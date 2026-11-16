Gói thầu vận chuyển xăng dầu năm 2027Thông tin gói thầuCách thức dự thầuThông tin dự thầuGhi chú:
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu trân trọng mời các đơn vị có năng lực và kinh nghiệm tham gia chào giá các gói thầu vận chuyển xăng dầu năm 2027, cụ thể như sau:
Thông tin gói thầu
Tên gói thầu
1. Gói thầu vận chuyển xăng dầu bằng sà lan đường thủy nội địa năm 2027
2. Gói thầu vận chuyển xăng dầu bằng đường thủy - Ghe bồn năm 2027
3. Gói thầu vận chuyển xăng dầu bằng đường bộ năm 2027
Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu
Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh
Lĩnh vực: Vận chuyển Xăng dầu
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
Loại hợp đồng: Theo đơn giá thay đổi
Trong nước/Quốc Tế: Trong nước
Phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2027
Cách thức dự thầu
Hình thức dự thầu: Gửi báo giá trực tiếp tại Công ty
Địa điểm phát hành HSMT:
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu
Số 89, Hai Bà Trưng, Phường Bạc Liêu, Tỉnh Cà Mau
Chi phí nộp HSDT: 0 VNĐ
Địa điểm Nhận HSMT:
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu
Số 89, Hai Bà Trưng, Phường Bạc Liêu, Tỉnh Cà Mau
Địa điểm thực hiện gói thầu: Theo khung cự ly tuyến đường vận chuyển
Thông tin dự thầu
Thời điểm đóng thầu
1. Gói thầu vận chuyển xăng dầu bằng sà lan đường thủy nội địa năm 2026 – Lúc 15h00’ ngày 02/12/2025
2. Gói thầu vận chuyển xăng dầu bằng đường thủy - Ghe bồn năm 2026 – Lúc 09h00’ ngày 04/12/2025
3. Gói thầu vận chuyển xăng dầu bằng đường bộ năm 2026 – Lúc 09h00’ ngày 07/12/2025
Thời điểm mở thầu
1. Gói thầu vận chuyển xăng dầu bằng sà lan đường thủy nội địa năm 2026 – Lúc 15h30’ ngày 02/12/2025
2. Gói thầu vận chuyển xăng dầu bằng đường thủy - Ghe bồn năm 2026 – Lúc 10h00’ ngày 04/12/2025
3. Gói thầu vận chuyển xăng dầu bằng đường bộ năm 2026 – Lúc 10h00’ ngày 07/12/2025
Địa điểm mở thầu
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu
Số 89, Hai Bà Trưng, Phường Bạc Liêu, Tỉnh Cà Mau
Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 45 ngày (kể từ thời điểm đóng thầu)
Số tiền đảm bảo dự thầu: 0 VNĐ
Ghi chú:
1. Điều kiện tham gia:
Là pháp nhân có đăng ký kinh doanh ngành vận tải xăng dầu;
Có kinh nghiệm thực hiện vận chuyển trong lĩnh vực xăng dầu;
Phương tiện vận chuyển đạt chuẩn PCCC, an toàn vận chuyển, và được cấp phép lưu thông theo quy định.
2. Thông tin liên hệ:
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0918.866558 – Ông: Mai Gia Linh – Tổ trưởng Tổ xét thầu Công ty.
Trân trọng!
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/goi-thau-van-chuyen-xang-dau-nam-2027-a134391.html