Gói thầu vận chuyển xăng dầu năm 2027Thông tin gói thầuCách thức dự thầuThông tin dự thầuGhi chú:

Thông tin gói thầu

Tên gói thầu

1. Gói thầu vận chuyển xăng dầu bằng sà lan đường thủy nội địa năm 2027

2. Gói thầu vận chuyển xăng dầu bằng đường thủy - Ghe bồn năm 2027

3. Gói thầu vận chuyển xăng dầu bằng đường bộ năm 2027

Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu

Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh

Lĩnh vực: Vận chuyển Xăng dầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Loại hợp đồng: Theo đơn giá thay đổi

Trong nước/Quốc Tế: Trong nước

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2027

Cách thức dự thầu

Hình thức dự thầu: Gửi báo giá trực tiếp tại Công ty

Địa điểm phát hành HSMT:

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu

Số 89, Hai Bà Trưng, Phường Bạc Liêu, Tỉnh Cà Mau

Chi phí nộp HSDT: 0 VNĐ

Địa điểm Nhận HSMT:

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu

Số 89, Hai Bà Trưng, Phường Bạc Liêu, Tỉnh Cà Mau

Địa điểm thực hiện gói thầu: Theo khung cự ly tuyến đường vận chuyển

Thông tin dự thầu

Thời điểm đóng thầu

1. Gói thầu vận chuyển xăng dầu bằng sà lan đường thủy nội địa năm 2026 – Lúc 15h00’ ngày 02/12/2025

2. Gói thầu vận chuyển xăng dầu bằng đường thủy - Ghe bồn năm 2026 – Lúc 09h00’ ngày 04/12/2025

3. Gói thầu vận chuyển xăng dầu bằng đường bộ năm 2026 – Lúc 09h00’ ngày 07/12/2025

Thời điểm mở thầu

1. Gói thầu vận chuyển xăng dầu bằng sà lan đường thủy nội địa năm 2026 – Lúc 15h30’ ngày 02/12/2025

2. Gói thầu vận chuyển xăng dầu bằng đường thủy - Ghe bồn năm 2026 – Lúc 10h00’ ngày 04/12/2025

3. Gói thầu vận chuyển xăng dầu bằng đường bộ năm 2026 – Lúc 10h00’ ngày 07/12/2025

Địa điểm mở thầu

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu

Số 89, Hai Bà Trưng, Phường Bạc Liêu, Tỉnh Cà Mau

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 45 ngày (kể từ thời điểm đóng thầu)

Số tiền đảm bảo dự thầu: 0 VNĐ

Ghi chú:

1. Điều kiện tham gia:

Là pháp nhân có đăng ký kinh doanh ngành vận tải xăng dầu;

Có kinh nghiệm thực hiện vận chuyển trong lĩnh vực xăng dầu;

Phương tiện vận chuyển đạt chuẩn PCCC, an toàn vận chuyển, và được cấp phép lưu thông theo quy định.

2. Thông tin liên hệ:

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0918.866558 – Ông: Mai Gia Linh – Tổ trưởng Tổ xét thầu Công ty.

Trân trọng!