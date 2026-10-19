Gợi ý 5 món thơm nức mũi, ngon miệng cho cuối tuần

1. KHOAI TÂY BỌC TÔM CHIÊN XÙ

Nguyên liệu:

- 200g tôm

- 10gr bột mì - 50g bột chiên giòn - 2 củ khoai tây - ½ thìa hạt tiêu - 1 thìa bột canh - Tăm nhọn - Dầu ăn

Cách làm:

- Tôm bóc lớp vỏ ở đầu, loại bỏ phần phân rồi rửa sạch, để ráo. Dùng tăm nhọn xiên thẳng mình tôm giữ cho tôm khỏi bị cong.

- Khoai tây gọt vỏ cắt miếng đem hấp cách thủy. Dùng muôi gỗ cán nhuyễn phần khoai tây thật mịn.

- Thêm 10g bột mì, ½ thìa hạt tiêu, 1 thìa bột canh rồi trộn bột thành hỗn hợp thật mịn. Chia bột thành từng phần nhỏ.

- Lăn tôm qua lớp bột chiên giòn rồi dàn mỏng bột khoai tây đặt tôm vào giữa và cuộn tròn lại, lăn tiếp qua lớp bột chiên giòn.

- Làm lần lượt đến hết nguyên liệu. Đem tôm chiên vàng đều. Gắp tôm ra đĩa có lót giấy thấm dầu. Xếp tôm ra đĩa khi ăn chấm kèm tương ớt và mayonnaise.

2. NEM NƯỚNG

Nguyên liệu:

- 200g giò sống

- 300g thịt xay nạc lẫn mỡ (mua nạc dăm/ vai giòn là ngon nhất)

- Hỗn hợp ướp: 2 củ hành, 1 củ tỏi, 1/2 củ sả, một ít tiêu, 1 thìa ăn cơm dầu hào (dùng dầu hào chay rất ngon), 1 thìa dầu ăn, 1 thìa mè chưa rang + 1 thìa bột hạt điều/ dầu hạt điều.

- 10-15 cây sả, bóc bớt vỏ già, rửa sạch, để ráo

- Các đồ ăn kèm: Bún, rau sống các loại, bánh tráng

Cách làm:

Bước 1: Làm sốt ướp

Hành và tỏi bóc vỏ rửa sạch. Giã nát hành, tỏi và sả, cho ra bát. Lưu ý hành tỏi, sả giã sẽ thơm hơn là băm. Sau đó thêm một ít tiêu, 1 thìa ăn cơm dầu hào (dùng dầu hào chay rất ngon), 1 thìa dầu ăn, 1 thìa mè chưa rang + 1 thìa bột hạt điều/ dầu hạt điều.

Tất cả trộn đều lên.

Bước 2: Làm phần thịt

Thịt và giò sống trộn đều trong một bát.

Sau đó cho vào thịt băm vào giò. Đổ hỗ hợp sốt ướp vào, trộn thật đều.

Cho thêm 1 thìa ăn cơm bột năng vào đeo gang tay nhào trộn đều. Hỗn hợp thịt và giò lúc này dẻo dính.

Bước 3: Bọc sả

Nắm một ít thịt giò lên rồi nắm vào cây sả làm để thịt bao bọc đều cây sả.

Bước 4: Nướng

Sau đó xếp các phần thịt bọc sả vào nồi chiên không dầu. Cài nhiệt độ 165 độ C, nướng nem trong vòng 15 phút là chín. Nếu không có nồi chiên không dầu bạn có thể nướng lò hoặc nướng than hoa. Nướng than hoa thì nem nướng sẽ rất thơm.

Từng que nem nướng vàng ươm, thơm nức, đánh thức vị giác của bất kỳ ai đang cảm thấy chán ăn. Khi ăn, xếp rau thơm, bún, cuối cùng là nem nướng lên bánh tráng, cuộn lại chấm với nước mắm chua chua ngọt ngọt cay nhẹ hấp dẫn vô cùng.

3. VỊT NƯỚNG CHAO

Nguyên liệu:

- 1 kg vịt

- Gia vị: 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh chao, 1/2 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng nước mắm, ít sa tế, 2 muỗng cà phê dầu màu điều, 1 xíu hạt tiêu, hành và tỏi băm nhỏ

- Rau sống, khế, chuối vừa đủ ăn

- củ quả muối chua

Cách làm:

Bước 1: Ướp thịt vịt

Vịt sau khi mua về rửa sạch với gừng và muối cho bớt hôi rồi chặt miếng to vừa, khứa vài đường trên miếng thịt vịt.

Sau đó ướp vịt với 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh chao, 1/2 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng nước mắm, ít sa tế, 2 muỗng cà phê dầu màu điều, 1 xíu hạt tiêu, hành và tỏi băm nhỏ. Trộn đều ướp từ 2-3 tiếng.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Rau sống nhặt rồi rửa sạch. Khế rửa sạch thái nhỏ. Chuối bỏ vỏ, bào mỏng, ngâm vào tô nước có vắt chanh, khi ăn thì lấy ra cho khỏi thâm.

Bước 3: Làm dưa muối

Cà, rốt và củ cải trắng gọt vỏ, thái sợi rồi cho giấm, đường trộn đều cho có vị vừa ăn. Thêm ớt nếu thích.

Bước 4: Nướng vịt

Bạn có thể nướng vịt bằng lò hay trên bếp than tùy thích. Khi nướng thỉnh thoảng lật để thịt vịt chín đều, không bị cháy. Ngoài ra, cứ vài phút lại quết nước ướp thịt vịt lên cho ngấm thêm gia vị và vịt thơm hơn.

Khi thấy thịt vịt có màu vàng ruộm, hoặc hơi vàng đỏ sậm là vịt nướng chao chín. Bạn cũng có thể chọc thử đũa vào, thấy thịt vịt không chảy nước hồng ra là được.

Thưởng thức

Khi ăn, đem chặt hoặc xé các miếng vịt nhỏ ra rồi chấm với chao, kem rau sống và dưa muối chua sẽ rất ngon.

4. CÁ CHÉP OM DƯA

Nguyên liệu:

- 1 con cá chép tươi khoảng 1.5kg.

- 200g thịt mỡ.

- 4 bìa đậu phụ.

- 1 bát tô dưa cải muối.

- 3 quả cà chua.

- 50g lạc.

- 2 muỗng cà phê giấm bỗng.

- Thì là, hành tím, gừng, nghệ, ớt, hành lá.

- Rau sống, hoa chuối, rau muống chẻ ăn kèm.

Cách làm cá chép om dưa:

Bước 1: Rán tóp mỡ

- Thịt mỡ ba chỉ, thái miếng dài và đem rán vàng giòn thành tóp mỡ, cho tóp mỡ ra riêng, nước mỡ để trong chảo 1 nửa, 1 nửa bỏ riêng.

Bước 2: Rán đậu

- Đậu phụ cắt miếng vừa ăn chiên vàng.

Bước 3: Sơ chế cá chép

- Cá chép làm sạch ruột, bỏ mang. Rán sơ cho da cá hơi vàng và thịt cá săn lại là được. Cho ra đĩa để riêng.

Bước 4: Chuẩn bị các nguyên liệu còn lại

- Cà chua thái múi cau, bỏ hạt; gừng đập dập; nghệ, ớt băm nhỏ, hành tím thái mỏng. Hành lá, thì là cắt khúc 2,5cm.

Bước 5: Hoàn thiện món ăn

- Bắc nồi lên bếp, cho nước mỡ vào phi hành cho thơm và xào phần cà chua để tạo màu đỏ đẹp tự nhiên. Tiếp theo, cho phần dưa chua vào đảo đều với ít gừng và ớt, thêm 1.5 lít nước lọc.

- Sau khi nước dùng sôi trở lại, cho cá đã chiên vào và om liu riu trên lửa nhỏ trong 15 phút, thêm giấm bỗng vào để tăng thêm hương vị cho món ăn.

- Lạc giã dập nấu cùng tăng vị bùi bùi của món dưa chua.

- Khi thấy nước om sôi lại, bạn cho thêm đậu phụ rán, tóp mỡ và ½ thìa cà phê nghệ băm vào cùng. Nghiêng nhẹ nồi, dùng muôi rưới nước lên thấm đều cá.

- Đun lửa vừa, sau 10 phút bạn tắt bếp và cho hành, thì là cho lên mặt. Món này có thể dùng thêm với rau sống và ăn kèm với món bún sẽ rất hợp vị.

5. THỊT NƯỚNG

Nguyên liệu:

- 350g thịt nạc thăn

- 150g mỡ gáy

- Gia vị ướp: 1 thìa nước mắm, 1 thìa nước tương, 1 thìa dầu hào, 1 thìa dầu điều, 1/2 thìa cafe ngũ vị hương, 1/2 thìa cafe tiêu xay, 1 xíu sữa đặc, 2 thìa cafe tỏi phi vàng.

- 3 thìa cafe đường.

Cách làm:

- Thái mỡ thành miếng nhỏ, ướp đường 1 tiếng để miếng mỡ trong và giòn hơn.

- Thịt nạc thăn cắt miếng to, mỏng, dùng cán dao đập dập miếng thịt để mềm hơn.

- Ướp thịt nạc thăn với gia vị đã chuẩn bị khoảng 1 tiếng.

- Lấy miếng nạc thăn cuốn bên ngoài miếng mỡ.

- Nướng lần 1: 15 phút - 180 độ C.

- Lật thịt, nướng thêm 7-10 phút ở 200 độ C.

Thịt chín xong, thơm nức mũi, mềm ngon, màu lên đỏ vàng rất đẹp.