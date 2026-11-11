Gợi mở nhiều giải pháp phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và khu vực kinh tế tư nhân tại Lâm Đồng

Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: BẢO VĂN)

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng nhấn mạnh, phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và khu vực kinh tế tư nhân có ý nghĩa quan trọng trong việc bổ sung lực lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Trong đó, học sinh, sinh viên là nguồn phát triển đảng viên trẻ, có tri thức, khát vọng cống hiến; khu vực kinh tế tư nhân là địa bàn cần tiếp tục quan tâm xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng phát biểu ý kiến tại tọa đàm. (Ảnh: BẢO VĂN)

Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh Lâm Đồng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên trong hai lĩnh vực này và đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, do đặc thù trong hoạt động tổ chức đảng tại trường học và doanh nghiệp, cùng một số nguyên nhân khách quan, chủ quan, công tác phát triển đảng trong hai khối này vẫn còn một số hạn chế, khó khăn.

Đại biểu tham dự tọa đàm. (Ảnh: BẢO VĂN)

Đồng chí đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng cần nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ sở giáo dục, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác phát triển đảng viên. Trong đó, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu trong công tác phát triển đảng viên; chủ động tạo nguồn phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên từ sớm; tăng cường phối hợp trong tổ chức thực hiện; đồng thời, đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, tạo nguồn và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân; xác định rõ trách nhiệm, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp.

Đại biểu tham dự tọa đàm. (Ảnh: BẢO VĂN)

Tại Lâm Đồng, hiện có 3 trường đại học, 5 trường cao đẳng và 92 trường trung học phổ thông; với hơn 152,9 nghìn học sinh, sinh viên; có 100 tổ chức đảng trong các loại hình nhà trường nêu trên, với 5.021 đảng viên. Toàn tỉnh có hơn 35 nghìn doanh nghiệp còn pháp nhân; có 138 tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân trực thuộc Đảng ủy xã, phường, đặc khu với 1.746 đảng viên.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng Tôn Thiện Đồng phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: BẢO VĂN)

Theo đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng, học sinh, sinh viên là lực lượng trẻ, có tri thức, khát vọng cống hiến, tiềm năng phát triển; khu vực kinh tế tư nhân là bộ phận quan trọng của nền kinh tế, có số lượng doanh nghiệp, người lao động lớn, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. Vì vậy, quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên trong hai lĩnh vực này vừa là yêu cầu trước mắt, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với công tác xây dựng Đảng.

Tại tọa đàm, đồng chí đã trao đổi và giải đáp kiến nghị, đề xuất của các cấp ủy, địa phương, đơn vị; nhất là ý kiến liên quan công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và khối kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Các đại biểu trao đổi làm sáng tỏ về tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên, người lao động trong các doanh nghiệp tư nhân. (Ảnh: BẢO VĂN)

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận, làm sáng tỏ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên, người lao động trong các doanh nghiệp tư nhân nhằm góp phần bổ sung, tăng cường đội ngũ đảng viên mới, là một trong những nhân tố quyết định đến sự phát triển của Đảng; phân tích, đánh giá toàn diện thực trạng công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới và những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện.

Chương trình được tổ chức trực tiếp và kết nối đến các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Từ hoạt động thực tế, nhiều ý kiến tại tọa đàm đã gợi mở những giải pháp nhằm nâng cao công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và khu vực kinh tế tư nhân; chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng, từ ngày 1/7/2025 đến 30/9/2026, toàn tỉnh đã kết nạp 878 đảng viên là học sinh, sinh viên (năm 2025 kết nạp 244 đồng chí, năm 2026 là 634 đồng chí); kết nạp 185 đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân (năm 2025 là 126 đồng chí và năm 2026 là 59 đồng chí, có 1 chủ doanh nghiệp tư nhân).

Nhiều ý kiến tại tọa đàm gợi mở những giải pháp nhằm nâng cao công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và khu vực kinh tế tư nhân. (Ảnh: BẢO VĂN)

Công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và khu vực kinh tế tư nhân đòi hỏi sự chủ động, kiên trì và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị. Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, lấy hiệu quả tạo nguồn, chất lượng đảng viên và kết quả phát triển tổ chức đảng làm thước đo đánh giá.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng tặng hoa các đại biểu tham gia tọa đàm. (Ảnh: BẢO VĂN)

Đồng chí tin tưởng, với quyết tâm và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, cơ sở giáo dục, tổ chức đoàn thể và cộng đồng doanh nghiệp, công tác phát triển đảng viên trong hai khối này sẽ có chuyển biến tích cực, thực chất, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.