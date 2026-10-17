Gợi ý cách chọn mắt kính hợp với gương mặt cho 'cô nàng bốn mắt' thêm xinh

Mặt tròn: Ưu tiên gọng có đường nét

Với gương mặt tròn, những kiểu kính vuông, chữ nhật hoặc hơi góc cạnh sẽ là lựa chọn đáng thử. Đường nét rõ ràng của gọng kính giúp tạo cảm giác gương mặt thon và cân đối hơn. Nàng cũng có thể thử kính bản vừa, màu trầm hoặc trong suốt để tổng thể trông hiện đại mà không quá nặng nề.

Mặt vuông: Mềm hóa đường nét

Nếu sở hữu phần hàm khá rõ và gương mặt góc cạnh, kính oval, mắt mèo hoặc những thiết kế bo tròn sẽ giúp tổng thể mềm mại hơn. Một chiếc kính gọng mảnh cũng là “trợ thủ” hay ho nếu nàng không muốn khuôn mặt trông quá sắc nét.

Mặt trái xoan gần như đeo kiểu nào cũng đẹp

Xin chúc mừng các nàng có gương mặt trái xoan, vì đây là dáng mặt khá dễ chọn kính. Từ gọng chữ nhật, oval đến mắt mèo hay kính oversized đều có thể cân được. Bí quyết nằm ở tỷ lệ, đừng chọn gọng quá to hoặc quá nhỏ so với khuôn mặt để giữ tổng thể hài hòa.

Mặt trái tim: Cân bằng phần trán và cằm

Đặc trưng của dáng mặt này là phần trán rộng và cằm thon nhọn. Những mẫu kính có thiết kế tối giản, hình bầu dục hoặc gọng mảnh sẽ giúp tạo sự cân bằng cho trán và cắm.

Nên tránh kính mắt mèo có phần đuôi xếch hoặc hất lên trên, làm phần trên thêm nặng nề. Nếu muốn trông thời trang hơn, nàng có thể thử kính kiểu nửa vầng trăng, hoặc có các phụ kiện trang trí lạ mắt như dây đeo kim loại đính cườm thả xuống cằm.