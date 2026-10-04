'Gọi tên' các địa phương dẫn đầu về đổi mới sáng tạo

Công bố 5 địa phương dẫn đầu đổi mới sáng tạo 2026. Ảnh: MST.

Tại Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026 nhằm cung cấp căn cứ, bằng chứng để các địa phương ban hành và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đổi mới sáng tạo.

Theo kết quả phân tích, đánh giá PII 2026, Hà Nội tiếp tục là địa phương có điểm số cao nhất, 63.80 điểm, xếp hạng 1 và Cao Bằng là địa phương có điểm số thấp nhất, đạt 21.22 điểm, xếp hạng 34.

Mười địa phương dẫn đầu cả nước lần lượt là Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hải Phòng, Tp. Quảng Ninh, Tp. Bắc Ninh, Tp. Huế, Tp. Đà Nẵng, Thái Nguyên, Tây Ninh và Hưng Yên.

Trong tốp 10 địa phương dẫn đầu PII 2026, có 7 thành phố trực thuộc trung ương. Theo vùng miền, trong tốp 10 địa phương dẫn đầu có 6 địa phương ở khu vực miền Bắc, 2 địa phương ở khu vực miền Trung, 2 địa phương ở khu vực miền Nam.

Theo công bố của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tp. Hà Nội dẫn đầu nhiều chỉ số thành phần nhất PII 2026, với 18/52 chỉ số thành phần, trong đó có các chỉ số về nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo như nhân lực nghiên cứu và phát triển, chi cho nghiên cứu và phát triển, số tổ chức khoa học và công nghệ, tỉ lệ doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển, tỉ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo và các đầu ra về tài sản trí tuệ như sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp hay giảm nghèo và chỉ số phát triển con người.

Tiếp theo, Tp. Hồ Chí Minh dẫn đầu 12/52 chỉ số thành phần, với những chỉ số đầu vào như tổ chức khoa học và công nghệ, hạ tầng chung, tín dụng cho khu vực tư nhân, tài chính vi mô, mật độ doanh nghiệp, tỉ lệ doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển, tỉ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp mới thành lập và một số sản phẩm về tài sản trí tuệ cùng dẫn đầu với Hà Nội.

Quảng Ninh đứng thứ ba về số lượng các chỉ số dẫn đầu, với 5/52 chỉ số thành phần, bao gồm hạ tầng số, tín dụng cho khu vực tư nhân, dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp, OCOP và tốc độ giảm nghèo.

Xét thứ hạng các địa phương theo từng trụ cột đánh giá, ở Trụ cột 1 - Thể chế: 3 địa phương dẫn đầu lần lượt là Tp. Đà Nẵng, Tp. Quảng Ninh và Tp. Hải Phòng.

Với Trụ cột 2 – Vốn con người và nghiên cứu và phát triển (NC&PT), TP. Hà Nội, TP. Huế và TP. Hồ Chí Minh đứng đầu.

Ở Trụ cột 3 – Cơ sở hạ tầng, ba vị trí dẫn đầu thuộc về TP. Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh và Tây Ninh.

Trụ cột 4 – Trình độ phát triển của thị trường ghi nhận TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và TP. Hải Phòng dẫn đầu.

Trong khi đó, Trụ cột 5 – Trình độ phát triển của doanh nghiệp có ba địa phương dẫn đầu là TP. Bắc Ninh, TP. Hà Nội và Thái Nguyên.

Ở Trụ cột 6 – Sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ, TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và TP. Huế đứng đầu.

Cuối cùng, tại Trụ cột 7 – Tác động, ba địa phương dẫn đầu lần lượt là Phú Thọ, TP. Bắc Ninh và Ninh Bình.