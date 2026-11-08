Gợi ý 3 cách làm đậu sốt thịt băm vừa ngon lại rẻ, cực tốn cơm cho mùa thu

Mùa thu, khi tiết trời dịu mát, những món ăn đậm đà, nóng hổi lại càng hợp để thưởng thức cùng cơm trắng. Thịt băm sốt đậu là gợi ý vừa ngon, vừa rẻ, nguyên liệu dễ mua, cách làm không cầu kỳ mà hương vị vẫn hấp dẫn. Thịt mềm ngọt quyện cùng đậu béo bùi và phần sốt sánh đậm đà, ăn một miếng lại muốn thêm cơm. Dưới đây là 3 món thịt băm sốt đậu dễ làm, thích hợp đổi vị cho mâm cơm gia đình ngày thu.

ĐẬU PHỤ SỐT THỊT BĂM SA TẾ

Chuẩn bị:

- 200g thịt vai băm nhỏ, 1 bìa đậu hũ non to, gừng, một ít sa tế (nếu không ăn được cay thì bỏ qua), tinh bột, nước tương nhạt, đường, muối, dầu ăn

Cách làm:

Thịt vai rửa sạch, băm nhỏ.

Đậu hũ cắt miếng vuông nhỏ vừa ăn. Cho nước vào nồi đun sôi, thêm một thìa muối, đổ đậu phụ vào nước chần, luộc trong 2 phút. Sau khi chần, đậu phụ không bị vỡ vụn và có thể loại bỏ được mùi tanh. Nó cũng có thể làm cho đậu phụ mềm hơn và ngon hơn.

Cho một ít dầu vào chảo, đổ thịt băm vào xào cho đến khi thịt đổi màu, thêm 1 muỗng cà phê sa tế và một thìa tỏi băm vào xào cùng để tạo mùi thơm.

Sau đó thêm một muỗng cà phê đường, một muỗng canh nước tương nhạt, một bát tinh bột nước (hòa 1 muỗng cà phê tinh bột vào bát con nước) vào xào đều, đậy nắp nồi và đun trên lửa lớn. Bạn có thể nêm nếm lại cho vừa miệng.

Sau đó, đổ đậu phụ vào và nấu thêm 2 phút, cuối cùng rắc hành lá trang trí lên trên, tắt bếp.

Món đậu sốt thịt kiểu này ăn không những nóng hổi, thơm ngon, đậm đà mà còn trôi cơm vô cùng!

ĐẬU PHỤ PHỦ THỊT BĂM

Nguyên liệu:

- 2-3 miếng đậu phụ (nếu dùng đậu phụ non cũng rất ngon), 200 gam thịt lợn, lượng gừng và hành tím vừa đủ, 1 thìa cà phê tinh bột ngô, 1 thìa dầu hào, 1/2 thìa cà phê muối, 1 thìa nước tương

Cách làm:

- Thịt lợn rửa sạch, băm nhỏ, để trong bát. Thêm nước tương nhạt, dầu hào, một chút muối và một chút gừng vào, đảo đều, sau đó cho 1 thìa cà phê tinh bột vào, trộn đều và ướp trong 20 phút.

- Cắt đậu phụ thành từng khối vuông nhỏ và bày ra đĩa sâu lòng.

- Cho một ít dầu thích hợp vào nồi, đổ thịt băm vào xào để thịt se lại và chuyển màu hoàn toàn.

- Thêm vào một bát nước nhỏ, cho thêm một ít nước tương vào, xào cho đến khi thịt băm đều màu.

- Đổ thịt băm đã xào cùng nước sốt lên trên đậu phụ đã xếp ở trên đĩa.

- Cho nước vào một nồi đun sôi, rồi cho đĩa đậu thịt vào hấp cách thủy trong vòng 15 phút. Lưu ý, thời gian hấp tùy thuộc vào số lượng nguyên liệu đậu và thịt.

- Khi gần hết thời gian, rắc hành lá thái nhỏ lên, đậy vung đun nhỏ lửa khoảng 30 giây là có món đậu phụ sốt thịt bằm thanh mát, bổ dưỡng nhưng cũng không kém phần ngon miệng.

ĐẬU PHỤ SỐT TRỨNG THỊT BĂM

Nguyên liệu:

- 300 gam đậu phụ non, 200g thịt băm, 3 quả trứng, 200 gam nước tương nhạt, 1 thìa hắc xì dầu, 1 thìa tương đậu nành (tương hạt), 1 thìa hạt tiêu, 2 gam dầu hào, 1 thìa muối, 1 thìa tinh bột, nửa bát nước hòa với chút tinh bột

Cách làm:

- Đậu phụ non thái thành những miếng vuông nhỏ.

- Sau đó cho đậu phụ vào một cái tô lớn.

- Đập 3 quả trứng vào bát khuấy tan, sau đó vào bát trứng nửa bát nước ấm, đánh đều, hớt bọt.

- Đổ trứng vào bát đậu phụ rồi đem hấp trong 8 phút.

- Đun nóng dầu trong chảo, sau khi dầu nóng, cho thịt băm vào xào cho đến khi chuyển màu thì cho hành lá, gừng tỏi băm nhỏ, 1 thìa tương đậu nành vào xào đều. Thêm 1 muỗng canh nước tương nhạt, 1 muỗng canh hắc xì dầu, 1 muỗng canh dầu hào, đảo đều.

- Cho thêm một bát nước sôi, nấu khoảng 5 phút, cuối cùng đổ nửa bát nước tinh bột vào, nấu cho đến khi nước sốt sệt lại thì tắt bếp.

- Sau đó đổ thịt chưng lên bát đậu phụ trứng, rắc hành lá và ớt thái nhỏ (nếu ăn được cay lên trên). Món đậu phụ trứng thịt đã sẵn sàng. Đây là món ăn đơn giản mà ngon, trứng và đậu phụ rất giàu chất dinh dưỡng, kết hợp với nước sốt thịt bằm đậm đà, trẻ em và người già đều rất thích.

Chúc các bạn thành công!