đến phố Giáng sinh và pháo hoa nghệ thuật

Tháp cây thông Noel cao 15m tại quảng trường Kiss Square cũng chính là sân khấu của những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc.

Hoàng hôn vốn là dấu mốc khép lại một ngày, nhưng ở Thị trấn Hoàng Hôn, đó lại là lúc những khoảnh khắc mới bắt đầu. Ngay khi phần thi múa rối đầu tiên khép lại lúc 20h30, du khách có thể thong thả dạo bước trên những cung đường lát đá như phố cổ châu Âu, tìm đến quảng trường Kiss Square để check in bên cây thông cao 15m.

Sau đó, du khách vẫn kịp đón xem pháo hoa tại show Kiss of the Sea - siêu phẩm đạt kỷ lục Guinness với danh hiệu nhà hát ngoài trời sở hữu màn chiếu nước và sức chứa lớn nhất thế giới.

Những màn pháo hoa tầm cao tại show Kiss of the Sea được trình diễn trong suốt 365 ngày trong năm.

Với những phần thi múa rối bắt đầu muộn hơn, từ 21h, thậm chí 22h, du khách còn đủ thời gian cho một bữa tối thịnh soạn tại Nhà hàng Sun Bavaria - điểm đến ẩm thực và giải trí ven biển quy mô bậc nhất Phú Quốc. Đặc biệt, nhà hàng chỉ cách Nhà hát À Ơi khoảng 200 m, tương đương 3 phút đi bộ.

Nhà hàng Sun Bavaria là vị trí lý tưởng nhất để thưởng thức show Symphony of the Sea.

Đây cũng là nhà hàng duy nhất tại Việt Nam mà ngay trước bàn ăn của thực khách là một “sàn trình diễn” giữa biển rộng tới 56.000m² của show Symphony of the Sea - nơi 1.300 quả pháo hoa cùng hơn 200 hiệu ứng bung nở bên cạnh màn “đạp gió rẽ sóng” của 12 chiếc jetski cùng 8 flyboard.

Nhà hàng thiết kế nhiều gói Dinner Show linh hoạt theo vị trí bàn sát biển hoặc khu vực sân khấu với mức giá từ 1,2 triệu đồng/khách (từ Chủ nhật - thứ Năm) và 1,3 triệu đồng/khách (giá áp dụng thứ Sáu và thứ Bảy), giúp thực khách vừa dùng bữa vừa giữ trọn tầm nhìn hướng ra mặt vịnh.

Sau khi thưởng thức các phần thi múa rối, du khách có thể ghé qua Kiss Bazaar để ăn uống, mua sắm tại 41 gian hàng.

Khi những phần thi múa rối khép lại vào lúc 22h hay 22h30, nhiều nơi ở Phú Quốc đã dần đóng cửa. Tuy nhiên, tại khu phố mua sắm, ẩm thực, giải trí mới Kiss Bazaar, không khí sôi động vẫn chưa hề “hạ nhiệt”.

Những cú drop dồn dập của nhạc EDM biến quảng trường Kiss Square thành quán bar ngoài trời. Du khách có thể hòa mình vào tiếng nhạc rồi ghé qua các gian hàng ẩm thực để ăn đêm, từ bánh mì Việt Nam, bánh tart trứng Hong Kong đến tteokbokki Hàn Quốc hay kem gelato Ý tới khuya.

Hệ thống đường trượt khổng lồ tại công viên nước Aquatopia thuộc Sun World Hon Thom.

Sáng hôm sau, du khách có thể từ An Thới sang Sun World Hon Thom trên tuyến cáp treo ba dây dài nhất thế giới. Từ điểm nhìn ở độ cao 170m, du khách có thể “chill chill” ngắm nhìn Hòn Dừa, Hòn Rỏi rồi tới Hòn Thơm.

Đến nơi, du khách có thể thỏa sức vui chơi với 21 trò tại Aquatopia - công viên nước hàng đầu châu Á do Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards, WTA) khu vực châu Á - châu Đại Dương trao tặng.

Nếu muốn thử cảm giác mạnh, du khách có thể lựa chọn trò Mộc Xà Thịnh Nộ tại Làng Exotica - một công trình được thiết kế cho những pha lao dốc “thót tim” từ độ cao 32,4 m và lộn xoay qua 14 sườn dốc.

Đến Phú Quốc từ ngày 25/11 đến 5/12/2026, du khách không chỉ có dịp thưởng thức những màn thi múa rối đẳng cấp quốc tế, mà còn hòa mình vào những trải nghiệm vốn là “đặc sản” chỉ có ở phía Nam đảo Ngọc. Tại Thị trấn Hoàng Hôn, khoảnh khắc mặt trời lặn chỉ là khúc dạo đầu cho một hành trình trọn vẹn, nơi nghệ thuật, ẩm thực và những cuộc vui nối tiếp nhau tới tận khuya.