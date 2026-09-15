'Gọi tên những Vì sao đất nước': Từ một 'chạm nhẹ' đến hàng vạn tấm lòng tri ân liệt sĩ

Ngày 15.9, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch Tri ân liệt sĩ “Gọi tên những Vì sao đất nước - 2026 ” được phát động từ ngày 10.6 – 10.9, ủng hộ qua nền tảng Thiện nguyện, tài khoản 2707, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phát biểu

Chiến dịch được thực hiện trong lúc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tích cực hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Chính phủ phát động và kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2026); cũng là năm thứ 3 Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cho biết, hơn 11 tỉ đồng mà Chiến dịch thu được trong thời gian 3 tháng qua là minh chứng hùng hồn khẳng định toàn xã hội luôn quan tâm và đồng hành cùng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trong Chiến dịch. Một làn sóng nghĩa tình đã âm thầm lan tỏa, chỉ cần một cái chạm nhẹ trên màn hình điện thoại nhưng lại sưởi ấm biết bao trái tim.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trao biển tượng trưng kinh phí hỗ trợ dành cho các gia đình liệt sĩ

Ngay từ ngày phát động, Chiến dịch Tri ân liệt sĩ “Gọi tên những Vì sao đất nước – 2026 ” đã được đồng bào và chiến sĩ cả nước đón nhận, tích cực hưởng ứng. Trước ngày 10.6.2026, tài khoản thiện nguyện số 2707 đã có số dư 104.590.152 đồng, được tích lũy từ các khoản ủng hộ trước đó.

Trong thời gian từ ngày 10.6 đến hết ngày 10.9, Chiến dịch ghi nhận thêm 69.634 lượt ủng hộ, với tổng số tiền 11.038.446.290 đồng, cao gấp khoảng 3,68 lần mục tiêu ban đầu 3 tỉ đồng. Như vậy, tổng nguồn tiền ghi nhận trong tài khoản là 11.143.036.442.

Các mốc công bố cho thấy sức lan tỏa liên tục được mở rộng: chiến dịch đạt mốc 3 tỉ đồng vào ngày 27.7, và tiếp tục tăng lên vào những ngày cuối của Chiến dịch. Đặc biệt, riêng ba ngày 8, 9 và 10.9 tài khoản ghi nhận 7.279 lượt ủng hộ, với tổng giá trị hơn 1,671 tỉ đồng.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam khen thưởng các tập thể có nhiều đóng góp trong công tác tri ân liệt sĩ

Theo Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, khoản tiền tri ân này từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi (2027) sẽ góp phần sửa chữa nhà tình nghĩa, di chuyển hài cốt Liệt sĩ, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân gia đình liệt sĩ, hỗ trợ giám định ADN một số trường hợp... với số tiền 9 tỉ đồng. Số tiền còn lại dành cho các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 2027.

“Chiến dịch Tri ân liệt sĩ “Gọi tên những Vì sao đất nước - 2026” đã được tổng kết, nhưng hành trình tri ân vẫn tiếp tục. Chúng ta sẽ đi đến những miền đất xa xôi, tiếp tục tìm kiếm những thông tin còn thất lạc, tiếp tục kết nối những gia đình đang mong ngóng đón hài cốt liệt sĩ về, tiếp tục góp phần để không một liệt sĩ nào bị lãng quên.

Các cá nhân được trao Bằng khen của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam

Lãnh đạo, Thường trực Hội và các Ban chức năng trong Hội sẽ có kế hoạch hoạt động tri ân các gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng ở các địa phương với tinh thần công khai, minh bạch và hiệu quả số tiền được tiếp nhận; để không phụ lòng tin cậy của đồng bào và chiến sĩ cả nước đã gửi gắm vào Chiến dịch nói riêng, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam nói chung”, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho 36 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào thành công của Chiến dịch.