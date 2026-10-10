Gợi ý 5 món ngon dành cho cuối tuần, rảnh rỗi không làm thật phí!

1. CUA RANG SẢ ỚT

Nguyên liệu:Cua, sả thái sợi, ớt, tỏi băm, lá chanh, dầu điều, tiêu, nước mắm, đường.

Cách làm:

Cua chọn con nhỏ làm sạch để ráo nước. Cho dầu ăn vào chảo nóng dầu cho cua vào rang giòn (mức lửa trên trung bình 1 nấc) thêm ít lá chanh xé đôi vào rang cùng sẽ thơm hơn (dầu bỏ vừa thôi không cần nhiều).

Cua giòn chớm vàng thì cho ra đĩa.

Tiếp đến cho dầu điều vào chảo rồi cho sả cùng tỏi băm vào phi vàng sau đó cho cua vào đảo cùng thêm mắm, đường, tiêu, cay vào nêm nếm vừa ăn. Tắt bếp thêm tẹo lá chanh thái sợi nữa.

Mồi này có nguội thì cua vẫn giòn nên lai rai thoải mái.

Món cua rang sả ớt cực ngon (Ảnh: Hoàng Huyền)

2. LÒNG NƯỚNG

Nguyên liệu:

- Lòng 1kg, hành tây, lộc quế, húng, gừng, sốt ướp (gia vị sốt ướp thịt nướng), sa tế, tương ớt.

Cách làm:

- Lòng rửa sạch bằng chanh, muối hạt rồi chần qua nước sôi cùng hành tây, 1 củ gừng (loại bỏ mùi).

- Lòng chần xong cho vào tô nước lạnh, để ráo, cắt khúc và ướp 30 phút với sốt ướp (gia vị sốt ướp thịt nướng, sa tế, tương ớt).

- Cho lòng vào NCKD set lần 1 với 165 độ nướng trong 10 phút rồi quét sốt lần 2 và nướng tiếp với 175 độ trong 10 phút (này có thể điều chỉnh).

- Trình bày ra đĩa và thưởng thức.

Món lòng nướng rất dễ làm mà hương vị cực thơm ngon (Ảnh: Hoàng Huyền)

3. LƯƠN OM CHUỐI ĐẬU

Nguyên liệu:

- Lươn đồng 2 con nhỡ, làm sạch nhớt, lọc bỏ xương.

- 80g thịt vai giòn xay, xay rồi trộn với chút bột năng, hạt nêm và lá lốt băm nhỏ. Cuộn chả lá lốt chiên.

- 1 miếng ba chỉ, quay cháy cạnh.

- 1 bìa đậu cắt nhỏ chiên vàng.

- Vài quả chuối tiêu xanh tước vỏ, cắt miếng luộc sơ.

- 2 quả cà chua bổ múi cau.

- Gia vị, mẻ, giấm táo, rau thơm: hành, mùi tàu, tía tô, lá lốt, tỏi đập dập.

Cách nấu:

- Lươn cắt từng đoạn, cho chả lá lốt vào giữa, cuộn lại.

Dùng dây chỉ cố định, cho chút dầu ăn vào chảo, áp chảo cho vàng đều.

- Xào thơm cà chua + đậu + chuối, cho tiếp thịt ba chỉ + lươn vào xào thơm, cho chút mắm + nước lọc mẻ vào nấu tới khi cà chua mềm.

- Thêm nước đun sôi để nguội đủ ăn, đậy nắp nồi om lửa nhỏ 20-30 phút. Tiếp theo mình nêm nếm vừa ăn, cho thêm 1 thìa giấm táo hoặc bỗng rượu cho thơm, cuối cùng cho rau thơm các loại, tỏi vào là xong. Các miếng lươn om thơm nức, vô cùng hấp dẫn.

Múc lươn om chuối đậu ra bát, ăn nóng với bún và rau thơm sẽ tuyệt ngon.

Lươn om chuối đậu quá ngon (Ảnh: Loan Trần)

4. BA CHỈ NƯỚNG RIỀNG MẺ

Nguyên liệu:

- 700g thịt ba chỉ.

- 1 củ riềng to.

- 1 thìa phở mắm tôm ngon, 1 thìa phở mẻ, 2 thìa cà phê nước mắm ngon, 1 thìa phở sữa đặc (hoặc thay bằng đường - thìa vơi), 1 thìa phở dầu ăn hoặc dầu mè, 1 thìa cà phê hạt tiêu,1 thìa phở nước cốt nghệ tươi hoặc bột nghệ hoặc màu điều cho màu đẹp.

Cách làm:

Bước 1: Thái thịt

- 700gr thịt ba chỉ rửa sạch, dùng khăn giấy thấm khô sau đó thái miếng vừa ăn.

Bước 2: Ướp thịt

- Củ riềng rửa sạch, giã nát.

- Thịt đem ướp với 1 củ riềng to giã nát, 1 thìa phở mắm tôm ngon, 1 thìa phở mẻ, 2 thìa cafe nước mắm ngon, 1 thìa phở sữa đặc (hoặc thay bằng đường - thìa vơi), 1 thìa phở dầu ăn hoặc dầu mè, 1 thìa cafe hạt tiêu, thêm 1 thìa phở nước cốt nghệ tươi hoặc bột nghệ hoặc màu điều cho màu đẹp.

Ướp ít nhất 4h đồng hồ hoặc để qua đêm trong tủ lạnh.

Bước 3: Nướng thịt

Hết thời gian ướp, xiên các miếng thịt vào que tre. Làm lần lượt cho đến hết.

Nếu nhà có than hoa, đem thịt nướng trên bếp than hoa là thơm ngon nhất. Còn không bạn có thể nướng bằng lò nướng hoặc nồi chiên không dầu.

Nếu nướng ở nồi chiên không dầu, nướng 35 phút với nhiệt 150 độ C là được.

Thịt ba chỉ nướng riềng mẻ vừa thơm ngon hấp dẫn, lại có thể làm mồi nhậu được.

5. GỎI BÒ NƯỚNG

Nguyên liệu:

- Thịt bò: 200g

- 1 trái khế chua, 5-6 trái tắc (trái quất), khoảng 10 trái cà pháo muối chua, 1 trái ớt.

- 10g mè (vừng), 1 củ tỏi, 1 củ hành khô.

- Rau xà lách, rau thơm các loại.

- Muối, dầu ăn, dầu hào, tiêu, nước mắm, đường.

Thực hiện:

Thịt bò rửa sạch, thái lát, ướp với ½ thìa tỏi bằm, ½ thìa dầu hào, 1 thìa dầu ăn và thêm chút tiêu khoảng 10 phút cho ngấm.

Rau xà lách, rau thơm các loại nhặt bỏ gốc, lá già dập, rửa sạch, ngâm nước muối loãng khoảng 20-30 phút sau đó vớt ra rổ, vảy thật ráo nước.

Mè rang chín, hành củ bóc vỏ, rửa sạch, thái lát mỏng, phi thơm.

Khế rửa sạch, bỏ viền, thái lát mỏng. Lấy khoảng 3 trái tắc rửa sạch, bổ đôi rồi thái khoanh mỏng, bỏ hạt. Phần còn lại bổ đôi, vắt lấy nước cốt, bỏ hạt. Cà pháo muối chua cũng bổ đôi, xắt lát mỏng. Để khỏi thâm, ngâm cà trong nước có pha chút muối và ít nước cốt tắc ở trên.

Cho thịt bò vào vỉ nướng nướng chín vừa tới. Nướng trên bếp than là ngon nhất, không thì bạn có thể nướng trên bếp điện hoặc dùng lò nướng cũng được.

Xếp các nguyên liệu, rau thơm, tắc, khế, cà pháo, thịt bò ra đĩa. Sau đó rắc mè đã rang chín và hành phi lên trên. Khi ăn, rưới nước trộn gỏi lên trên trộn đều là được.

Nước trộn gỏi được pha từ 1 thìa nước mắm, 2-3 thìa đường, 1/2 thìa nước cốt tắc và ớt xắt lát. Chú ý: Nước trộn gỏi của món này bạn pha hơi ngọt so với các món gỏi khác để tránh cho món ăn chua quá vì thành phần nguyên liệu đã có tắc và khế chua.

Sự kết hợp tuyệt vời giữa thịt bò nướng chín thơm mềm, vị giòn cà pháo thái mỏng, các loại rau thơm thơm nồng và vị chua dịu của tắc, vị đậm đà của nước trộn gỏi thực sự làm cho món gỏi bò nướng này trở lên hấp dẫn.

Chúc các bạn thành công!