Hoạt động xuất khẩu alumina của Nhà máy Aughinish Ireland thu hút sự chú ý sau khi có thông tin về các lô hàng được vận chuyển từ nhà máy này đến các cơ sở luyện nhôm tại Nga. (Ảnh tạo bởi AI)

Hoạt động vận động hành lang gia tăng trước thềm vòng biện pháp trừng phạt tiếp theo của EU, trong đó một số quốc gia thành viên dự kiến ​​sẽ thúc đẩy các hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu alumina từ Ireland sang Nga.

Trong bối cảnh những nghi ngại vẫn còn đó, Brussels muốn có cái nhìn “đầy đủ hơn” về các thương vụ bán alumina sản xuất tại Ireland sang Nga thông qua một cơ chế báo cáo mới.

Alumina sản xuất tại Ireland được đưa đến đâu?

Alumina được giao dịch dưới dạng bột trắng, là nguyên liệu thô dùng để sản xuất nhôm, một loại kim loại nhẹ được cho là thường xuất hiện trên chiến trường Ukraine. Bất chấp áp lực công khai từ Kiev và các quốc gia vùng Baltic, Brussels đã không đưa lệnh cấm xuất khẩu alumina vào gói trừng phạt thứ 22, vốn vẫn đang trong quá trình đàm phán.

Thay vào đó, Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất một cơ chế báo cáo nhằm tăng cường giám sát các lô hàng alumina vận chuyển đến Nga.

Ý tưởng của cơ chế này là giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ hơn về các luồng thương mại, Phát ngôn viên về các biện pháp trừng phạt của EC Siobhan McGarry cho biết, “hiện tại, mọi thứ vẫn chưa rõ ràng đối với chúng tôi”.

Cơ chế này sẽ buộc các quốc gia thành viên phải báo cáo ba tháng một lần về khối lượng, giá trị, phương thức vận chuyển, ngày và địa điểm bốc dỡ hàng, loại hợp đồng, bên nhập khẩu và quan trọng nhất là điểm đến cuối cùng của lượng alumina được bán cho Nga.

Khi được hỏi liệu EC có bảo lưu quyền áp đặt trừng phạt đối với các hoạt động xuất khẩu này nếu dữ liệu thương mại cho thấy những dấu hiệu đáng lo ngại hay không?

Bà McGarry thận trọng cho biết: “Mục đích của cơ chế báo cáo này chính là để xác định điều đó: lượng alumina cuối cùng được đưa đến đâu? Sau đó, chúng tôi sẽ xem xét liệu có cần thực hiện thêm các biện pháp nào khác hay không”.

Hoạt động xuất khẩu của nhà máy Aughinish đang thu hút sự chú ý ngày càng lớn sau khi có thông tin về các lô hàng được vận chuyển từ nhà máy này đến các cơ sở luyện nhôm tại Nga. Theo nhiều nguồn tin trong ngành, lượng nhôm sản xuất ra sau đó được bán cho một công ty chuyên cung cấp nguyên liệu cho hơn 100 doanh nghiệp sản xuất tại Nga.

Dữ liệu thương mại mới nhất cho thấy quy mô đáng kể của các lô hàng này. Theo Irish Times, trong năm nay, tổng cộng 422.474 tấn alumina, trị giá 119,5 triệu Euro, đã được vận chuyển từ cơ sở tại Hạt Limerick (Co Limerick) sang Nga, với khối lượng trung bình đạt 70.412 tấn mỗi tháng.

Euronews đưa tin, các thương vụ xuất khẩu alumina sang Nga trở nên nổi cộm tại EU vào đầu năm nay sau khi một số cơ quan truyền thông công bố một cuộc điều tra, phản ánh mối liên hệ giữa Aughinish Alumina, một nhà máy quy mô lớn ở miền Tây Ireland với tổ hợp quân sự của Nga.

Cuộc điều tra nêu chi tiết cách thức alumina sản xuất tại Ireland được chuyển đến các nhà máy luyện kim của Nga thuộc sở hữu của công ty mẹ là United Company Rusal. Sau đó, Rusal bán kim loại này cho một đơn vị thương mại, vốn là nhà cung cấp nhôm cho các nhà sản xuất quốc phòng đang nằm trong danh sách trừng phạt.

Trong một diễn biến khác, các nhà chức trách Thụy Điển cho biết thêm rằng, United Company Rusal vẫn nằm dưới sự kiểm soát thực tế của Oleg Deripaska, một nhà tài phiệt Nga đang chịu lệnh trừng phạt và có mối quan hệ mật thiết với Điện Kremlin.

Giới lãnh đạo cấp cao của Ukraine đã yêu cầu Dublin chấm dứt ngay việc bán alumina cho Nga. Tuy nhiên, chính phủ Ireland cảnh báo, các biện pháp trừng phạt có thể xóa sổ hàng trăm việc làm tại địa phương và làm gián đoạn chuỗi cung ứng chiến lược đối với châu Âu.

Trước làn sóng phản đối từ dư luận, Dublin đã mở một cuộc điều tra để xác minh các thông tin từ truyền thông.

Hiện tại, kết quả cuộc điều tra hiện rơi vào tình trạng không rõ ràng, không tìm thấy “bằng chứng” nào để khẳng định hay bác bỏ mối liên hệ giữa alumina sản xuất tại Ireland và các loại vũ khí của Nga. Những kết luận không mang tính quyết định này sau đó đã được chuyển đến Brussels “để xem xét”.

Cùng lúc đó, Aughinish cho biết họ đã tiếp nhận các cáo buộc với “mức độ nghiêm trọng cao nhất” và cam kết thiết lập một cơ chế mới thông qua “bên thứ ba độc lập” để tăng cường giám sát luồng alumina cung cấp cho các nhà máy luyện kim tại Nga. Dẫu vậy, những nghi ngại vẫn còn đó.

Mới đây, Ủy ban châu Âu khẳng định rõ ràng rằng, cần phải có thêm những câu trả lời cụ thể hơn về vụ việc.

Củng cố gói trừng phạt thứ 22 vào Nga

Theo Phát ngôn viên về các biện pháp trừng phạt của EC McGarry, “Một điều rõ ràng từ những gì chúng ta thấy trong suốt mùa Hè vừa qua liên quan đến Aughinish là chưa ai nắm bắt được bức tranh toàn cảnh. Vì vậy, đây là cơ hội để các quốc gia thành viên và Ủy ban châu Âu cùng xem xét thực trạng đang diễn ra”.

Bởi vì, alumina là một nguyên liệu thô thiết yếu và châu Âu có những ngành công nghiệp phụ thuộc vào nguồn cung này. Do đó, chúng ta cần đánh giá xem liệu đã đạt được sự cân bằng phù hợp hay chưa.

Trong một tuyên bố, Bộ Doanh nghiệp, Du lịch và Việc làm Ireland cho biết họ đã “nắm được” thông tin về cơ chế báo cáo nêu trên, nhưng từ chối đưa ra bình luận cho đến khi cơ chế này được chính thức thông qua.

Cùng thời điểm, trong một báo cáo điều tra về hoạt động xuất khẩu alumina sang Nga. Bộ này đưa ra kết luận, chưa có đủ bằng chứng để xác định liệu alumina từ Ireland có đang được sử dụng trong ngành sản xuất tại Nga cho các mục đích quân sự hay không. Tuy nhiên, họ cũng không thể thu thập bằng chứng từ bên trong nước Nga.

Chính thức đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU từ ngày 1/7, vào đúng thời điểm châu Âu đứng trước thách thức đan xen: Tác động từ các cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine và Trung Đông, áp lực di cư, bất ổn an ninh năng lượng, biến đổi khí hậu gia tăng, nhất là rạn nứt trong mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương với Mỹ.

“Trên cương vị Chủ tịch luân phiên, chúng tôi sẵn sàng phối hợp với EC và tất cả các quốc gia thành viên để đảm bảo thông qua một gói biện pháp trừng phạt mạnh mẽ”, một người phát ngôn của Ireland cho biết.

Nhà sản xuất Aughinish Alumina hiện chưa phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận về vấn đề này.

Đầu tuần này, ông Vladyslav Vlasiuk, ủy viên phụ trách các vấn đề trừng phạt của Ukraine, chia sẻ với báo giới rằng ông cảm thấy “thất vọng” khi lệnh cấm xuất khẩu alumina không được đề xuất. Ông gọi quyết định này là một “ví dụ rõ ràng” cho thấy các lợi ích chính trị đang cản trở một “biện pháp đúng đắn”.

Brussels đặt mục tiêu thông qua các biện pháp trừng phạt mới, gói trừng phạt thứ 22 vào Nga, trước kỳ nghỉ Đông.