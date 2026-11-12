Gói trả phí của Facebook ở Việt Nam có đáng tiền?

Việc trả tiền để sử dụng mạng xã hội không còn xa lạ khi Facebook, Snapchat, X và YouTube đều phát triển các gói thuê bao. Với mức phí từ vài chục nghìn đến hàng trăm nghìn đồng mỗi tháng, người dùng có thể mở khóa những tính năng không xuất hiện trong phiên bản phổ thông.

Tuy nhiên, nhiều quyền lợi tập trung phục vụ nhu cầu cá nhân hóa hoặc theo dõi tương tác, thay vì cải thiện đáng kể trải nghiệm sử dụng. Điều này khiến giá trị của các gói thuê bao phụ thuộc vào thói quen và mục đích của từng người.

Trả tiền để tăng tương tác?

Facebook Plus đang được ghi nhận tại Việt Nam với giá 27.990 đồng/tháng, tương đương khoảng 336.000 đồng/năm. Gói này bổ sung thông tin lượt xem lại Story, kéo dài thời gian hiển thị nội dung lên 48 giờ, biểu cảm đặc biệt và khả năng thay đổi biểu tượng ứng dụng.

Facebook Plus bổ sung các tính năng theo dõi tương tác Story và cá nhân hóa ứng dụng. Ảnh: Xuân Sang.

Với người thường xuyên đăng Story, những dữ liệu tương tác bổ sung có thể tạo sự tò mò. Tuy nhiên, chúng không cho biết chính xác lý do người khác xem lại nội dung, cũng không giúp bài đăng tiếp cận nhiều người hơn.

Các quyền lợi còn lại chủ yếu mang tính cá nhân hóa. Vì vậy, nếu chỉ sử dụng Facebook để đọc tin, nhắn tin hoặc xem video, người dùng khó nhận thấy lợi ích tương xứng với khoản phí hàng tháng.

Snapchat+ có giá tham chiếu 3,99 USD/tháng, tương đương khoảng 102.000 đồng. Ngoài thông tin về lượt xem lại Story, dịch vụ cung cấp Story Boost, giúp tăng khả năng hiển thị nội dung với bạn bè trong 24 giờ, cùng các tùy chọn ghim bạn thân và cá nhân hóa giao diện.

Snapchat+ cung cấp các tính năng như xem số bạn bè đã xem lại Story, tăng khả năng hiển thị Story và tùy chỉnh giao diện. Các quyền lợi chủ yếu phục vụ nhu cầu tương tác cá nhân. Ảnh: TechCrunch.

So với Facebook Plus, Snapchat+ có thêm công cụ tác động đến khả năng hiển thị Story. Dù vậy, Story Boost không bảo đảm số lượt xem cụ thể, còn phần lớn đặc quyền khác chủ yếu phục vụ giao tiếp cá nhân.

Với mức chi khoảng 1,23 triệu đồng/năm theo giá tham chiếu, Snapchat+ phù hợp hơn với người sử dụng nền tảng hàng ngày, duy trì nhiều tương tác với bạn bè. Người chỉ thỉnh thoảng gửi ảnh hoặc xem Story có thể tiếp tục sử dụng miễn phí mà không bỏ lỡ chức năng thiết yếu.

Cắt quảng cáo, bật kiếm tiền

Khác hai nền tảng trên, X Premium hướng đến người thường xuyên đăng tải nội dung. Tại Mỹ, gói Basic có giá 3 USD/tháng, Premium 8 USD và Premium+ 40 USD khi đăng ký qua web.

Basic cho phép chỉnh sửa bài đăng sau khi xuất bản, viết nội dung dài và tải video dài hơn. Đây là những công cụ hữu ích với người viết bài thường xuyên, đặc biệt khi cần sửa lỗi mà không phải xóa nội dung đã đăng.

X Premium cho phép người đăng ký tải lên video có thời lượng dài hơn so với tài khoản miễn phí. Ảnh: PCMag/X.

Tuy nhiên, với người chỉ theo dõi tin tức hoặc đọc bình luận, khả năng chỉnh sửa và đăng bài dài gần như không mang lại giá trị.

Gói Premium giá 8 USD/tháng bổ sung dấu xác minh cho tài khoản đủ điều kiện, giảm quảng cáo trên một số bảng tin và cho phép đăng ký tham gia chương trình kiếm tiền. Dù vậy, dấu tích xanh không bảo đảm nội dung được nhiều người quan tâm, còn việc nhận doanh thu phụ thuộc vào các điều kiện riêng của X.

Người sáng tạo nội dung có thể cân nhắc Premium nếu thực sự cần công cụ đăng tải và đáp ứng điều kiện kiếm tiền. Trong khi đó, Premium+ với chi phí 480 USD/năm khó hợp lý cho người dùng phổ thông, trừ khi họ thường xuyên khai thác các công cụ AI và quyền lợi nâng cao.

YouTube Premium lại mang đến lợi ích dễ nhận thấy hơn. Tại Việt Nam, gói cá nhân có giá tham khảo 79.000 đồng/tháng, cho phép xem video không quảng cáo, phát trong nền, tải xuống ngoại tuyến và sử dụng YouTube Music Premium.

Nếu thường xuyên xem video trên điện thoại, nghe podcast khi khóa màn hình hoặc nghe nhạc hàng ngày, người dùng có thể tận dụng nhiều quyền lợi trong cùng một khoản phí.

YouTube Premium Lite, giá tham khảo 49.000 đồng/tháng tại Việt Nam, là lựa chọn tiết kiệm hơn cho người chủ yếu muốn hạn chế quảng cáo trên video thông thường. Tuy nhiên, gói này không bao gồm YouTube Music Premium và vẫn có những trường hợp xuất hiện quảng cáo.

Các gói thuê bao mang lại giá trị rõ nhất khi giải quyết một bất tiện thường xuyên hoặc hỗ trợ công việc cụ thể. Việc xem thêm dữ liệu Story, đổi biểu tượng ứng dụng hay sở hữu dấu tích xanh khó trở thành lý do thuyết phục để trả tiền nếu người dùng không có nhu cầu tương ứng.