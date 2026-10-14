Gọi tên hạnh phúc từ những điều bình dị trên đất Việt

Hành trình gieo mầm hạnh phúc

Đến từ đất nước Nam Phi xa xôi, Nathan Coetzee Wesley, giáo viên tiếng Anh tại Việt Nam, từng nghĩ hạnh phúc là một “đích đến” chỉ có thể chạm tới sau khi đạt đủ mục tiêu, kiếm đủ tiền hoặc ổn định cuộc sống. Nhưng càng gắn bó với công việc, anh càng nhận ra niềm vui không chỉ nằm ở kết quả cuối cùng, mà còn hiện diện trên chính con đường mỗi người đã chọn. “Bạn phải hạnh phúc ngay trên hành trình hướng đến hạnh phúc”, Nathan chia sẻ.

Những khoảnh khắc trên lớp trở thành một phần trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc của Nathan tại Việt Nam. (Ảnh: Nathan)

Với anh, bài học ấy đến từ những giờ đứng lớp tại Việt Nam. Những học sinh đôi khi khiến anh căng thẳng cũng là những người mang lại nhiều niềm vui nhất. Nhìn các em tiến bộ, đạt mục tiêu và trưởng thành từng ngày, Nathan cảm nhận rõ giá trị công việc mình đang làm, một điều mà tiền bạc hay vật chất không thể đong đếm được.

So với những năm tháng đứng lớp tại quê nhà, trải nghiệm giảng dạy ở Việt Nam mang đến cho anh những cảm nhận mới về nghề giáo. “Trước đây, khi còn dạy học tại quê hương, tôi chưa bao giờ có cảm giác này. Việc dạy những đứa trẻ vốn đã có thể nói tiếng Anh mang đến những giá trị riêng. Nhưng tại Việt Nam, tôi cảm nhận rõ hơn rằng công việc của mình đang tạo ra những thay đổi rõ rệt trên hành trình các em từng bước chinh phục một ngôn ngữ mới”, Nathan chia sẻ.

Cuộc sống xa quê đôi khi khiến anh nhớ những thói quen thân thuộc, hay cảm giác có thể kể một câu chuyện cười mà không cần giải thích quá nhiều. Nhưng thay vì cố xóa đi sự xa lạ, người bạn đến từ Nam Phi chọn đón nhận những khác biệt và cho phép bản thân trải nghiệm cả những bất ngờ lẫn khó khăn.

Nhìn lại quãng thời gian sống tại Việt Nam, anh cho rằng điều quý giá nhất nhận được không chỉ là những kỷ niệm, mà còn là con người mình đã trở thành.

Lòng tốt không có biên giới

Cũng gắn bó với công việc giảng dạy tại Việt Nam, Aida Arkak, đến từ Iran, lại cảm nhận hạnh phúc từ những điều bình dị, những mối quan hệ chân thành và sự tử tế trong cuộc sống thường ngày.

Aida bên các học trò Việt Nam, những người mang đến cho cô niềm vui trong công việc giảng dạy (Ảnh: Aida Arkak)

Theo cô, hạnh phúc không có một công thức cố định. Đó có thể là cảm giác hài lòng khi công việc có ý nghĩa, sự yên tâm khi gia đình và bạn bè luôn ở bên, hay đơn giản là khoảng thời gian yên bình bên tách cà phê và những chú mèo. “Niềm vui đôi khi bắt đầu từ việc biết trân trọng những điều bình thường nhất”, Aida chia sẻ.

Những ngày đầu đến Việt Nam, cô có cảm giác như phải bắt đầu lại cuộc đời khi mọi thứ; từ nơi ở, công việc đến con người, ngôn ngữ; đều mới mẻ. Để vượt qua nỗi cô đơn và sự xa lạ, Aida chủ động giao lưu, kết bạn, thử những món ăn mới và khám phá những địa điểm chưa từng đến. Qua những trải nghiệm ấy, cô dần thích nghi với cuộc sống mới, học cách trân trọng từng khoảnh khắc.

Điều khiến Việt Nam trở nên đặc biệt với người bạn tới từ Iran còn là những mối quan hệ với chính cộng đồng người Việt. Từng nghĩ khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa có thể cản trở việc kết nối, Aida lại nhận ra sự tử tế có thể giúp con người xích lại gần nhau dễ dàng, ngay cả khi không sử dụng chung một ngôn ngữ. “Những người Việt Nam tuyệt vời đã cho tôi thấy rằng lòng tốt và hạnh phúc không có biên giới”, cô bày tỏ.

Cảm giác như ở nhà

Là người Tây Ban Nha đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, Manu tìm thấy niềm vui trong những kết nối được tạo nên từ ngôn ngữ và văn hóa. Anh điều hành một số hoạt động kinh doanh, dạy tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, làm huấn luyện viên cá nhân và vận hành công ty du lịch đưa khách từ Tây Ban Nha đến Hà Nội.

Manu, người Tây Ban Nha đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, tìm thấy niềm vui trong những kết nối được tạo nên từ ngôn ngữ và sự giao thoa văn hóa. (Ảnh: Diệu Linh)

Với Manu, học và sử dụng tiếng Việt đã làm thay đổi đáng kể trải nghiệm sống tại Việt Nam. Ngôn ngữ không chỉ giúp anh giao tiếp thuận lợi hơn, mà còn mở ra cơ hội hiểu sâu hơn về văn hóa và hòa mình vào đời sống địa phương.

“Đôi khi, tôi thậm chí quên mất rằng mình là người nước ngoài. Việt Nam không phải quê hương của tôi, nhưng ở nhiều khía cạnh, nơi đây mang lại cho tôi cảm giác như đang ở nhà”, anh chia sẻ.

Bên cạnh đó, Manu mong muốn trở thành cầu nối với cộng đồng trong câu lạc bộ tiếng Tây Ban Nha mà anh tham gia. Đây là nơi những người đến từ các nền văn hóa khác nhau có thể cùng trò chuyện, chia sẻ về hành trình của mình tại Việt Nam.

Những cuộc gặp gỡ đưa mọi người đến gần nhau hơn, nơi niềm vui được sẻ chia qua những khoảnh khắc bình dị và tình cảm dành cho Việt Nam. (Ảnh: Chris Garcia)

Với Manu, việc tạo ra những không gian giao lưu như vậy giúp người nước ngoài có cơ hội gắn kết ngay trên mảnh đất hình chữ S. Anh kỳ vọng những niềm vui và trải nghiệm tích cực mình có được sẽ lan tỏa rộng rãi, để những người xa xứ cũng tìm thấy hạnh phúc, sự gắn kết và cảm giác thuộc về với cuộc sống nơi đây.

Câu chuyện của Nathan, Aida và Manu cho thấy bắt đầu cuộc sống ở một vùng đất xa lạ chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhưng lại mở ra vô vàn cơ hội để mỗi người khám phá những điều mới mẻ. Tại Việt Nam, họ dần xây dựng cuộc sống riêng qua công việc, trải nghiệm và những mối quan hệ được vun đắp theo thời gian. Nhờ đó, một đất nước từng xa lạ dần trở nên thân thuộc, còn hạnh phúc cũng được tìm thấy trong chính những khoảnh khắc bình dị trên hành trình ấy.