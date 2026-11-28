Thương binh Lê Quang Khánh vẫn thường xuyên đến Nghĩa trang Tông Khao 'bầu bạn' cùng những đồng đội đã hy sinh trên đất bạn Lào.

Nghĩa tình từ người giữ mộ

Toàn cảnh “Chiến dịch 500 ngày đêm” tại Điện Biên *4.607/4.607 phần mộ thuộc diện cần lấy mẫu tại 7 nghĩa trang đã được khai quật, đạt 100% kế hoạch. *4.343 mẫu sinh phẩm đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ giám định ADN, trong đó có 2 mẫu từ hoạt động tìm kiếm, quy tập tại xã Quài Tở. *815 trường hợp liệt sĩ đã được rà soát thông tin; 766 trường hợp thân nhân được tạo lập dữ liệu; 482 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đã được thu thập. *35 nguồn tin có giá trị về liệt sĩ, đơn vị và nơi an táng ban đầu được tiếp nhận. *12 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh; đồng thời tổ chức đón nhận 19 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào trong hai đợt mùa khô 2025–2026. (Theo số liệu tổng hợp của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Điện Biên, đến thời điểm sơ kết giai đoạn 1)

Trong 22 năm làm công việc quản trang ở Điện Biên, bà Nguyễn Thị Miến (sinh năm 1970) có những cuộc gặp gỡ không thể quên. Một trong số đó là lần gia đình một liệt sĩ từ miền trong vượt hàng nghìn cây số lên Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập tìm mộ người thân.

Hoàn cảnh khó khăn, họ phải dành dụm từng đồng mới đủ tiền xe đi về, chưa kể chi phí ăn nghỉ trong những ngày tìm kiếm. Biết chuyện, vợ chồng bà Miến mời cả gia đình về nhà ở, lo cơm nước. Khi họ trở về, bà còn gửi thêm một khoản tiền nhỏ làm lộ phí.

Sự giúp đỡ ấy không thể quyết định kết quả cuộc tìm kiếm, nhưng giúp những người mang theo nỗi nhớ người thân đến chiến trường xưa bớt đi phần nào nhọc nhằn.

Trước đó, bà Miến từng công tác tại Hội Phụ nữ xã Thanh Nưa (Điện Biên). Năm 2004, chứng kiến sự tận tụy của chồng khi làm quản trang, bà quyết định chuyển sang công việc chăm sóc phần mộ liệt sĩ.

Từ các nghĩa trang Độc Lập, Him Lam đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, hơn hai thập kỷ trôi qua, bà vẫn gắn bó với công việc này. “Tôi muốn góp một phần nhỏ bé vào công tác đền ơn đáp nghĩa. Làm tốt công việc này cũng là góp phần xoa dịu nỗi đau mất người thân của các gia đình liệt sĩ”, bà chia sẻ.

Người quản trang có thể chăm sóc phần mộ, đón tiếp thân nhân. Nhưng để xác định chính xác người nằm dưới một phần mộ còn thiếu thông tin, cần sự vào cuộc của nhiều cơ quan, địa phương và các phương pháp khoa học.

Chiến dịch “500 ngày đêm” đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tạo ra một đợt huy động lực lượng quy mô lớn. Tại Điện Biên, nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang thuộc giai đoạn 1 đã hoàn thành theo kế hoạch. Song, phía sau kết quả ấy vẫn còn những hồ sơ thiếu thông tin, nguồn tin chưa được kiểm chứng và những trường hợp đang chờ kết quả đối chiếu.

Từ nghĩa trang đến các cơ quan lưu giữ hồ sơ, hành trình trả lại tên cho người đã khuất không thể chỉ trông chờ vào một chiến dịch.

Ngày ngày, bà Nguyễn Thị Miến vẫn cần mẫn chăm sóc các phần mộ liệt sĩ.

Khoảng trống chưa thể lấp đầy

Có phần mộ chưa xác định được bất cứ thông tin cá nhân nào. Có trường hợp biết họ tên nhưng thiếu quê quán, đơn vị hoặc thời điểm hy sinh. Những dữ liệu tưởng chừng đã gần với lời giải nhưng sau nhiều thập kỷ vẫn chưa thể ghép thành một hồ sơ đầy đủ.

Ông Trần Đức Huy - Phó Giám đốc Trung tâm Việc làm - Người có công, Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên, cho biết mức độ thiếu thông tin giữa các phần mộ rất khác nhau. Những khoảng trống này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân. Có liệt sĩ hy sinh trong hoàn cảnh chiến đấu ác liệt, đồng đội chỉ kịp mai táng sơ sài. Có phần mộ được di chuyển qua nhiều vị trí, khiến dấu tích và thông tin ban đầu thất lạc.

Bởi vậy, việc xác định danh tính có khi phải bắt đầu từ những chi tiết rất nhỏ. Một dòng ghi về quê quán cần đối chiếu với giấy tờ địa phương. Một phiên hiệu đơn vị phải được kiểm tra trong hồ sơ quân đội. Vị trí phần mộ hiện tại có thể phải lần ngược qua những lần quy tập trước đây.

Theo ông Huy, công tác rà soát, chuẩn hóa hồ sơ nhằm đối chiếu dữ liệu từ nhiều nguồn, bổ sung thông tin còn thiếu, hạn chế sai lệch và trùng lặp. Mỗi phần mộ có nhiều trường thông tin cần quản lý: họ tên, năm sinh, quê quán, đơn vị, thời gian hy sinh, nơi an táng, lịch sử di chuyển và tình trạng lấy mẫu. Chỉ một chi tiết không thống nhất cũng có thể khiến việc xác minh thêm phức tạp.

Đáng chú ý, nhiều liệt sĩ đang an nghỉ tại Điện Biên là con em các tỉnh, thành phố khác. Hồ sơ mộ được quản lý tại nghĩa trang, tài liệu về đơn vị nằm trong kho lưu trữ quân đội, còn giấy báo tử, thư từ và hình ảnh người lính có thể được con cháu lưu giữ ở quê nhà. Nếu những nguồn tin ấy không được kết nối, việc tìm kiếm có thể kéo dài dù mỗi nơi vẫn đang lưu giữ một phần câu trả lời.

Thực tế triển khai Chiến dịch “500 ngày đêm” tại Điện Biên cũng cho thấy việc lưu trữ hồ sơ liệt sĩ, hồ sơ cất bốc và sơ đồ mộ có nơi chưa đồng bộ, thiếu chi tiết. Công tác phối hợp, trao đổi và đối chiếu thông tin giữa một số đơn vị có thời điểm còn chậm. Đó là những vấn đề cần tiếp tục giải quyết khi chuyển từ nhiệm vụ lấy mẫu sang quá trình xác định danh tính lâu dài.

Trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, ông Nguyễn Văn Đoạt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, cho biết địa phương xác định tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành, liên tỉnh, bảo đảm thông tin được trao đổi nhanh chóng, chính xác và thống nhất. Cùng với rà soát danh sách liệt sĩ, cần xác minh thân nhân, đối chiếu hồ sơ quân đội, lịch sử đơn vị và quá trình quy tập trước khi kết luận danh tính.

Số hóa hồ sơ vì thế không đơn thuần là đưa giấy tờ vào máy tính. Quan trọng hơn, thông tin phải chính xác, được cập nhật và có thể kết nối để phục vụ xác minh. Bởi đôi khi, điều còn thiếu không phải một tài liệu hoàn toàn mới, mà là sự liên kết giữa những dữ liệu đã nằm rải rác ở nhiều nơi suốt mấy chục năm.

Một buổi khai quật hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Him Lam, tỉnh Điện Biên, phục vụ lấy mẫu giám định.

Cuộc chạy đua với thời gian

Những hồ sơ cũ có thể được gìn giữ, nhưng ký ức con người thì không. Đó là điều ông Nguyễn Văn Đoạt đặc biệt trăn trở khi nói về nhiệm vụ sau giai đoạn cao điểm của chiến dịch.

“Theo tôi, điều quan trọng nhất là phải xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, không kết thúc sau một chiến dịch hay một đợt cao điểm”, ông nhấn mạnh.

Theo Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Điện Biên, thời gian là một trong những khó khăn lớn nhất. Những người từng trực tiếp chiến đấu, chứng kiến việc mai táng hoặc biết về những lần quy tập trước đây ngày càng cao tuổi.

Nhiều người đã qua đời, mang theo những thông tin chưa kịp ghi chép. Các địa danh cũng thay đổi. Một vị trí được nhắc đến trong ký ức người lính năm xưa có thể không còn mang tên cũ, đòi hỏi phải đối chiếu với bản đồ, hồ sơ đơn vị và các nguồn tư liệu khác.

Thương binh Lê Quang Khánh, hiện sinh sống tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, từng làm nhiệm vụ tại Lào từ năm 1966 đến cuối năm 1971. Ông hiểu rõ sự mong manh của những ký ức ấy.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, ông nhắc đến một thực tế: những người từng trực tiếp trải qua chiến tranh rồi cũng sẽ lần lượt qua đi. Lời chia sẻ gợi ra một nỗi lo không thể xem nhẹ. Nếu ký ức của những người lính không được ghi nhận kịp thời, có những câu chuyện sẽ mãi mãi không còn cơ hội kiểm chứng.

Cùng với nguồn tư liệu lịch sử, dữ liệu khoa học cũng cần được lưu giữ lâu dài. Theo ông Nguyễn Văn Đoạt, chất lượng mẫu sinh phẩm là một trở ngại đáng kể. Sau nhiều thập kỷ an táng, hài cốt chịu tác động của khí hậu, thổ nhưỡng và thời gian.

Có mẫu không đủ điều kiện giám định, trong khi thân nhân có quan hệ huyết thống phù hợp đôi khi đã mất hoặc chưa thể liên hệ. Vì vậy, việc thu thập, lưu giữ và đối chiếu dữ liệu gen thân nhân cần được thực hiện khoa học, liên tục. Một mẫu chưa cho kết quả ngay vẫn có thể phục vụ những lần đối chiếu sau nếu được bảo quản, quản lý đúng quy trình và có thêm dữ liệu phù hợp.

Song, khoa học không thể thay thế hoàn toàn hồ sơ lịch sử. Nguồn gốc mẫu, vị trí phần mộ và những thông tin về người đã hy sinh vẫn cần được kiểm chứng chặt chẽ. Ông Đoạt cho biết Điện Biên sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị quân đội và cơ quan chuyên môn để khai thác tư liệu lưu trữ, bổ sung dữ liệu thân nhân, phục vụ giám định.

Đặc biệt, ông mong các gia đình cung cấp những giấy tờ, thư từ, hình ảnh và thông tin còn lưu giữ về người thân. Một bức thư cũ, địa chỉ trên phong bì hay phiên hiệu đơn vị được nhắc trong ký ức gia đình, khi đối chiếu với những hồ sơ khác, có thể trở thành đầu mối quý giá.

Cuộc chạy đua với thời gian vì thế không chỉ diễn ra ở nơi tìm kiếm hài cốt, mà còn trong từng cuộc gặp nhân chứng và việc lưu giữ những tài liệu trước khi quá muộn.

Quá trình cất bốc, lấy mẫu được thực hiện trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính với các thế hệ đi trước.

Lực lượng chức năng lần tìm những dấu tích hiếm hoi còn sót lại tại phần mộ.

Trách nhiệm của người ở lại

Với bà Nguyễn Thị Miến, hơn hai thập kỷ gắn bó với nghĩa trang cũng là quãng thời gian bà dần coi các liệt sĩ như người thân trong gia đình. “Hằng ngày, khi chăm sóc phần mộ liệt sĩ, tôi cảm thấy rất tự hào. Từ đó, tôi càng có động lực để làm tốt hơn công việc của mình”, bà chia sẻ.

Bà không trực tiếp trải qua chiến tranh. Nhưng từ những câu chuyện được nghe, những gia đình từng gặp, bà hiểu sự hy sinh của các thế hệ đi trước không chỉ thuộc về quá khứ. “Tôi mong thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống của cha ông, quan tâm nhiều hơn đến công tác đền ơn đáp nghĩa, biết trân trọng những hy sinh của các thế hệ đi trước”, bà gửi gắm.

Lời nhắn ấy cũng gợi mở cách giáo dục lịch sử gần gũi hơn với học sinh. Những chuyến tham quan di tích, hoạt động chăm sóc nghĩa trang hay tìm hiểu lịch sử địa phương sẽ có ý nghĩa sâu sắc khi thế hệ trẻ hiểu phía sau mỗi phần mộ là một con người với quê hương, gia đình và tuổi trẻ đã gửi lại chiến trường.

Hành trình đưa hai liệt sĩ trở về từ đỉnh đèo Pha Đin.

Đặc biệt, những phần mộ còn thiếu thông tin nhắc thế hệ hôm nay rằng vẫn có những câu chuyện lịch sử chưa được làm sáng tỏ, những tên tuổi chưa thể ghi đầy đủ trên bia đá.

Sẽ đến lúc những người từng trực tiếp trải qua chiến tranh không còn để kể lại ký ức của mình. Những người quản trang lâu năm cũng sẽ trao công việc cho lớp người tiếp theo. Nhưng ký ức về những người đã hy sinh không thể khép lại cùng một thế hệ.

Trong lời nhắn gửi tới thân nhân và những lực lượng đang làm nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Đoạt khẳng định Điện Biên sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, địa phương, nỗ lực từng bước xác định danh tính những liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Không ai có thể hẹn trước ngày tất cả những phần mộ chưa rõ danh tính được gọi đúng tên. Nhưng chừng nào vẫn còn những người lính chưa được xác định danh tính, chừng ấy lời hứa tìm lại tên cho các anh vẫn cần được tiếp nối bằng trách nhiệm và nghĩa tình của những người đang sống.

Nhiệm vụ năm 2027 Điện Biên đặt mục tiêu hoàn thành rà soát toàn bộ hồ sơ, danh sách liệt sĩ của địa phương; tìm kiếm, quy tập từ 20 hài cốt liệt sĩ trở lên; lấy mẫu ADN đối với 100% hài cốt mới quy tập chưa rõ thông tin. Trong giai đoạn 2, tỉnh hướng tới hoàn thiện 100% số hóa hồ sơ mộ chí, sơ đồ vị trí và công tác bàn giao mẫu theo kế hoạch.