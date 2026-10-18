Trích dẫn báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội bất động sản TP HCM (HoREA) cho biết, tính đến ngày 31/8, tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản của các tổ chức tín dụng đạt 5,21 triệu tỷ đồng, tăng 9,49% so với cuối năm 2025, chiếm 25,39% tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế, tỷ lệ nợ xấu là 2,4%.

Trong đó, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 2,59 triệu tỷ đồng, tăng 19,59%, chiếm tỷ trọng 49,85% dư nợ tín dụng lĩnh vực bất động sản. Dư nợ tín dụng tiêu dùng/tự sử dụng bất động sản đạt 2,61 triệu tỷ đồng, tăng 1,02%, chiếm 50,15% dư nợ tín dụng lĩnh vực bất động sản.

Gói tín dụng nhà ở xã hội: Cam kết hàng chục nghìn tỷ, giải ngân đạt 11,44%. Ảnh minh họa/CD

Ngân hàng Nhà nước nhận xét, dư nợ tín dụng bất động sản đến tháng 8/2026 có sự tăng trưởng so với cuối năm 2025 tăng 9,49%, xấp xỉ tốc độ tăng trưởng tín dụng chung theo đúng mục tiêu đã đặt ra, tỷ trọng dư nợ bất động sản trong tổng dư nợ tín dụng chung tiếp tục duy trì ở mức khoảng hơn 25%, tỷ lệ nợ xấu 2,4%.

Tiếp tục trích dẫn báo cáo của Ngân hàng Nhà nước về tình hình giải ngân Chương trình cho vay nhà ở xã hội và cho vay đối với người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội, HoREA cho hay, tính đến cuối tháng 08/2026, dư nợ cho vay của các chương trình này đạt hơn 51.000 tỷ đồng.

Trong đó tại Ngân hàng chính sách xã hội là hơn 26.000 tỷ đồng, tại các ngân hàng thương mại là hơn 25.000 tỷ đồng.

Được biết, gói tín dụng 120.000 tỷ đồng ban đầu đã tăng lên hơn 153.000 tỷ đồng do 11 ngân hàng thương mại tự nguyện đóng góp. Tuy nhiên, kết quả thực hiện đến ngày 31/8/2026 cho thấy, các ngân hàng thương mại đã cam kết cho vay khoảng 50.300 tỷ đồng, nhưng doanh số giải ngân mới đạt khoảng 17.500 tỷ đồng, chỉ chiếm 11,44% gói tín dụng.

Trong con số đã giải ngân, chỉ khoảng 15.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư và khoảng 2.500 tỷ đồng cho người mua nhà ở xã hội, trong đó có doanh số giải ngân cho người trẻ (dưới 35 tuổi) mua nhà ở xã hội đạt khoảng 577 tỷ đồng.

Trích dẫn báo cáo khác từ Bộ Xây dựng, HoREA cho hay, bất động sản thuộc nhóm được Ngân hàng Nhà nước xếp vào nhóm rủi ro cao và bị giám sát đặc biệt, điều kiện cho vay được kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu cao về tài sản bảo đảm, năng lực tài chính, vốn chủ sở hữu, tính pháp lý và hiệu quả của dự án,...

Điều này dẫn đến khả năng tiếp cận tín dụng của các doanh nghiệp chủ đầu tư dự án tiếp tục có sự phân hóa, đối với doanh nghiệp, dự án có pháp lý rõ ràng, phương án đầu tư khả thi và khả năng tạo dòng tiền tốt có điều kiện tiếp cận vốn thuận lợi hơn, còn đối với các dự án còn vướng mắc pháp lý, khả năng tiêu thụ hoặc trả nợ chưa rõ thì doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận tín dụng.

Đối với khả năng tiếp cận tín dụng của người mua nhà cũng gặp khó khăn do lãi suất cao, hạn mức vay thấp và yêu cầu chứng minh thu nhập tiếp tục hạn chế sức mua, đặc biệt với nhóm khách hàng có năng lực tài chính hạn chế.

Việc khó tiếp cận tín dụng của người mua nhà cũng làm gia tăng giao dịch không thành công, ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ, thanh khoản và đà phục hồi của thị trường.